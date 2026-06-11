“Si todo va según lo previsto, llegaré a mi punto máximo para la salida del Giro”, afirma un angloitaliano de 19 años

El campeón mundial sub 23 Lorenzo Finn (Red Bull–Bora Hansgrohe Rookies) es el favorito destacado para el Giro Next Gen que comienza el domingo 14 de junio y nuevamente promete mostrar a algunos de los mejores corredores jóvenes del deporte que están a punto de convertirse en profesionales.

La carrera por etapas de ocho días es la última de los tres Giro de Italia organizados por RCS Sport después del Giro de Italia masculino en mayo ganado por Jonas Vingegaard y el Giro de Italia femenino más reciente ganado por Demi Vollering.

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