Un británico de 18 años pasa 24 horas en el hospital y ahora se recupera en casa

El campeón mundial junior Harry Hudson está fuera de acción con una fractura en la columna como resultado de un desagradable accidente de entrenamiento en el que fue atropellado por un motociclista.

El británico de 18 años, que ganó el título de carrera juvenil en el Mundial del año pasado en Ruanda y ahora corre para el equipo de desarrollo de Lidl-Trek, estaba entrenando en Girona la semana pasada cuando ocurrió el incidente.

“Fui atropellado por una motocicleta y tuve un accidente bastante aterrador”, escribió en una actualización en las redes sociales.

Últimos vídeos de

te puede gustar



“Solo, medio consciente, intentando utilizar la pequeña ventana de adrenalina para llamar a los servicios de emergencia”: Albert Withen Philipsen sufre una aterradora caída a 80 km/h durante un entrenamiento



Dos semanas después del accidente de entrenamiento, el joven profesional español permanece en cuidados intensivos



'Algo que el hospital inicial desestimó': Brodie Chapman sufre fractura de pelvis tras sufrir un accidente en el Tour de Flandes

Hudson no dio más detalles sobre la colisión, pero su hermano, Finley, comentó que “la motocicleta estaba en el lado equivocado” de la carretera y lo golpeó de frente.

“Después de 24 horas en el hospital me dieron de alta, desafortunadamente sufrí una fractura por compresión en la vértebra T8. Ahora estoy en casa recuperándome”, agregó Harry Hudson.

La vétebra T8 está ubicada en el medio de la espalda, debajo de los omóplatos, hacia el extremo inferior de la sección torácica de la columna que se encuentra entre la sección cervical (cuello) y la sección lumbar (espalda baja).

Las fracturas por compresión, según el NHS, son “pequeñas roturas o grietas en las vértebras causadas por un traumatismo o que se desarrollan con el tiempo como resultado de la osteoporosis”.

Por lo general, la intervención quirúrgica solo se requiere para fracturas más graves, especialmente aquellas que son inestables y corren el riesgo de complicar la alineación de la columna vertebral.

No está claro en este momento cuánto tiempo estará Hudson fuera de las carreras.

“Estas semanas han sido bastante duras, pero el apoyo y la ayuda que he recibido de Lidl-Trek y Trinity Sports Management, así como de otros ciclistas en la carretera inmediatamente después del accidente, han sido increíbles”, dijo.