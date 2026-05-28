Jim Brown logra una victoria en Easton Criterium para L39ION de Los Ángeles, mientras que el campeón de críticos de élite de USPro, Lucas Bourgoyne, obtiene la victoria en Somerville por segunda vez.

Luego de un par de victorias en Winston-Salem, Carolina del Norte, para concluir la serie USA CRITS, Marlies Mejías (Blue Ridge TWENTY28 de Virginia) completó una barrida de cuatro de cuatro en la campaña del fin de semana del Memorial Day de EE. UU., obteniendo victorias en Easton Criterium el domingo y en el Tour de Somerville el lunes.

Fue el segundo año consecutivo que la velocista cubana fue la mejor mujer en Somerville. Lucas Bourgoyne (Cadence Cyclery PB Waldo Racing) duplicó esfuerzos por segundo año y ganó el título de élite masculino en la carrera de Nueva Jersey.

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Marlies Mejías (Virginia's Blue Ridge TWENTY28) gana el Tour de Somerville por segundo año consecutivo en 2026