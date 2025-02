“Permanecerá bajo el cuidado de expertos de nuestro equipo médico, y se implementará un plan de recuperación integral para apoyar su regreso a la capacitación y las carreras 'confirmar los granaderos de Ineos en la actualización médica

Egan Bernal sufrió una clavícula fracturada después de estar involucrado en un accidente de carrera en el interior de Clásica Jaén paraíso el lunes. El campeón colombiano y ex ganador del Tour de Francia se vio obligado a abandonar la carrera y llevado a un hospital cercano para evaluar y tratar sus heridas.

Bernal formó parte de un grupo Chase de 10 pasajeros detrás de su compañero de equipo en solitario Michal Kwiatkowski cuando se estrelló con 12 km para ir en la carrera de 169 km en úbeda, España. También en el grupo Chase estaban sus compañeros de equipo Connor Swift y Ben Turner, quienes se retiraron para apoyarlo después del accidente.

Ineos Granadiers publicó una actualización médica oficial en las redes sociales:

“Después de una evaluación exhaustiva en el hospital esta noche después de su accidente en Clásica Jaén, Egan ha sido diagnosticado con una clavícula fracturada. Permanecerá bajo el cuidado experto de nuestro equipo médico y se implementará un plan de recuperación integral para respaldar su regreso al entrenamiento y las carreras “.

Bernal fue dado de alta del hospital después de su tratamiento y luego hizo una declaración diciendo que si bien el estrellamiento era molesto, estaba satisfecho con su forma de principios de temporada.

“Estaba muy feliz de comenzar a competir nuevamente en Europa, especialmente con mi nueva camiseta colombiana y también comenzando con una victoria de Kwiato.

“La forma en que corrimos fue genial y fue realmente agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentía realmente fuerte y obviamente, me entristece haber chocado, pero al mismo tiempo, la forma en que me sentí durante la carrera dio Yo mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (adelante) es muy larga.

“Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que solo tengo que seguir trabajando y espero volver pronto”.

Bernal había mostrado un regreso a la forma a principios de 2025 después de asegurar las dobles victorias en la carrera y la contrarreloj en el Campeonato Colombiano el 6 y 9 de febrero, Bucaramanga. Fueron sus primeras victorias desde que sufrieron un accidente mortal en 2022.

Bernal había considerado renunciar a su carrera profesional en ciclismo después del accidente en el que viajó de cabeza a un autobús de la ciudad detenido mientras entraba en su bicicleta de contrarreloj. Sin embargo, lentamente ha vuelto a trabajar en la aptitud de la carrera en las últimas dos temporadas.

Bernal ganó el Tour de Francia en 2019 y el Giro D'Italia en 2021. El año pasado, aseguró el tercero en general en el Volta A Catalunya, cuarto en el Tour de Suisse, quinto en Tour Colombia, séptimo en París-Nices en el Tour de Romandie, mostrando signos de su forma anterior.

Clásica Jaén fue la primera carrera europea de la temporada de Bernal con Ineos Granadiers y también se esperaba que corriera en Vuelta Ciclista Andalucía-Ruta del Sol, Strade Bianche y Tirreno-Adriatico.

Si bien los granaderos de INEOS confirmaron que Bernal tiene una clavícula fracturada, aún no han confirmado el tiempo de recuperación necesario o un posible regreso a la capacitación o la competencia.

Bernal había estado de mal humor al comienzo del Clásica Jaén, discutiendo lo feliz que estaba de haber ganado nuevamente después de 1,347 días en el Campeonato Nacional Colombiano.

“Fue impresionante poder volver a hacer eso, y aún más hacerlo en una carrera que siempre quise ganar”, dijo Bernal. “Voy a poder celebrar eso durante todo el año gracias a la camiseta (del campeón nacional) que puedo usar ahora”.

En el inicio de Clásica, Bernal había señalado a Cristian Alonso, el ayudante del equipo de INEOS, que ha sido una parte integral de su red de apoyo desde que se unió al equipo, para agradecer especial en el largo proceso de recuperación. También destacó las contribuciones del ex doctor del equipo Xabier Artetxe, así como de su familia.

La serie de ataques abrasadores de Bernal tarde en la Clásica Jaén se sumó al sentido general de lo buena que era su condición actual y cómo, si su compañero de equipo Kwiatkowski hubiera comenzado a marcar, tarde, Bernal podría haber intentado una tercera victoria en 2025. Sin embargo, su tardío accidente y salida de la carrera se puso a cualquier posibilidad de eso.

Todavía no se sabe cómo ocurrió el accidente, pero las imágenes iniciales en las redes sociales sugieren que Bernal se deslizó fuertemente y a la velocidad de un barrido cuesta abajo con alrededor de 12 kilómetros para el final, saliendo de la carretera como resultado. Ningún otro ciclista parece haber sido atrapado en el accidente.

Mientras los corredores de Ineos cruzaron la línea final en la larga avenida empedrada de Cristo Rey en el centro de Ubeda, su deleite por el éxito de Kwiatkowski al ganar era obvio. Pero las celebraciones también estaban moderadas por la tristeza y preocupación por Bernal y el alcance de sus heridas después del accidente tardío.

“No tengo ninguna actualización sobre él, solo vi que hoy estaba volando”, dijo Kwiatkowski a los periodistas. “Desde el sector dos en adelante, estaba tratando de explotar la carrera, así que me fui una vez, pero él estaba interesado y listo para ir también. Ahora, espero que esté bien”.