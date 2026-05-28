Ya sanos, el australiano y el italiano forman un fuerte dúo Red Bull-Bora-Hansgrohe para las etapas de montaña

El viernes pasado, las ambiciones generales del Red Bull-Bora-Hansgrohe en el Giro de Italia parecían terminadas debido a una enfermedad persistente, pero después de una recuperación repentina y una buena actuación en la etapa de montaña hasta Pila, Jai Hindley y Giulio Pellizzari pudieron relajarse en el día de descanso y prepararse para la última semana en la montaña con optimismo.

“Todavía estamos en camino de terminar en el podio y podemos estar allí en Roma”, dijo Pellizzari.

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