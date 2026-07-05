El velocista belga se perdió la presentación del equipo por enfermedad, mientras que el contrarrelojista italiano se estrelló en el Campeonato Nacional

Arnaud De Lie y Edoardo Affini parecían recuperarse de cara al Tour de Francia después de que ambos sufrieran una doble desgracia (una enfermedad y un accidente) poco antes del próximo Gran Tour.

De Lie, que en mayo se vio obligado a abandonar el Giro de Italia en la primera semana tras empezar mal la carrera, se perdió la presentación del equipo del Tour de Francia el jueves debido a un problema estomacal.

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