La lista de rivales de la campeona defensora Chiara Consonni incluye a Elisa Balsamo y Lorena Wiebes

Hay un cambio notable en la lista de salida del Tour de Polonia Femenino que ha acompañado su paso de agosto a julio en el calendario reorganizado. Varias de las ciclistas que el año pasado estuvieron ausentes mientras se recuperaban de los enfrentamientos de sprint en el Tour de France Femmes ahora acuden en masa a la carrera de tres días para ponerse a punto antes del Gran Tour.

Eso significa que la campeona defensora Chiara Consonni (Canyon-SRAM) se enfrentará a una gran variedad de rivales en la carrera, que aprovecha las fortalezas de los finalistas rápidos, a medida que se desarrolla del viernes 24 de julio al domingo 26 de julio.

La lista de largada de este año incluye a Elisa Balsamo (Lidl-Trek), que consiguió cuatro victorias de etapa y el maillot de los puntos en el Giro de Italia femenino de este año, que también pasó a una posición anterior en el calendario. El dúo SD Worx formado por Lotte Kopecky y Lorena Wiebes, que ganaron dos etapas del Tour de Francia femenino y la clasificación por puntos en 2025, también se presentará el viernes en Tomaszów Lubelsk. Será el debut en el evento para los tres corredores.

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Wiebes, en particular, ha sido escasa en las carreras en los últimos meses, y su descalificación en la etapa 1 del Giro de Italia eliminó una gran parte de la competencia planificada. Desde entonces, en carretera, acaba de correr el Sprint de Copenhague, que ganó, y el Campeonato Nacional Holandés en junio, aunque también ha participado en algunas carreras de gravel.

El ajuste para garantizar que la preparación para la carrera esté marcada desde el comienzo del Gran Tour es crucial este año, con oportunidades potenciales para los finalistas rápidos a partir de las primeras etapas del Tour de este año, que comienza en Suiza.

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No hay ciclista superestrella, pero SD Worx-Protime cuenta con talento en ascenso en la general y con la esperanza local de enfrentarse al Tour de Suiza femenino ampliado.

El Tour de Polonia femenino, al igual que el Tour de Francia, no presenta todas las etapas de sprint planas, pero a lo largo de los tres días las posibilidades de que se reduzca a un final grupal son sólidas. Sin embargo, en la última etapa hacia Lublin existe la posibilidad de que un impulso adelante de la línea proporcione una oportunidad de lanzamiento y que pueda ser crucial en la batalla general.

El Tour de Polonia femenino comienza con una etapa 1 de 138,4 km desde Tomaszów Lubelsk a Zamość, el día más montañoso con cuatro subidas cortas a lo largo de la ruta y poco más de 1.000 m de desnivel, pero un recorrido relativamente plano hasta la meta en los últimos 25 km.

La etapa 2 llevará a los corredores de Włodawa a Lubartów, con la ruta más plana de la carrera, pero todavía hay una cuesta arriba no mucho antes del final, pero luego es una carrera cuesta abajo hacia la meta. El final ofrece 101,3 km de carrera desde Janowiec a Lublin, con una rampa en el último kilómetro y luego un giro brusco a la derecha antes de la carrera final hacia la meta.

“El Tour de Polonia es una carrera muy adecuada para los velocistas y ofrece muchas oportunidades para los finalistas rápidos”, dijo Human Powered Health en su avance del evento, donde se alineará con la campeona canadiense Maggie Coles-Lyster, quien obtuvo un segundo lugar detrás de Balsamo en el sprint de la etapa 6 en el Giro de Italia de este año.

“Sin embargo, con un aguijón en la cola en el final de la Etapa 3, la batalla por la clasificación general probablemente llegue hasta el último momento”.