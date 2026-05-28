Ya sanos, el australiano y el italiano forman un fuerte dúo Red Bull-Bora-Hansgrohe para las etapas de montaña

El viernes pasado, las ambiciones generales del Red Bull-Bora-Hansgrohe en el Giro de Italia parecían terminadas debido a una enfermedad persistente, pero después de una recuperación repentina y una buena actuación en la etapa de montaña hasta Pila, Jai Hindley y Giulio Pellizzari pudieron relajarse en el día de descanso y prepararse para la última semana en la montaña con optimismo.

“Todavía estamos en camino de terminar en el podio y podemos estar allí en Roma”, dijo Pellizzari.

“Todavía quedan muchas buenas carreras por venir. No quitaría nada de la mesa”, añadió Hindley.

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Hindley está bien posicionado para tener la oportunidad de subir al podio final, mientras que Pellizzari es posiblemente el favorito para ganar el maillot blanco del mejor corredor joven y, por lo tanto, también podría ser agasajado y celebrado en Roma.

Ambos pilotos de Red Bull sufrieron durante la segunda semana del Giro. Pellizzari sufrió un problema digestivo y perdió mucho tiempo frente a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en la etapa 9. Ambos intentaron limitar sus pérdidas en la contrarreloj toscana y continuaron luchando mientras el Giro avanzaba hacia el norte.

Antes de la etapa de montaña hasta Pila se mostraron pesimistas, pero se defendieron. Perdieron otro minuto ante Vingegaard y unos segundos ante Felix Gall (Decathlon CMA CGM), pero ganaron tiempo sobre todos los demás contendientes de la general.

Hindley y Pellizzari sufrieron toda la semana pasada pero valió la pena.

“Tenía una tos persistente. Era difícil quitármelo de encima cuando andas en bicicleta todos los días, pero creo que ahora podemos estar felices”, dijo el australiano occidental sobre la etapa de Pila.

“Tuvimos un segundo día de descanso bastante duro, así que fue agradable estar allí con Giulio. Personalmente, diría que no tuve las mejores piernas en la etapa hacia Pila, y sufrí un poco, pero estaba feliz.

“Si logras hacer el recorrido que hizo Giulio, entonces tienes las piernas. Así que estoy feliz de verlo de nuevo ahí arriba”.

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Pellizzari también volvió a sonreír.

“Finalmente puedo decir que me siento mejor. No estoy al 100%, pero estoy llegando”, dijo el italiano de 22 años.

“Estaba súper feliz con mi actuación en el escenario de Pila y también de estar allí con Jai”.

Antes de que comience la tercera semana el martes, Hindley es quinto en la general, 3:43 menos que Vingegaard pero sólo 40 segundos menos que Arensman y sólo 53 detrás de Gall, y se espera que Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) abandone la contienda por el podio.

Pellizzari es sexto en la general con 4:22, pero está a sólo 1:56 de Eulálio en la competición por el mejor maillot blanco joven.

Ambos tienen mucho por delante, empezando por la etapa de montaña hasta Carì, en Suiza, el martes. La etapa es corta, de 113 km, pero termina con una subida de 11,7 km hasta la línea de meta con una pendiente media del 7,9%.

“El martes puede ser una etapa complicada”, advirtió Hindley.

“Es el día después del día de descanso y estará 'encendido'. Nunca se sabe cómo va, pero es otra etapa clave, como todos los días de la próxima semana”.

Pellizzari teme especialmente la etapa 19 de cinco estrellas hasta Alleghe, que sube alto a los Dolomitas.

“Es realmente difícil porque hay muchas subidas. Pero todas las etapas de la próxima semana son duras. La etapa hacia Carì es un final de una sola vez, mientras que las dos subidas a Piancavallo el sábado también serán difíciles”, dijo.

Hindley y Pellizzari luchan por el podio y el maillot blanco, pero también estarán atentos a Vingegaard y Visma-Lease a Bike en caso de que tropiecen y ofrezcan oportunidades.

“Es difícil lastimar a Visma, pero siempre digo que el Giro termina en Roma y eso es cierto para todos”, dijo Pellizzari.

“Jonas correrá hasta Roma, no se irá de vacaciones todavía. Será difícil y ellos competirán para ganar, pero nosotros también correremos nuestra carrera”.