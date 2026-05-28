“Pensé que haría lo mismo que en las últimas etapas difíciles, simplemente seguir mi propio ritmo, pero hoy no ha sido posible” Gall sube al segundo lugar de la general mientras Afonso Eulálio cae al quinto lugar

Félix Gall (Decathlon CMA CGM) se abrió camino hasta el segundo puesto en la llegada en alto de la etapa 16 en Cari, en una actuación que le permitió ascender al segundo puesto general del Giro de Italia.

El austriaco admitió que fue lo mejor que pudo hacer contra un imparable Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que logró su cuarta victoria en la cima.

“Sí, volvió a demostrar quién manda aquí. Además, como equipo es realmente impresionante. Jonas simplemente hace lo suyo”, dijo Gall a la prensa en una entrevista a pocos metros de la meta.

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Visma-Lease a Bike lideró el pelotón reducido en el ascenso final a Cari, que marcó el cuarto final en cumbre en este Giro de Italia, y Vingegaard ganó entre los cuatro: Blockhaus, Corno alle Scale, Pila y ahora Cari.

Por el contrario, Gall terminó segundo en las cuatro finales de montaña, 13 segundos detrás de Vingegaard en Blockhaus, 12 segundos detrás en Corno alle Scale, 49 segundos detrás en Pila, pero un 1:09 mucho mayor en Cari.

“Pensé que haría lo mismo que en las últimas etapas difíciles, simplemente seguir mi propio ritmo, pero eso no fue posible hoy”, dijo Gall.

Hay que reconocer que Gall fue el único corredor que pudo responder a Vingegaard cuando atacó a falta de 6,6 km en un ascenso de casi 12 km, que tenía una pendiente promedio del 8% pero secciones más empinadas de hasta el 9,8% en las marcas de 4, 6 y 10 km.

“Ciertamente esperaba que fuera así de difícil”, dijo Gall. “Sabía que era una subida muy dura, y también por las temperaturas. Esperaba que fuera una final dura”.

Mientras Vingegaard aumentaba su ritmo y tomaba ritmo en su camino hacia la victoria, Gall realizó varias oleadas para intentar ganar tiempo sobre Thymen Arensman y Egan Bernal (Netcompany Ineos), Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe) y Derek Gee-West (Lidl-Trek).

“Thymen todavía tenía a Bernal para ayudarle. Pero luego me enteré de la parte más llana y entonces pensé que tendría más sentido esperarles”, repitió Gall los últimos kilómetros de la ascensión en la carrera por el segundo puesto.

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“Lo estaba intentando, pero luego pude sentarme en su rueda y hacer un pequeño sprint al final. Estaba esforzándome bastante para ganar unos segundos otra vez. Fue agradable… Tenía que intentarlo, y el segundo lugar es súper agradable”.

La maglia rosa anterior Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) perdió tiempo en el ascenso y bajó tres puestos en la clasificación general, hasta el quinto puesto, mientras que la actuación de Gall le llevó al segundo puesto de la general.

Vingegaard tiene un firme control de la maglia rosa y ahora lidera la carrera con 4:03 de ventaja sobre Gall, 4:27 de ventaja sobre Arensman y 5:00 de ventaja sobre Hindley, con los próximos finales en alto en la etapa 19 en Alleghe (Piani di Pezzè) y la etapa 20 en Piancavallo.

“Me sentí súper bien hoy, pero en la final me faltó un poco, pero sí, también fue una etapa muy corta y muy intensa”, dijo Gall. “Mi equipo volvió a hacer un gran trabajo. Yo también tuve un gran comienzo de la tercera semana”.