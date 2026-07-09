El piloto de Jayco-AlUla tuvo problemas durante varios días después de estrellarse en la etapa 2

El telón se cerró hoy en el debut en el Tour de Francia de Kelland O'Brien (Jayco-AlUla), ya que el australiano intentó recortar tiempo en un cuarto día de carrera, pero no llegó al límite de tiempo en Foix.

El joven de 28 años completó la ruta montañosa de 181,9 km desde Carcassone independientemente del resultado, terminando en 46 minutos, 2 segundos detrás del ganador de la etapa Mads Pedersen (Lidl-Trek). Con el carro escoba siguiéndolo en Foix, las cámaras del Tour captaron el momento en que cruzó la meta como un “auténtico luchador”.

“Sólo esperaba poder encontrar algo para lograrlo, pero al final no fue suficiente, así que tengo que disculparme con mi equipo y desearles todo lo mejor”, dijo el decepcionado ciclista a la emisora ​​australiana. SBS.

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El inicio del primer día completo en Francia del Tour estuvo marcado por temperaturas que alcanzaron los 38°C y como no faltó el sol ni la escalada, se repitieron las ascensiones con cuatro de ellas clasificadas. Fue un día para la escapada, ya que un grupo de 10 emergió de un grupo ansioso de 34 que se escapó en los primeros 10 km.

Sólo un corredor de Jayco-AlUla llegó al primer grupo, Michael Matthews, quien pudo liderar a los perseguidores al final por el puesto 11 en la etapa. Mientras tanto, el viaje de O'Brien se convirtió en uno de simple supervivencia y sin subirse al auto del equipo en el camino.

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En la etapa 2, O'Brien estuvo involucrado en un choque de ocho corredores apenas 6 km después de la competencia. Logró volver a montar y montar, pero terminó a más de 17 minutos del ganador Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), solo cuatro corredores tardaron más. El siguiente día de montaña lo dejó a 38 minutos del ritmo, siendo el penúltimo corredor en cruzar la meta en Les Angles.

El martes, O'Brien no pudo seguir el ritmo de un trío de corredores Tudor Pro que se quedaron al final de la carrera, y una vez que cruzó la subida final y aún fuera de Foix, el límite de tiempo se alcanzó al 15% del tiempo ganador, o 37:37 detrás de Pedersen. O'Brien aún pedaleó durante más de ocho minutos para llegar a la meta.

“Me caí en la primera etapa de ruta y mi cuerpo simplemente no está bien después del choque, me duele mucho la espalda y simplemente no tenía fuerza en las piernas”, dijo O'Brien. “Es una pena.”

O'Brien, medallista de oro en persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue el tercer corredor en abandonar el Tour durante los primeros cuatro días, el primero en terminar fuera del tiempo límite.