El séptimo clasificado del año pasado pincha en las últimas vueltas de la CTT de Barcelona

El Tour de Francia 2026 de Kévin Vauquelin tuvo un comienzo desafortunado en Barcelona cuando el séptimo clasificado de 2025 sufrió un pinchazo en la contrarreloj por equipos inaugural.

El francés compitió como parte del equipo de ocho hombres de Netcompany Ineos en el recorrido de 19,6 km, y el equipo británico fue más rápido que todos los demás a través de los tres puntos de control antes de la meta.

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