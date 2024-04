“No hay nada más difícil que Roubaix”, dice el ciclista de primer año del WorldTour

Andrew “AJ” August (Ineos Grenadiers) llegó al velódromo para concluir su recorrido inaugural en París-Roubaix y entró en los libros de récords, pero no era un número que tuviera en el radar. El ahora corredor más joven de la París-Roubaix se quedó por debajo del tiempo oficial por sólo un minuto y 31 segundos después de 260 km de carrera. Un día difícil en su nueva oficina.

A la edad de 18 años y 178 días, August se hizo famoso como el competidor más joven en la élite masculina. El año pasado, su compañero de equipo Josh Tarling batió el récord como el hombre más joven en montar sobre los aplastantes adoquines que habían estado en pie durante 86 años; Paul Botquint estableció la marca en 1937 con 19 años y 53 días. Tarling, que ahora tiene 20 años, era sólo 16 días más joven que Botquint, pero agosto bajó el listón otros 224 días.

August terminó la carrera, pero al igual que Tarling hace un año, se salió del tiempo límite y no registró una llegada oficial. August completó su esfuerzo a 27 minutos, 35 segundos del ritmo ganador del ganador en solitario Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceninck), que estaba a 1:31 del margen del 8% establecido para cumplir el tiempo límite.

“En primer lugar, estoy muy orgulloso de haber llegado al Velódromo. Sí, supongo que en la primera parte de la carrera traté de ayudar a los muchachos tanto como pude. Y a partir de ahí, el objetivo era llegar hasta el final”, dijo August a varios miembros de los medios después de la carrera.

“Al fijarme una meta, simplemente no quería quedarme corto. Así que seguí adelante, sí. Creo que no hay nada más duro que Roubaix”.

Ha estado en grandes escenarios antes con salidas exitosas en ciclocross, ganando el título nacional juvenil masculino de EE. UU. y ganando un trofeo adoquinado en Koppenbergcross. Desde su perspectiva en el pelotón, August confirmó que la París-Roubaix era a la vez la bella y la bestia para una carrera en ruta de un día.

“Quiero decir, con todos los espectadores, y así es para mí lo más bonito hasta ahora. Pero también, ¿te golpean las manos por 260.000? No creo que dirías que es hermoso”, dijo August sobre su primer viaje en Hell of the North.

Este año, Tarling no encontró mucha belleza en el día seco y polvoriento, ya que fue descalificado a 130 km del final por ser remolcado desde el coche del equipo para reunirse con un grupo líder de 30 corredores después de detenerse para cambiar de bicicleta. Los comisarios de carrera le dijeron al equipo que el joven piloto retrocediera ya que un oficial de motocicleta había visto una “botella pegajosa” tirar y acelerar para lanzar a Tarling de nuevo a la acción de la carrera.

Su compañero de equipo Tom Pidcock se incorporó tarde al equipo y saltó sobre adoquines traicioneros para terminar a 6:20 del ritmo ganador en el puesto 17, el mejor resultado para un piloto de Ineos. Estaba previsto que participara en Itzulia Basque Country, que concluyó el 6 de abril, pero se perdió la carrera debido a un accidente de reconocimiento antes de la etapa inicial, lo que le permitió descansar y reagruparse para la París-Roubaix.

“En el reconocimiento, para ser honesto, realmente estaba sufriendo con ellos (los adoquines). Pero creo que en la carrera los conduces un poco más rápido, mucho más rápido en realidad, y eso lo hace un poco más fácil”.

August se mudó al WorldTour este año cuando era adolescente con un contrato de tres años con Ineos Grenadiers, donde se une a su compañero neoyorquino Magnus Sheffield. Después de que August ganara Kopperbergcross en diciembre de 2022, convirtiéndose en el primer atleta de ciclocross masculino de EE. UU. en ganar en el icónico evento de ciclocross, continuó su éxito en la carretera para el equipo de desarrollo de Hot Tubes para 2023. Obtuvo una victoria de etapa y un podio general en Redlands. Bicycle Classic, así como dos victorias en etapas cumbre y un título general en el Ain Bugey Valromey Tour en Francia.

“Por supuesto, ha sido un gran cambio, como vivir solo. Y no he visto a mi familia desde el año nuevo. Así que fue bueno verlos”, dijo acerca de que sus familiares viajaran desde Estados Unidos para verlo correr la París-Roubaix.

Cuando se le preguntó si esperaba regresar al famoso Clásico adoquinado, donde podría registrar un tiempo oficial y tal vez desempeñar un papel importante para su equipo. Fue una respuesta corta: “Esperaré un tiempo para pensar en eso”.

Con un monumento hecho y desempolvado, agosto no tiene tiempo para pensar en regresar a París-Roubaix ni en descansar. Formará parte del equipo de Ineos para un terreno muy diferente la próxima semana para el Tour de los Alpes. Será su segunda carrera por etapas del año, después de haber completado el UAE Tour apoyando un resultado entre los 10 primeros para Brandon Rivera.