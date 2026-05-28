Jim Brown logra una victoria en Easton Criterium para L39ION de Los Ángeles, mientras que el campeón de críticos de élite de USPro, Lucas Bourgoyne, obtiene la victoria en Somerville por segunda vez.

Luego de un par de victorias en Winston-Salem, Carolina del Norte, para concluir la serie USA CRITS, Marlies Mejías (Blue Ridge TWENTY28 de Virginia) completó una barrida de cuatro de cuatro en la campaña del fin de semana del Memorial Day de EE. UU., obteniendo victorias en Easton Criterium el domingo y en el Tour de Somerville el lunes.

Fue el segundo año consecutivo que la velocista cubana fue la mejor mujer en Somerville. Lucas Bourgoyne (Cadence Cyclery PB Waldo Racing) duplicó esfuerzos por segundo año y ganó el título de élite masculino en la carrera de Nueva Jersey.

Hace apenas una semana, Mejías llegó al segundo lugar en la clasificación general en el Tour de Bloom de seis días en el noroeste del Pacífico, ganando dos etapas.

Últimos vídeos de

te puede gustar



USA Crits: Marlies Mejias y Luke Fetzer ganan la final en WSCC Gears & Guitars Criterium



CRÍTICOS DE EE. UU.: Lucas Bourgoyne regresa al círculo de ganadores mientras Elizabeth Castaño hace una declaración en High Line Criterium en Georgia



USA CRITS: Los campeones USPro Crit Kendall Ryan y Lucas Bourgoyne electrizan el Atenas Twilight Criterium con victorias de élite

A continuación, estuvo disparando a toda máquina para las dos últimas paradas de USA CRITS, ganando en solitario en Streets of Fire Criterium y luego atacando desde una escapada de tres ciclistas para ganar en Winston-Salem Classic, con su compañera de equipo Rylee McMullen en segundo lugar.

En el Easton Criterium p/b Lehigh Valley Health Network y el Tour de Somerville p/b Unity Bank, ambas carreras se redujeron a sprints grupales, donde Mejías se impuso claramente en los metros finales, abriendo una brecha significativa con el segundo lugar.

Jenna Netman (Automatic Racing) y Paola Muñoz (Fearless Femme /b The Beasley Firm) completaron el podio femenino en Easton, mientras que Skylar Schneider (L39ION de Los Ángeles) y Odette Lynch (HigherDOSE-Renova) completaron los tres primeros en Somerville.

“No podría haber hecho esto sin mis compañeros de equipo. Rylee (McMullen) y Sofia (Arreola) estuvieron fenomenales todo el fin de semana, manteniendo las cosas bajo control y colocándome en la posición correcta. Gracias a mi entrenadora, Kristin Armstrong, sigo fortaleciéndome”, dijo Mejías.

“La primera parte del año se centró mucho en la pista, y eso también me hizo más rápido en la carretera. Junto con nuestras nuevas bicicletas aerodinámicas de carretera STROMM, siento que he ganado mucha velocidad este año”.





Tras la victoria de Luke Fetzer en el Winston Salem Classic, el equipo Cadence Cyclery pb Waldo Racing estaba a la caza de dos victorias más. Ambas carreras estuvieron llenas de tácticas de equipo y sprints de alta velocidad.

Jim Brown (L39ION de Los Ángeles) frustró el impulso de Cadence Cyclery en Easton cuando rodeó al líder de su equipo, Bourgoyne, para llevarse la victoria. James Wilson (Whoosh-NZ Cycling Project) quedó tercero por delante de Jordan Parra (Foundation Cycling New York). Un día después, sería Bourgouyne quien contraatacaría con la victoria, dejando a L39IOIN en tercer lugar detrás de Alejandro Che (Kelly Benefits).

Fue el sexto año para el Easton Crit y la edición 81 de la carrera de Somerville, Nueva Jersey, ahora la carrera de un día más larga del país.

Los organizadores de Easton Crit y Tour of Somerville pueden encontrar los resultados completos.