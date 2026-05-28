Después de cuatro victorias de etapa, Vingegaard quiere ver ganar a sus compañeros de Visma-Lease a Bike

Jonas Vingegaard produjo números récord al ganar la etapa 16 del Giro de Italia a Carì en Suiza, con una victoria dominante en la maglia rosa que confirma que el danés está en camino de desafiar a Tadej Pogačar en el Tour de Francia en julio.

“Tal vez estoy incluso mejor que nunca. Por supuesto, el ciclismo también ha evolucionado”, dijo Vingegaard tras su cuarta victoria en Carì.

Este año es el primero desde su última victoria en el Tour de Francia en 2023 que Vingegaard supera la primera parte de la temporada sin contratiempos.

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Vingegaard sufrió lesiones terribles en su accidente en el Itzulia Basque Country de 2024 y luego sufrió una grave conmoción cerebral en la París-Niza de 2025. Desde entonces ha estado intentando volver a su mejor nivel.

Después de recuperar su forma para el Tour de Francia de 2025, donde quedó segundo detrás de Pogačar, una victoria en la Vuelta a España lo llevó a un nuevo nivel. Esta primavera incluyó un ligero revés después de una pequeña caída en el entrenamiento, pero Vingegaard parece estar mejorando con cada victoria de montaña en el Giro. Ahora aventaja a su rival más cercano, Félix Gall (Decathlon CMA CGM), por 4:03.

“Creo que el accidente de Itzulia me hizo retroceder mucho más de lo que inicialmente pensé. Me tomó más o menos dos años volver al mismo nivel. Cuando me choqué, estaba en una curva ascendente realmente buena, y mi nivel estaba aumentando mucho en ese entonces.

“Estoy feliz de haber vuelto al mismo nivel o incluso mejor que nunca”.

Ser mejor que nunca es parte del plan maestro de Vingegaard y Visma-Lease a Bike para 2026.

Tadej Pogačar persigue una quinta victoria en el Tour de Francia, pero Visma espera que Vingegaard pueda alcanzar su punto máximo en julio y desafiar al esloveno, con una victoria en el Giro de Italia, parte del camino hacia la perfección.

“Creemos que estamos en un buen camino para el Tour”, dijo Vingegaard.

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“Creo que de alguna manera también evolucioné o di un pequeño paso aquí durante el Giro. Ese era todo el plan, luego intentar dar un paso más después del Giro.

“Las pocas veces que he hecho el Tour, y luego la Vuelta a España, mi potencia total ha sido mayor. Mi peso corporal también ha sido un poco mayor, pero eso es algo que puedo evitar esta vez”.

Vingegaard quería ganar al menos una etapa en la maglia rosa y tenía otras razones y una lógica calculada para ganar en Carì. La etapa comenzó en Bellinzona, la casa de su agente y amigo Mattia Galli, y el público local al final aplaudió a Vingeggard cuando subió al podio.

“Hay dos razones: en primer lugar, porque me he quedado en esta región. Es un lugar hermoso, y si no viviera en Dinamarca, viviría aquí. Ganar aquí es algo especial para mí”, explicó Vingegaard.

“Otra razón es que como equipo vimos que es una etapa corta. Cuesta algo de energía ir por ella, pero tal vez no cueste la misma cantidad de energía que si vas por una etapa más larga. Además, si eliges la primera y fallas, entonces todavía tienes otras opciones por las que elegir”.