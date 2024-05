El equipo de desarrollo de Colorado se une a EF Education-Cannondale y EF Education-ONTO en la organización WorldTour

EF Education-EasyPost anunció esta semana la incorporación del equipo de desarrollo sub-23 de Aevolo Cycling a su organización. El equipo amarillo y verde se volverá rosa en 2025.

La asociación es beneficiosa para EF Pro Cycling, que carecía de un equipo alimentador oficial, y para Aevolo, que buscaban elevar la estatura del equipo que ha luchado por atraer nuevos talentos contra equipos con mayores presupuestos.

Mike Creed, quien fundó Aevolo en 2017, continuará dirigiendo el equipo y actuando como director deportivo principal.

“Estoy emocionado porque es algo nuevo que aprender”, dijo Creed. “Se trata de gente nueva, un entorno nuevo, situaciones nuevas. El objetivo para mí será encontrar a las mejores personas que podamos reclutar.

“Mediré mi éxito no sólo en términos de cuántos menores de 23 años podemos incorporar al equipo WorldTour y tienen éxito, sino también en cuántas de esas transiciones son casi perfectas, en términos de profesionalismo de los ciclistas y de preparación”.

Creed estuvo observando de cerca las carreras masculinas juveniles en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta de EE. UU. en Charleston, Virginia Occidental, este fin de semana, y dijo ciclismonoticias Estaba “buscando corredores con talento que quizás aún no hayan desarrollado sus instintos de carrera” y que quizás no atraigan la atención de otros gerentes porque sus resultados no reflejan sus verdaderas habilidades.

Su corredor Gavin Hlady ganó esta semana la carrera de ruta masculina sub-23 y los títulos nacionales de criterio masculino sub-23.

Creed espera mantener la mayor cantidad posible de su grupo actual de ciclistas contratando una combinación de ciclistas estadounidenses, europeos y japoneses para un equipo con sede en Girona, España, y centrado en competir en un calendario europeo, ya que la escena de carretera norteamericana carece de la nivel de carreras que estaban presentes cuando el equipo comenzó.

“Definitivamente queremos ir a todos los monumentos sub-23 y a las carreras más importantes, especialmente el Giro bebé o Lieja-Bastoña-Lieja. Valle de Aosta. Haremos todo lo posible para participar en todas esas carreras”. Credo dijo.

Jonathan Vaughters, director ejecutivo de EF Pro Cycling, ve el equipo devo como parte de los planes futuros del equipo WorldTour.

“Para un equipo como nosotros, que no tiene el mayor presupuesto del WorldTour, te das cuenta de que si realmente tienes el deseo de ganar algún día el Tour de Francia, la forma de hacerlo es identificar el talento, nutrirlo, Incluso construir un equipo alrededor del talento y retenerlo y luego hacerlo por un período de 10 o 15 años y construir un ganador del Tour de Francia”, dijo Vaughters.

“Con el éxito del programa juvenil EF Education-Onto, me hizo darme cuenta de que muchos de esos atletas no necesariamente tienen un punto de partida o un camino a seguir para permanecer dentro del programa EF Pro Cycling.

“Entonces, para corregir eso, sentí que necesitábamos un equipo interno de desarrollo U23 para que haya una línea directa, visible y tangible desde que eres un talento de 14 años hasta convertirte en un WorldTour. jinete.”

El equipo de Vaughters ha tenido asociaciones con equipos de desarrollo sub-23 antes, pero la llegada de Aevolo marca la primera vez que el equipo estará bajo el mismo agente pagador que el equipo WorldTour, lo que significa que los corredores pueden cruzar entre el equipo devo y el equipo WorldTour.

“Esta es nuestra primera incursión en tener nuestro propio equipo Continental interno. Y Aevolo es el equipo obvio para hacerlo”, dijo Vaughters. “Es un equipo hermano en el sentido de que han estado con Cannondale durante bastante tiempo y, obviamente, el equipo ha hecho un gran trabajo. Pero para dar el siguiente salto en rendimiento, necesitaban tener un programa más internacional y Tener una base con un equipo WorldTour.

“Al unir fuerzas, estamos combinando recursos para que podamos construir lo que, con suerte, será uno de los mejores, si no el mejor, equipo continental del mundo y será el lugar más atractivo para el talento emergente. Vamos a construir una organización verdaderamente de primera clase que apoye al ciclista de la misma manera que lo hacen nuestros equipos EF Pro Cycling masculinos y femeninos”.