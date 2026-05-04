“Es absolutamente una locura, sinceramente no puedo creerlo”, dice un joven de 25 años

Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) llevaba tiempo persiguiendo esa gran victoria, hasta que en la etapa 1 de la Vuelta Femenina 2026 la ciclista suiza cruzó la meta en primer lugar. La victoria de etapa y el resultante maillot rojo de líder marcan un paso más para el joven de 25 años.

“Es una locura total”, afirmó Rüegg. “Honestamente, no puedo creerlo. Es simplemente un sueño ganar una etapa del Grand Tour”.

Superando a Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) y Franziska Koch (FDJ United-Suez) en un duro sprint cuesta arriba en Salvaterra de Miño, Rüegg consiguió su primera victoria individual en el WorldTour en Europa.

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Etapa 1 de la Vuelta Femenina: Noemí Rüegg arrasa en el sprint cuesta arriba para vencer a Kopecky y Koch y hacerse con el primer maillot de líder



Dio la casualidad de que la estrella suiza logra una victoria explosiva después de un frenético enfrentamiento en la etapa 1 de La Vuelta Femenina



El líder general de La Vuelta Femenina, Rüegg, sufre una caída en los últimos kilómetros de la segunda etapa

Después de dos temporadas con Jumbo-Visma en 2022 y 2023 (cuando formó parte del equipo que ganó el TTT inaugural de la Vuelta Femenina), Rüegg fichó por EF Education-Oatly para la temporada 2024. Ganó su primera carrera para el equipo, el 1.1 Trofeo Marratxi-Felanitx, y más tarde añadió el título suizo de ruta.

Pero lo que fue aún más sorprendente fue su extrema coherencia; Rüegg estuvo al final de casi todas las carreras en las que participó, terminando sexta en la general en la Vuelta a Burgos, séptima en la Carrera Olímpica en Ruta y 11 en el Campeonato Mundial de Carreras en Ruta, entre otras.

En 2025 ganó la etapa reina y la clasificación general del Tour Down Under en enero y confirmó su trayectoria ascendente con numerosos resultados destacados en un día. Lo más destacado fue el tercer puesto en Milán-San Remo.

Al regresar a Australia como campeón defensor, Rüegg volvió a ganar la etapa reina (venciendo nada menos que a un trío de corredores del UAE Team ADQ) y la clasificación general. En Milán-San Remo, subió un escalón en el podio, terminando segunda detrás de Kopecky, y nuevamente demostró su consistencia en una campaña de Clásicas donde su peor puesto fue un puesto 21 en La Flèche Wallonne, de lo contrario terminó entre los 15 primeros de seis carreras de un día WorldTour.

Cuando el calendario Women's WorldTour pasó a las carreras por etapas, Rüegg finalmente alcanzó lo más alto del podio en uno de los eventos más importantes de este deporte.

“Sabía que este final era perfecto para mí. Si pudiera dibujar la etapa de mis sueños, terminaría exactamente así”, dijo Rüegg, en referencia a la corta subida hasta la meta en Galicia, donde fue necesario un sprint explosivo.

“Sabía que podía confiar en un sprint largo, así que desde la última curva supe que quería ir a toda velocidad y con todo. El equipo me puso en una gran posición y simplemente hice todo lo posible desde la última curva. No quería arrepentirme. Tuve una brecha casi de inmediato y dije: 'Está bien, sigue adelante', luego miré hacia atrás y vi que podía llegar a la meta. Es un sueño.

“El equipo creía mucho en mí y era un gran objetivo ir a por la victoria, pero las chicas creyeron en ello más que yo”, añadió Rüegg, insinuando un nivel de confianza que seguramente no hará más que crecer a partir de ahora.