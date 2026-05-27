“Quiero disfrutar plenamente de este nuevo capítulo de mi vida, pero también siento que todavía tengo más que dar en el ciclismo”, dice la holandesa

Pauliena Rooijakkers anunció que se tomará un descanso de las carreras para ser madre por primera vez en noviembre. La ciclista holandesa de 33 años planea volver al ciclismo en el futuro, ya que siente que “tiene más que dar” a este deporte.

Después de conseguir resultados entre los diez primeros en las tres Grandes Vueltas, incluido un tercer lugar en el Tour de Francia femenino de 2024, Rooijakkers se unió al UAE Team ADQ en 2026 con un contrato de dos años. Su última carrera este año fue la Setmana Ciclista Valenciana en febrero.

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