Dygert entra en modo recuperación antes de buscar su cuarta medalla olímpica, uniendo fuerzas con Faulkner nuevamente en persecución por equipos

Chloe Dygert llegó a la carrera en ruta femenina de los Juegos Olímpicos de París después de haber ganado un bronce en la contrarreloj individual hace una semana y con el foco puesto en el domingo para actuar como parte de la carrera hacia la búsqueda del oro en la persecución por equipos, que comienza el martes.

Al fin y al cabo, Dygert y su compañera de ruta y de persecución por equipos, Kirsten Faulkner, son corredoras, así que cuando se encontraron en el pelotón reducido mientras la competencia se aceleraba en los circuitos de llegada en París, perseguir esa oportunidad inmediata de medalla se convirtió en una prioridad clara. Lo mismo ocurrió con evitar el caos que no solo podría descarrilar esta carrera por la medalla, sino también la siguiente.

Por segunda vez en estos Juegos, Dygert se topó con el caos al sufrir una caída. Ya había sufrido una fuerte caída bajo la lluvia durante la contrarreloj, como muchas otras corredoras, pero aun así terminó un segundo por detrás de la medallista de plata Anna Henderson (Gran Bretaña) y se conformó con el bronce. Esta vez se deslizó en una curva seca, pero en un momento crucial de la carrera.

Sin embargo, esta vez su compañero de equipo Faulkner tomó impulso y se fue a la victoria. Dygert se reagrupó para terminar en el puesto 15, pero compartió la emoción de la victoria del equipo estadounidense.

“Siempre que el equipo de Estados Unidos está en lo más alto, es increíble. Estoy muy feliz por ella: sus primeros Juegos Olímpicos, su primera medalla de oro. Es increíble”, dijo Dygert a Noticias de ciclismo y algunos medios de comunicación se congregaron después de que su compañera de equipo Faulkner obtuvo la medalla de oro.

“Ha tenido un gran año este año, súper impresionante. Ha demostrado una y otra vez que tiene ese poder para esas finales. Ha trabajado mucho y está haciendo mucho atletismo, y creo que eso realmente la ha ayudado.

“Eso hace que valga la pena el accidente. Faulkner hizo una carrera increíble”, añadió en sus comentarios posteriores a la carrera.

'Un poco accidentado'

El accidente se produjo cuando se acercaba por primera vez la subida a la Côte de la butte Montmartre a 48 km de la meta y las dos últimas supervivientes de la fuga, Fariba Hashimi (Afganistán) y Hannah Tserakh (Neutral), estaban a la vista del grupo en el que se encontraban las favoritas de la carrera. Hubo un toque de ruedas en el interior de una curva a la derecha de la estrecha sección adoquinada: era Dygert. También se cayó Elise Chabbey (Suiza), que se cayó cuando el choque de Dygert golpeó la rueda trasera de la ciclista suiza.

“Vi un video del accidente cuando crucé la línea y parecía que estaba en la línea interior y la chica que estaba a mi lado simplemente se pellizcó y me cortó las barras. Tuve mala suerte y las dos nos caímos, así que fue una pena”, dijo Dygert.

El incidente provocó un retraso, ya que las corredoras intentaron encontrar un camino estrecho para pasar a las dos corredoras, entre las que se encontraban las favoritas Lotte Kopecky (Bélgica), así como las corredoras holandesas Demi Vollering y Lorena Wiebes, pero la compañera de equipo de Dygert, Faulkner, se encontraba cerca de la cabeza y evitó el choque. Avanzó desde esa posición y, aunque hubo varias configuraciones en la parte delantera y una serie de ataques del pequeño grupo de unas diez corredoras que encabezaban la carrera, finalmente fue Faulkner la que salió vencedora, desafiando a la persecución que venía detrás.

Los neerlandeses Wiebes y Vollering, ambos favoritos para ganar la carrera, se encontraban entre los que habían estado en la persecución y utilizaron toda su energía para intentar volver a ponerse al frente. Dygert pedaleó con fuerza para unirse a ellos después de su caída.

“Fue una lástima. No había nada que pudiera hacer en ese momento, solo volver a la bicicleta y mantener la cabeza fría, e intentar ir lo más rápido posible. Pero una vez que me levanté, no tenía sentido seguir trabajando”, dijo Dygert, ya que una vez que se recuperó del grupo perseguidor, se dirigió al frente y miró hacia atrás para ver a Wiebes cerca.

Entonces decidió dar un paso atrás porque no quería ayudar a la ciclista holandesa a llegar al frente.

“En ese momento, supe que Faulkner estaba en el camino”, dijo Dygert. “Así que, una vez que me metí en el grupo de Wiebes, no tenía sentido (seguir atacando). Sabía que si Wiebes llegaba a la línea, Wiebes ganaría”.

Ella admitió que sin las radios de carrera no sabía cuánta ventaja tenía Faulkner, pero sabía que había una posibilidad.

“Estaba tan atrás que el auto del equipo vino hacia mí”, dijo. “Cada vez que pasaba, preguntaba qué estaba pasando y sabía que Faulkner estaba allí”.

“Ha trabajado duro, no escatima en esfuerzos y lo da todo. Es muy meticulosa y hace todo bien, tanto en lo que se refiere a la dieta como a la nutrición. Tiene mucho corazón, así que para ella es muy importante poder lograrlo”.

Dygert tiene la vista puesta en su primer oro en la pista, tras haber ganado una plata y un bronce hasta ahora en persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio y Río y un bronce en la contrarreloj de París. Ella y Faulkner se dirigen directamente al velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines para la persecución por equipos, acompañadas por Lily Williams, Olivia Cummins y la medallista de oro del Tokyo Omnium, Jen Valente.

Dygert dijo que esperaba que las lesiones causadas por la caída fueran solo superficiales y calificó los dolores como “un poco irregulares”.

“Vamos a ver si mi espinilla necesita puntos o no. Ahora solo queda entrar en modo recuperación”, dijo.

“Al final del día, me siento en muy buena forma física y sé que estoy en condiciones de poder volver a competir como lo hice. Así que estoy muy contento con eso”.