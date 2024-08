Un británico casi se estrella al intentar acortar la diferencia con los medallistas de oro en la final masculina

La emoción en el velódromo de los Juegos Olímpicos de París aumentó en intensidad en las últimas vueltas de la final por la medalla de oro en persecución por equipos masculina, mientras el cuarto de Gran Bretaña luchaba con sus rivales australianos.

A falta de dos vueltas para el final, Gran Bretaña se encontraba a dos décimas de segundo y aceleraba por detrás del potente piloto Ethan Hayter, cuando este estuvo a punto de estrellarse debido al dolor de su último esfuerzo. Los dos equipos se han llevado al límite y Gran Bretaña ha estallado en una intensa batalla que ha puesto a prueba a todos.

Hayter recorrió la pista sobre su tubo superior y Gran Bretaña terminó con un tiempo de 3:44.394, más de dos segundos más lento que Australia, que comenzó a celebrar la obtención de la medalla de oro.

“Estábamos muy cerca y lo pude ver. Realmente di demasiado, todo mi cuerpo se debilitó y me costó mucho mantenerme en la bicicleta al final”, dijo Hayter a la BBC después de su carrera.

Dan Bigham, especialista en aerodinámica del equipo, 'randomer' y una cuarta parte de su motor el miércoles, explicó que el error fue resultado de que el equipo obligó a Hayter a realizar tirones más largos.

“Estábamos a tres décimas de diferencia en la clasificación, y eso es simplemente un cambio dudoso o una vuelta mala”, dijo Bigham. Noticias de ciclismo y los medios de comunicación reunidos después de la carrera.

Australia estableció un nuevo récord mundial en la primera ronda de la competencia y Bigham dijo que Gran Bretaña tendría que apuntar a un nuevo récord mundial para ganar el oro. Cambiaron su estrategia para la final y pusieron más trabajo sobre los hombros de Hayter, su jinete más fuerte.

“Le dimos cuatro vueltas y tres cuartos. Normalmente, le damos cuatro vueltas y un cuarto. Para ser justos, en las rondas de clasificación no ha estado a toda máquina. Ha estado conduciendo y Ollie (Wood), Chaz (Charlie Tanfield) y yo hemos tenido que seguirle la pista, esperando que todo saliera bien.

“Hayter encontró el límite en ese momento, y resultó que el límite también era el final del sillín, y ese fue el final de nuestra carrera. Estar a dos décimas a falta de una vuelta es exactamente lo que pensábamos que debíamos hacer y lo que pensábamos que haría falta: siempre iba a ser una pelea reñida. Es frustrante tener la situación tan cerca y perder el control en ese momento.

“Esta es la naturaleza de la persecución en equipo y, en este nivel, es literalmente como si estuvieras al borde del abismo. Al final, estás intentando que tres chicos crucen la línea de meta completamente vacíos, completamente agotados, y el punto de quiebre tiene que estar en algún lugar, y tú lo viste”.

El equipo de Gran Bretaña se vio afectado por la caída de Bigham durante el entrenamiento del viernes. Se saltó la primera ronda después de participar en la clasificación, pero luego volvió a estar ligeramente por debajo de su mejor nivel.

“No he tenido un accidente en la pista en ocho años y creo que ha sido el peor momento posible para hacerlo y que ha afectado al rendimiento. No puedo ocultar que hoy no he estado en mi mejor nivel. Eso es frustrante, sin duda. Esa es posiblemente la diferencia entre el oro y la plata”.

Bigham llegó a los Juegos Olímpicos de una manera muy poco convencional, compitiendo como profesional de bajo nivel mientras trabajaba en aerodinámica y luego aplicaba sus conocimientos y habilidades para convertir su fisiología en actuaciones lo suficientemente buenas como para convertirlo en un atleta olímpico.

“Una de las cosas por las que nos esforzamos es por ser el equipo que mejor ejecuta. Vemos cómo nos desenvolvemos en la línea de meta, cómo somos en las curvas, nuestros cambios… Nos enorgullecemos de ejecutar la carrera más perfecta que podemos. No hablo por mí, pero no somos los chicos más poderosos del mundo. No somos (Filippo) Ganna, (Jonathan) Milan y (Sam) Welsford.

“Tenemos a Hayter, pero ese era nuestro factor limitante, y es por eso que cambiamos las cosas para la final nuevamente, poniendo a Chaz en (posición) dos y llevándome de regreso a la tercera. El umbral de Chaz es un poco más alto que el de Ollie, y realmente puede aguantar cuando Hayter va a toda velocidad.

Bigham ha sido un Graeme Obree moderno, desafiando el sistema y siendo excluido del ciclismo británico hasta que finalmente los convenció de que las ventajas aerodinámicas pueden llegar mucho, mucho más allá de la fisiología, la nutrición y el entrenamiento.

Dejará su debut olímpico y sus últimos Juegos Olímpicos, confirmó, con el recuerdo de su vida aunque la medalla fuera de plata y no de oro.

“Fue una experiencia muy buena, tengo que admitirlo. Uno quiere terminarla con un buen resultado. No quiero decir que no sea un buen resultado, pero uno puede tener una intención y la intención es intentar ganar. Es una pena no poder hacerlo, y que haya sido tan reñido… Estoy seguro de que analizaremos los números y probablemente descubramos dónde podríamos haber ganado, pero ahora todo son suposiciones y posibles alternativas.

“Ha sido un largo viaje del que estoy muy orgulloso. Una historia que espero seguir contando en el futuro, tomando cervezas y cenando fuera, y poder decirle a mi hijo: 'Estuviste aquí y me viste ganar la medalla de plata olímpica'. Es algo increíble y muy único.

“Con suerte, me queda una carrera más en el Campeonato Mundial para intentar terminarlo en lo más alto, y tengo una asignatura pendiente en la persecución individual contra Filippo Ganna. Pero ha sido bastante sorprendente. Creo que es una forma muy única de abordar el deporte y creo que, en sí misma, hay muchas cosas que quiero mostrar sobre STEM, sobre carreras duales y sobre cómo abordar el deporte de manera diferente y no simplemente aceptar el status quo.

“Espero poder ser un faro en el sentido de que hay muchas maneras de lograr un buen rendimiento y que no hay que limitarse a seguir el camino habitual: puedes hacer las cosas a tu manera”.

Bigham ha revelado que no volverá a trabajar para Ineos Grenadiers como parte de su equipo de rendimiento. Se espera que se una a un equipo rival del WorldTour.