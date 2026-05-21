El piloto holandés se inscribió provisionalmente para la segunda ronda del Mundial, pero el equipo confirma que decidió no participar

Después de todo, Mathieu van der Poel no hará un regreso sorpresa al ciclismo de montaña este fin de semana, a pesar de no ser un competidor destacado en la ronda de Nové Město de la Copa del Mundo de Mountain Bike UCI.

El martes, las cuentas de las redes sociales de la Serie Mundial de Mountain Bike de la UCI anunciaron que la estrella multidisciplinaria había “entrado a correr en Nové Město el domingo”. Una publicación de seguimiento comparó sus estadísticas con las de Tom Pidcock, presentando la carrera de XC como un “choque de titanes de la carretera”.

Sin embargo, eso no sucederá. Se confirma que el equipo Alpecin-Premier Tech de Van der Poel ciclismonoticias que su ciclista estrella no correrá este fin de semana con su bicicleta de montaña en la República Checa.

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Estaba considerando hacerlo. De hecho, fue incluido en la lista de salida provisional hace varias semanas, porque había una “pequeña posibilidad” de que compitiera, según su equipo.

Sin embargo, afirmaron que Van der Poel decidió definitivamente el martes que no correría y que los corredores viajarían el miércoles a la República Checa, donde el holandés no estaba entre ellos.

El mismo día, la organización del evento, una empresa conjunta entre la UCI y Warner Bros. Discovery Sports, publicó sus publicaciones en las redes sociales anunciando su presencia.

Parece que habían asumido, cuatro días después del evento, que Van der Poel todavía planeaba correr, sin recibir aún la confirmación final de Alpecin-Premier Tech.

Desde entonces, el equipo informó a los organizadores de la ausencia de Van der Poel. Sin embargo, las publicaciones en las redes sociales que anuncian su presencia siguen vigentes.

Las ambiciones MTB de MVDP

Van der Poel ha corrido en bicicleta de montaña de cross-country a lo largo de su carrera, y sigue siendo un foco de atención mientras el holandés busca ampliar su colección de camisetas arcoíris.

Ya campeón del mundo en ruta, grava y ciclocross (ocho veces), un título mundial de MTB consolidaría el legado de Van der Poel como estrella multidisciplinaria de este deporte.

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El MTB no ha sido tan amable con Van der Poel como la carretera o el ciclocross, en cada uno de los cuales se ha establecido entre los grandes de todos los tiempos. Su apuesta por el oro olímpico se esfumó debido a una dramática caída en los Juegos de Tokio en 2021, y los Campeonatos del Mundo siempre se le han escapado, más recientemente el año pasado, después de que su campaña de MTB comenzara con una caída temprana y un abandono en Nové Město.

Van der Poel siempre ha tenido que dedicar su ciclismo de montaña a sus compromisos de verano y otoño en la carretera, en particular el Tour de Francia y el Campeonato Mundial de Ruta, que ganó en 2023.

Ese enfoque en la carretera significó que se saltó la carrera de MTB en los Juegos Olímpicos de París en 2024, pero está decidido a apuntar a esa medalla de oro en Los Ángeles 2028, además de intentar conseguir el escurridizo maillot arcoíris.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña UCI de este año se llevará a cabo a finales de agosto en Val di Sole, Italia.

Esto parecería representar una oportunidad ideal para Van der Poel, que correrá el Tour de Francia este verano, finalizando el 26 de julio. También hay mucho espacio en el otro lado del Campeonato Mundial de MTB, con el Campeonato Mundial de Ruta que tendrá lugar en Canadá el 27 de septiembre.

Las próximas paradas de la Serie Mundial MTB UCI son en Austria (11-14 de junio) y Suiza (19-21 de junio), pero parece poco probable que Van der Poel corra en ellas, ya que actualmente está previsto que corra el Tour de Suiza (17-21 de junio) en preparación para el Tour de Francia. Una salida previa a Suiza en Leogang es ciertamente posible, pero el recorrido de gran altitud y con muchas subidas sería una elección inusual para el holandés.

Después del Tour, sólo queda una ronda de las Series Mundiales antes del Mundial, a finales de agosto en Les Gets, que podría ser su única oportunidad de encajar una carrera antes del Campeonato del Mundo.