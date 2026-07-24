La lista de rivales de la campeona defensora Chiara Consonni incluye a Elisa Balsamo y Lorena Wiebes

Hay un cambio notable en la lista de salida del Tour de Polonia Femenino que ha acompañado su paso de agosto a julio en el calendario reorganizado. Varias de las ciclistas que el año pasado estuvieron ausentes mientras se recuperaban de los enfrentamientos de sprint en el Tour de France Femmes ahora acuden en masa a la carrera de tres días para ponerse a punto antes del Gran Tour.

Eso significa que la campeona defensora Chiara Consonni (Canyon-SRAM) se enfrentará a una gran variedad de rivales en la carrera, que aprovecha las fortalezas de los finalistas rápidos, a medida que se desarrolla del viernes 24 de julio al domingo 26 de julio.

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