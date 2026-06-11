“Si todo va según lo previsto, llegaré a mi punto máximo para la salida del Giro”, afirma un angloitaliano de 19 años

El campeón mundial sub 23 Lorenzo Finn (Red Bull–Bora Hansgrohe Rookies) es el favorito destacado para el Giro Next Gen que comienza el domingo 14 de junio y nuevamente promete mostrar a algunos de los mejores corredores jóvenes del deporte que están a punto de convertirse en profesionales.

La carrera por etapas de ocho días es la última de los tres Giro de Italia organizados por RCS Sport después del Giro de Italia masculino en mayo ganado por Jonas Vingegaard y el Giro de Italia femenino más reciente ganado por Demi Vollering.

La carrera Sub 23 incluye 1.088 kilómetros de carrera y más de 14.000 metros de desnivel. Este año, todas las etapas se realizarán en el sur de Italia, con salida en Reggio Calabria, cerca de Sicilia, y llegada el 21 de junio en L'Aquila con una decisiva contrarreloj individual de 22,2 km.

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Las primeras etapas son ideales para velocistas y escapadas antes de las etapas de montaña en los Apeninos hasta Monte Livata y Piana delle Mele en las etapas seis y siete.

El esloveno Jakob Omrzel ganó el Giro Next Gen 2025 por delante del australiano Luke Tuckwell. Ambos han subido al nivel WorldTour este año con Bahrain Victorious y Red Bull-Bora-Hansgrohe.

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El finlandés angloitaliano, de 19 años, optó por permanecer en la clasificación Sub 23 una temporada más, pero ha corrido con el equipo WorldTour varias veces. Se le considera un futuro rival de Paul Seixas y Omrzel en las carreras por etapas y el próximo gran talento de Italia.

Otros corredores a tener en cuenta en el Giro Next Gen incluyen a Daan Dijkman, el ganador del U23 Lieja-Bastoña-Lieja; el francés Remi Daumas, que impresionó en la Ronde de l'Isard; el belga Kamiel Eeman, ganador del Course de la Paix; y su compatriota Matisse Van Kerckhove, ganador del Tour Alpes Isère.

Entre los cazadores de etapas se encuentran el ganador de la camiseta de puntos de 2025 Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development) y los ganadores de la etapa de 2025 Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco) de Irlanda y su compatriota Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development), el ganador sub-23 París-Roubaix Davide Donati (Red Bull-Bora Hansgrohe Rookies) y gente como Davide Stella, Jack Ward, Patryk Goszczurny y Cameron Rogers.

Finn impresionó en el Tour de los Alpes mientras viajaba con el equipo Red Bull-Bora Hansgrohe, pero luego se estrelló y se fracturó la muñeca. Fue operado y recientemente entrenó en altura con sus compañeros para estar listo para el Giro Next Gen.

“Gracias a la cirugía me recuperé rápidamente y no tengo ningún problema sobre la bicicleta”, dijo Finn a BiciPro.

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“Si todo va según lo previsto, debería llegar a mi punto máximo para la salida del Giro y luego veremos qué pasa. Creo que he mejorado cada año y este año me siento más fuerte. Hace tiempo que no corro, pero mi entrenamiento ha ido bien”.

“Hemos analizado el recorrido cuidadosamente y la estructura de las etapas es un poco diferente a la del año pasado”, explicó el bicampeón del mundo.

“Los últimos tres días serán decisivos para la clasificación general, con la contrarreloj final jugando un papel crucial, y me estoy preparando a fondo para ello. También será interesante ver quién gestiona mejor la fatiga hacia el final de la carrera. Si todo va según lo previsto, debería estar en plena forma para el inicio del Giro”.

Finn se estrelló durante el Giro Next Gen 2025 y terminó sexto en la general antes de terminar cuarto en el Tour de L'Avenir detrás de Seixas. Ganó el título mundial sub23 en Ruanda con un ataque en solitario y también fue cuarto en la contrarreloj.

Tendrá un programa de carreras similar este verano y correrá más carreras con el equipo Red Bull-Bora Hansgrohe antes de pasar al nivel WorldTour en 2027.