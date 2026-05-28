Después de cuatro victorias de etapa, Vingegaard quiere ver ganar a sus compañeros de Visma-Lease a Bike

Jonas Vingegaard produjo números récord al ganar la etapa 16 del Giro de Italia a Carì en Suiza, con una victoria dominante en la maglia rosa que confirma que el danés está en camino de desafiar a Tadej Pogačar en el Tour de Francia en julio.

“Tal vez estoy incluso mejor que nunca. Por supuesto, el ciclismo también ha evolucionado”, dijo Vingegaard tras su cuarta victoria en Carì.

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