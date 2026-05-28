“Pensé que haría lo mismo que en las últimas etapas difíciles, simplemente seguir mi propio ritmo, pero hoy no ha sido posible” Gall sube al segundo lugar de la general mientras Afonso Eulálio cae al quinto lugar

Félix Gall (Decathlon CMA CGM) se abrió camino hasta el segundo puesto en la llegada en alto de la etapa 16 en Cari, en una actuación que le permitió ascender al segundo puesto general del Giro de Italia.

El austriaco admitió que fue lo mejor que pudo hacer contra un imparable Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que logró su cuarta victoria en la cima.

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