“Es un homenaje a todos los ciclistas que se han sacudido sobre los adoquines y se han enfrentado al viento”, dice el equipo US WorldTour.

EF Education-EasyPost participará en el Tour de Flandes masculino y femenino con un uniforme blanco y negro de estilo retro, con bicicletas Cannondale negras de edición especial, en un homenaje a las carreras flamencas.

El kit de cambio es un cambio dramático con respecto a sus destacados colores rosados ​​habituales y lanza la campaña del 20 aniversario de Rapha llamada 'Past Forward' inspirada en las camisetas de carreras clásicas.

La denominada Colección Flandrien estará disponible para su compra a partir del 2 de abril de 2024.

“Es un homenaje a todos los corredores que han luchado sobre los adoquines y han luchado a través del viento y el barro para ganar la gloria en las clásicas del norte, y a las generaciones futuras de Flandriens”, dijo el equipo en un comunicado de prensa, revelando el uniforme con imágenes en blanco y negro.

Los logotipos tienen un diseño de estilo años setenta, con EF Education en el pecho en una banda blanca, decorada con un borde rosa. Los ciclistas aún deberían ser fáciles de ver en el pelotón debido a sus cascos POC rosas. Los equipos masculino y femenino también tendrán nuevas bicicletas de carreras Cannondale negras y rosas, con una cabina de diseño Momo negra.

Alberto Bettiol liderará el equipo masculino EF Education-EasyPost en el Tour de Flandes, mientras que el ganador de 2017 Coryn Labecki y Kristen Faulkner liderarán el equipo femenino.

“Flandes representa la verdadera esencia o significado del ciclismo de ruta”, afirmó Labecki.

“Es simplemente una carrera genial y jodida. Este es el estándar y el nivel más alto de las carreras. Hay tanta historia en los clásicos. Son algunas de las carreras en ruta más duras y técnicas del mundo. Me encantan las subidas adoquinadas. Me encanta el desafío y el tecnicismo y luego los fanáticos simplemente le agregan una dimensión extra que no todas las carreras tienen”.

Bettiol sugirió recientemente ciclismonoticias que es “el último de los corredores románticos”. Ganó el Tour de Flandes en 2019 y parece volver a la forma de ese éxito.

“He ganado el Tour de Flandes; Siento que es donde pertenezco. Así que no estoy bajo ninguna presión, pero sería fantástico estar ahí arriba otra vez”.

“Si tienes el privilegio de ganar esta carrera, entonces realmente entiendes su importancia. Es una obra maestra del ciclismo, algo sagrado para los flamencos. Me encanta la pasión que tienen. Esperan un año para esta carrera y siento la responsabilidad de dar lo mejor de mí por ellos, por la historia, porque escriben mi nombre en el asfalto.

“Soy uno de los pocos muchachos en el pelotón que ha visto lo que significa ganar la Ronde van Vlaanderen”.

Manteniendo la clase para los clásicos 🎩 ¡@rapha y @RideCannondale entregando productos frescos una vez más! 🤌#EFProCycling pic.twitter.com/cwjZaTa0Cv29 de marzo de 2024