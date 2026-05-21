Un británico de 18 años pasa 24 horas en el hospital y ahora se recupera en casa

El campeón mundial junior Harry Hudson está fuera de acción con una fractura en la columna como resultado de un desagradable accidente de entrenamiento en el que fue atropellado por un motociclista.

El británico de 18 años, que ganó el título de carrera juvenil en el Mundial del año pasado en Ruanda y ahora corre para el equipo de desarrollo de Lidl-Trek, estaba entrenando en Girona la semana pasada cuando ocurrió el incidente.

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“Después de 24 horas en el hospital me dieron de alta, desafortunadamente sufrí una fractura por compresión en la vértebra T8. Ahora estoy en casa recuperándome”, agregó Harry Hudson.

“Estas semanas han sido bastante duras, pero el apoyo y la ayuda que he recibido de Lidl-Trek y Trinity Sports Management, así como de otros ciclistas en la carretera inmediatamente después del accidente, han sido increíbles”, dijo.