El piloto de Jayco-AlUla tuvo problemas durante varios días después de estrellarse en la etapa 2

El telón se cerró hoy en el debut en el Tour de Francia de Kelland O'Brien (Jayco-AlUla), ya que el australiano intentó recortar tiempo en un cuarto día de carrera, pero no llegó al límite de tiempo en Foix.

El joven de 28 años completó la ruta montañosa de 181,9 km desde Carcassone independientemente del resultado, terminando en 46 minutos, 2 segundos detrás del ganador de la etapa Mads Pedersen (Lidl-Trek). Con el carro escoba siguiéndolo en Foix, las cámaras del Tour captaron el momento en que cruzó la meta como un “auténtico luchador”.

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