“Tengo una ventaja, pero él está escalando mucho mejor que yo, y todos sabemos que la tercera semana es bastante dura con todas las subidas” Magnier se vio obligado a considerar que el sprint final en Roma podría no ser suficiente para asegurar el codiciado maillot de los puntos.

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) silenciosamente acumuló más puntos para la competencia de maglia ciclamino durante la etapa 16 en los caminos a Cari en el Giro de Italia. El ecuatoriano se acercó cada vez más al líder Paul Maginer (Soudal-QuickStep), añadiendo una presión cada vez mayor sobre el francés para ganar la única etapa de sprint restante en Roma el domingo.

“Intentaré mantener la camiseta, pero Narváez ahora apunta a la camiseta. Eso lo vimos en los sprints intermedios, e incluso estuvo arriba en el sprint de Milán. Tendré que luchar por ello”, dijo Magnier a los medios reunidos.

Narváez ha ganado tres etapas de este Giro de Italia en Cosenza, Fermo y Chiavari, e incluso se enfundó la maglia ciclamino tras la etapa 14 hasta Pila.

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Si bien Magnier, que ganó dos etapas en Burgas y Sofía, recuperó el maillot al día siguiente en Milán, no consiguió tantos puntos como podría porque una escapada ganadora de cuatro corredores se llevó la mayoría de los puntos de alto nivel que se ofrecían.

“Esperaba sumar un poco más de puntos en Milán, pero no sucedió. Ahora el próximo gran objetivo es Roma. De aquí a Roma, lo más importante será recuperarse cada día”, dijo Magnier.

No es ningún secreto que Narváez aspira a ganar la maglia ciclamino, montando intencionadamente en escapadas para poder sumar puntos en los sprints intermedios.

Narváez comenzó la etapa 16 a sólo 14 puntos de Magnier, y no fue una sorpresa verlo, una vez más, en la escapada del día, donde aseguró todos los puntos en Ludiano en el km 74,4. Ahora está a sólo dos puntos de la cuenta líder de Magnier de 145.

En una entrevista con ciclismonoticias Tras cruzar la meta encima de Cari, Narváez confirmó que hoy tenía intención de ir por los puntos. “Sí, fue muy rápido. No apuntaba a la etapa porque era demasiado difícil para mí”.

En una publicación en su plataforma oficial de redes sociales, Velon.cc publicó los datos de desempeño de Narváez para ilustrar cuánto esfuerzo puso para llegar a la escapada.

“Hizo un gran esfuerzo para formar parte del grupo de cabeza en la etapa 16 del Giro de Italia”, escribió Velon, destacando sus datos de los primeros 50 km de la carrera:

Hora: 1:12:06

Velocidad media: 42,5 km/h

Velocidad máxima: 75,5 km/h

Potencia media: 310W

Potencia máxima: 1160W

Las próximas dos etapas también serán adecuadas para Narváez, y podemos esperar que no solo se abra camino hacia la escapada, sino que también intente conseguir otra victoria de etapa en Andalo o Pieve di Soligo.

“Tengo una ventaja, pero él está escalando mucho mejor que yo, y todos sabemos que la tercera semana es bastante dura con todas las subidas”, dijo Magnier.