“Tengo una ventaja, pero él está escalando mucho mejor que yo, y todos sabemos que la tercera semana es bastante dura con todas las subidas” Magnier se vio obligado a considerar que el sprint final en Roma podría no ser suficiente para asegurar el codiciado maillot de los puntos.

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) silenciosamente acumuló más puntos para la competencia de maglia ciclamino durante la etapa 16 en los caminos a Cari en el Giro de Italia. El ecuatoriano se acercó cada vez más al líder Paul Maginer (Soudal-QuickStep), añadiendo una presión cada vez mayor sobre el francés para ganar la única etapa de sprint restante en Roma el domingo.

“Intentaré mantener la camiseta, pero Narváez ahora apunta a la camiseta. Eso lo vimos en los sprints intermedios, e incluso estuvo arriba en el sprint de Milán. Tendré que luchar por ello”, dijo Magnier a los medios reunidos.

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