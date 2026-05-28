El ciclista italiano pierde fuerza en la última subida a Carì y pierde mucho tiempo en la primera etapa de la última semana

Red Bull-Bora-Hansgrohe perdió su ventaja táctica en la lucha por el podio en el Giro de Italia en la cima de Carì en la etapa 16, y su propio ritmo al frente del grupo derribó a uno de sus colíderes, Giulio Pellizzari, mucho antes de que concluyera la subida final.

Cuando el italiano llegó a la meta, había perdido 18 minutos frente al ganador de la etapa, Jonas Vingegaard, y sus esperanzas de general acabaron por completo cinco días antes de que la carrera llegara a Roma. Comenzó como la principal esperanza italiana para el podio después de ganar el Tour de los Alpes en la preparación.

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