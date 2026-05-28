El ciclista italiano pierde fuerza en la última subida a Carì y pierde mucho tiempo en la primera etapa de la última semana

Red Bull-Bora-Hansgrohe perdió su ventaja táctica en la lucha por el podio en el Giro de Italia en la cima de Carì en la etapa 16, y su propio ritmo al frente del grupo derribó a uno de sus colíderes, Giulio Pellizzari, mucho antes de que concluyera la subida final.

Cuando el italiano llegó a la meta, había perdido 18 minutos frente al ganador de la etapa, Jonas Vingegaard, y sus esperanzas de general acabaron por completo cinco días antes de que la carrera llegara a Roma. Comenzó como la principal esperanza italiana para el podio después de ganar el Tour de los Alpes en la preparación.

“Inmediatamente me di cuenta de que mis piernas no funcionaban, así que decidí rendirme y tratar de salvarme”, dijo Pellizzari, según Tuttobici. “Por supuesto, estoy muy decepcionado, pero ahora tengo dos etapas por delante para intentar recuperar algo de terreno, y luego las dos últimas etapas difíciles, que en este punto se vuelven cruciales para asegurar el podio con Jai Hindley”.

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Cuando la tercera semana comenzó con un día de carreras en Suiza, Visma-Lease a Bike garantizó un enfrentamiento general por la victoria de etapa mientras perseguían a la escapada durante casi toda la corta etapa de 113 km.

Sin embargo, una vez que llegaron al final del último ascenso de 11,6 km hasta la línea de meta, otros equipos comenzaron a contribuir a mantener el ritmo alto en anticipación al final, en particular Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Estaban trabajando para Jai ​​Hindley y Pellizzari, quienes comenzaron el día quinto y sexto en la general, respectivamente. Curiosamente, sin embargo, con las camisetas azul y roja avanzando al frente, a 10,6 km del final, se reveló que era Pellizzari quien caía como la gran víctima del ritmo de su equipo, en lugar de cualquiera de sus principales rivales.

Aparentemente en un instante, había caído 45 segundos, luego un minuto detrás del pelotón principal cuando faltaban 9,5 km, cuando Visma recuperó el control y finalmente lideró a Vingegaard, la maglia rosa, para lo que se convertiría en el ataque ganador de la etapa.

Pellizzari había sufrido problemas estomacales al final de la primera semana, lo que le hizo perder mucho tiempo en la cima de Corno alle Scale en la etapa 9. Estabilizó el barco en el día de montaña más duro y único de la segunda semana hasta Pila, con el quinto lugar en esa etapa, pero claramente se había quedado sin fuerza en la primera prueba de escalada de la tercera semana.

A diferencia de los días anteriores en los que la enfermedad le obstaculizó, Pellizzari parecía visiblemente vacío en la larga subida suiza, con su déficit aumentando por completo en la subida final a 18:06.

El director deportivo de Red Bull, Christian Pomer, dijo: “Soñábamos con llevar a Giulio y Jai al podio, tal vez incluso intentar atacar (a Vingegaard), pero ahora eso no será posible.

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“En la subida al Carì intentamos controlar el ritmo para intentar presionar a Gall y Arensman, pero poco después el propio Giulio nos llamó para decirnos que no tenía fuerzas para continuar y centrar nuestra atención en Jai, y eso es lo que hicimos”.

Finalmente cayó 13 puestos en la general hasta el 19, y ahora está 22:38 detrás de Vingegaard. Si puede recuperarse de esta impactante y pobre actuación, su esperanza probablemente se centrará en intentar ganar una de las dos últimas etapas de montaña de la escapada, o simplemente montar como gregario de Hindley.

El australiano terminó tercero en la etapa 16 y ocupa el cuarto lugar en la general. Hindley, ex ganador del Giro en 2022, tiene 33 segundos para recuperar a Thymen Arensman (Netcompany Ineos) en tercer lugar, y 57 segundos para alcanzar a Felix Gall (Decathlon CMA CGM) en segundo lugar, si quiere subir al podio final en Roma.