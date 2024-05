El galés se cae a falta de 6 km pero el equipo de Tadej Pogačar baja el ritmo para dejarle volver

El intento de Geraint Thomas de lograr un segundo podio consecutivo en el Giro de Italia estuvo peligrosamente cerca del desastre en la etapa 19 cuando el galés se estrelló en los últimos kilómetros y necesitó una bicicleta de reemplazo.

Thomas tocó ruedas con su compañero de la general Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a unos seis kilómetros del final, demasiado lejos de la meta para que cualquier pérdida de tiempo fuera automáticamente neutralizada.

Ileso por el incidente, volvió a montar rápidamente y después de que Rafal Majka del UAE Team Emirates le hiciera un gesto al grupo para que redujeran la velocidad, pudo recuperar el contacto con el pelotón.

El líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), disfrutó de una etapa sin incidentes y su ventaja general de 7:42 permaneció completamente intacta en un recorrido montañoso desde Montegliano a Sappada. Los honores del día fueron para la escapada Andrea Vendrame (Decathlon-AG2R La Mondiale).

El propio Thomas, subcampeón del Giro en 2023, se mantiene en el tercer puesto de la general, a 8:04 minutos, cuando solo faltan dos días de carrera.

Los problemas de Thomas comenzaron cuando estaba en el grupo de la maglia rosa de alrededor de una docena de corredores a unos seis kilómetros de la meta en la etapa empapada por la lluvia, llegando a la cima de la subida de Sappada.

El grupo no se movía rápido, pero cuando tocó las ruedas, el asfalto mojado casi hizo que cayera, y tanto Pogačar como Martínez se movieron bruscamente hacia la izquierda para evitar que él y su bicicleta salieran de la carretera.

Afortunadamente no resultó herido, el británico se salió rápidamente de la carretera y volvió a montar, pero su bicicleta original ya no era utilizable y rápidamente pidió otra. Rápidamente recuperó el contacto mientras el grupo de maglia rosa visiblemente se sentaba y esperaba, pero había estado a punto de fallar y ya no quedaba distancia en el escenario para recuperarse.

“Creo que demuestra que todo el mundo tiene respeto por todos y no es necesario”, dijo Pogačar sobre no forzar el ritmo. “Creo que nadie, me refiero a algunas personas, sí, pero aquí en este grupo, nadie quiere pasar a Thomas de esa manera.

“Hay mucho respeto y espero que esté bien después del accidente. Fue desafortunado, después de todo el día teniendo el control y luego este estúpido momento al final, pero espero que esté bien y que podamos tener un gran espectáculo mañana”. “.

