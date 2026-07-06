El séptimo clasificado del año pasado pincha en las últimas vueltas de la CTT de Barcelona

El Tour de Francia 2026 de Kévin Vauquelin tuvo un comienzo desafortunado en Barcelona cuando el séptimo clasificado de 2025 sufrió un pinchazo en la contrarreloj por equipos inaugural.

El francés compitió como parte del equipo de ocho hombres de Netcompany Ineos en el recorrido de 19,6 km, y el equipo británico fue más rápido que todos los demás a través de los tres puntos de control antes de la meta.

Sin embargo, en la última parte de la etapa, el neumático trasero de Vauquelin se estaba desinflando claramente y, sin posibilidad de detenerse y cambiar ruedas, sus compañeros de equipo lo dejaron caer cuando faltaban poco más de 5 km para terminar la carrera.

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Tampoco fue un buen día para Egan Bernal, ya que el ganador del Tour 2019 también perdió contacto con sus compañeros del Ineos antes de la meta.

Sin embargo, no todo fueron malas noticias para Netcompany Ineos.

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Filippo Ganna fue guiado en la subida final por Tobias Foss antes de partir solo hacia la meta, arrasando hasta la meta. para registrar el mejor tiempo provisional del día.

Ese tiempo de 21:55 fue casi 30 segundos más rápido que el de cualquier otro equipo hasta ese momento, incluidos los anteriores líderes provisionales, Alpecin-Premier Tech.

Vauquelin, por su parte, cruzaría la línea de meta 1:06 detrás de Ganna, perdiendo lamentablemente un tiempo precioso desde el primer día de carrera.

“Ha sido realmente duro con el pinchazo de Kévin”, dijo el director de carreras de Netcompany Ineos, Geraint Thomas, después de la etapa.

“Él era nuestro hombre para rematar. Él era el que iba a… bueno, estaba sentado para salvar las piernas para ese último esfuerzo. Pero fue realmente bueno ver la forma en que los muchachos respondieron a eso, y todo lo que sabes, se adaptaron al plan. Pippo: juego limpio para él.

“Queríamos que vaciara el tanque en la cima de la primera subida, y tuvo que terminarlo, ya sabes. Fossey también. Bueno, todos los muchachos, ya sabes, todos se adaptaron a ello. Pero hoy dije, tienes tu plan, nunca saldrá según lo planeado. Es cómo te adaptas a él.

“Es una pena perder a Kévin con ese pinchazo. Lo siento por él, porque no ha tenido mucha suerte este año, pero así son las cosas y creo que todos, como digo, hicieron lo que pudieron en ese momento”.