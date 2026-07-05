El velocista belga se perdió la presentación del equipo por enfermedad, mientras que el contrarrelojista italiano se estrelló en el Campeonato Nacional

Arnaud De Lie y Edoardo Affini parecían recuperarse de cara al Tour de Francia después de que ambos sufrieran una doble desgracia (una enfermedad y un accidente) poco antes del próximo Gran Tour.

De Lie, que en mayo se vio obligado a abandonar el Giro de Italia en la primera semana tras empezar mal la carrera, se perdió la presentación del equipo del Tour de Francia el jueves debido a un problema estomacal.

“Me enfermé anteayer”, dijo De Lie en una conferencia de prensa previa a la carrera el viernes, según CiclismoPro.

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“Tuve fiebre durante la noche y apenas dormí. Ayer estuve muy enfermo. Ciertamente no fue lo ideal para mi confianza.

“Pero hoy estoy mucho mejor. Todavía tengo un ligero malestar estomacal, pero pronto estaré de baja una hora. Veremos cómo va”.

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Las cosas parecían ir bien para De Lie, pero no pudo completar el reconocimiento de la contrarreloj por equipos de Lotto-Intermarché el sábado por la tarde, y así lo informó El Nieuwsblad haberse detenido y subido al coche del equipo a mitad de camino.

Queda por ver si De Lie iniciará la inauguración más tarde el sábado.

No era probable que fuera uno de los principales contendientes durante los primeros días en Cataluña, que incluyen una contrarreloj por equipos, una dura carrera montañosa en el parque de Montjuïc y un viaje hacia el norte, hacia las montañas. Sin embargo, las primeras etapas en Francia, incluidas la 5, 7 y 8, se adaptan mejor a sus habilidades.

“No es como la última vez. En aquel entonces era un virus. Esta vez no sabemos la causa, pero un análisis de sangre mostró que no he desarrollado ningún anticuerpo”, dijo De Lie, refiriéndose a su enfermedad previa al Giro.

“Empezar así no es lo ideal, pero mañana sólo tengo que asegurarme de llegar a la meta dentro del tiempo límite. Los primeros días del Tour se centrarán principalmente en la supervivencia, eso es seguro”.

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Mientras tanto, Affini permanece en la selección de Visma-Lease a Bike después de una dura caída la semana pasada en el Campeonato Italiano de Contrarreloj. El rodador, que se perfila como un piloto clave en la contrarreloj del día inaugural, fue trasladado al hospital, pero estará en la salida el sábado por la tarde.

Sin embargo, Affini tenía dudas sobre si se recuperaría a tiempo para el Tour.

“Especialmente ese jueves por la noche y el viernes por la mañana, pensé: 'Sí, no voy a lograrlo'. Me hice una resonancia magnética el viernes y el resultado fue positivo”, dijo Affini. WielerFlits.

“Después de eso, hubo una consulta con el médico del equipo y el personal médico, y pensaron que probablemente aún sería posible.

“Pero sólo tenemos que ver cómo fueron las cosas en los días siguientes. Afortunadamente, la recuperación fue lo suficientemente rápida como para estar aquí”.

La rápida recuperación de Affini significa que Visma llega al Tour sin más cambios en su equipo óptimo, ya que Wout van Aert y Christophe Laporte ya se retiraron debido a lesiones.