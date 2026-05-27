“Quiero disfrutar plenamente de este nuevo capítulo de mi vida, pero también siento que todavía tengo más que dar en el ciclismo”, dice la holandesa

Pauliena Rooijakkers anunció que se tomará un descanso de las carreras para ser madre por primera vez en noviembre. La ciclista holandesa de 33 años planea volver al ciclismo en el futuro, ya que siente que “tiene más que dar” a este deporte.

Después de conseguir resultados entre los diez primeros en las tres Grandes Vueltas, incluido un tercer lugar en el Tour de Francia femenino de 2024, Rooijakkers se unió al UAE Team ADQ en 2026 con un contrato de dos años. Su última carrera este año fue la Setmana Ciclista Valenciana en febrero.

“En los últimos años, el nivel del ciclismo femenino ha aumentado enormemente”, dijo Rooijakkers en un comunicado del equipo. “Es un deporte que cada vez exige más de nuestro cuerpo y, como deportistas, hay momentos en los que también tenemos que afrontar momentos difíciles relacionados con la salud y el bienestar personal. En los últimos meses, con el apoyo del equipo, he trabajado mucho en mí mismo para redescubrir el equilibrio, el bienestar y la tranquilidad”.

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“Este embarazo fue una sorpresa, pero como mujer me hace increíblemente feliz. Para mí, también es una señal positiva y una confirmación de que mi cuerpo está sano nuevamente. Estas son emociones completamente nuevas para mí y probablemente todavía necesito tiempo para darme cuenta plenamente de todo lo que está sucediendo, pero realmente puedo decir que me siento profundamente feliz y agradecida al saber que pronto un niño será parte de nuestras vidas”.

Mientras abraza este importante momento de la vida, Rooijakkers también analiza lo que viene a continuación en su carrera ciclista.

“Ahora mismo quiero disfrutar plenamente de este nuevo capítulo de mi vida, pero también siento que todavía tengo más que dar en el ciclismo. Mi intención es volver a competir después del embarazo. Incluso durante estos últimos meses he seguido montando casi todos los días y siguiendo de cerca todas las carreras del equipo por televisión. El ciclismo sigue siendo una parte importante de mi vida y estoy deseando volver a competir la próxima temporada, tal como lo han hecho con éxito muchos otros atletas después de experimentar la maternidad”.

Otros ciclistas han mostrado el camino. Lizzie Deignan regresó de su primer embarazo para ganar París-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja y el Tour de Gran Bretaña, y tuvo un segundo hijo durante su carrera.

Dando crédito al ejemplo dado por Deignan, Ellen van Dijk también regresó al ciclismo después del embarazo, logrando victorias de etapa en el Tour de Normandie Féminin, la Vuelta España Femenina y la Vuelta a Extremadura Femenina antes de retirarse a finales de 2025.

Rooijakkers compartió la noticia en las redes sociales, donde recibió felicitaciones de todo el pelotón, con Tiffany Cromwell, Demi Vollering, Femke Markus, Urška Žigart, Femke Gerritse y Floortje Mackaij entre quienes enviaron sus mejores deseos.