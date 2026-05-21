El austriaco teme perder la contrarreloj, pero opta por una aerodinámica sostenible en lugar de una velocidad dolorosa

Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) es la revelación del Giro de Italia y el primer corredor austriaco tan bien situado en una Gran Vuelta tras una semana de carrera. Apunta a la luna, al podio del Giro de 2026, con la esperanza de aterrizar en algún lugar de las estrellas.

El joven de 28 años se está desempeñando mejor que muchos de los contendientes generales esperados y mejor de lo que esperaba, pero también mantiene los pies en la tierra, sabiendo que todavía hay muchas carreras por delante, incluida la contrarreloj plana de 42 km del martes, donde podría perder mucho tiempo frente a su mayor Jonas Vingegaard.

“No esperaba tener un nivel tan alto en las subidas duras. Estoy muy contento, pero así son las cosas por el momento y todavía queda mucho por hacer y mucho trabajo por hacer en las próximas dos semanas”, dijo Gall en el día de descanso en Toscana.

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“Al principio me molestó un poco no poder seguirlo”: Felix Gall marca el ritmo de Blockhaus a la perfección para emerger como el contendiente más cercano a Jonas Vingegaard en el Giro de Italia.

“No hay nada que me dé miedo. Ni siquiera estamos a la mitad de la carrera, y todavía pueden pasar muchas cosas. Tenemos una crono muy desafiante por delante; vamos a ver algunas brechas. He oído que también hay algunos corredores enfermos en algunos equipos del pelotón, pero eso es algo que no podemos controlar. Pero aún pueden suceder muchas cosas”.

“Mi objetivo era luchar por un lugar en el podio. Eso no ha cambiado. Es un objetivo ambicioso y todo tiene que unirse. Pero un podio en un Gran Tour sería el escenario soñado, el próximo gran paso en mi carrera”.

Gall está a 2:59 del líder de la carrera, Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), pero a sólo 35 segundos de Vingegaard.

Cada vez que el danés ha atacado, Gall ha sabido responder o al menos limitar sus pérdidas. Otros corredores han perdido minutos, pero Gall todavía está en contacto y posiblemente sea el mayor rival de Vingegaard en el Giro de Italia de este año.

“Habría sido bueno tal vez ver un poco de dolor en su cara, pero no fue el caso”, dijo Gall sobre su ataque en la subida a Corno alle Scale el domingo, descartando cualquier idea de que Vingegaard debería haberle dejado ganar la etapa después de que Decathlon corriera para perseguir la fuga.

“Jonas ha demostrado una y otra vez en los últimos años que es el mejor piloto de Grandes Vueltas junto a Tadej Pogačar. No diría que tiene ninguna debilidad. Tiene un equipo realmente fuerte; tiene garra en comparación con los otros muchachos de la general. Es realmente un corredor completo.

Gall claramente ha disfrutado del Giro hasta ahora, pero el martes se enfrenta a una carrera de la verdad a lo largo de la costa toscana. Vingegaard es un reconocido contrarrelojista y, por lo tanto, podría quitarle la maglia rosa a Eulálio y ganar un tiempo significativo sobre Gall y los demás corredores de la general.

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Gall ha trabajado para mejorar su contrarreloj, pero admite abiertamente que no le gusta la disciplina.

“No es exactamente una de mis fortalezas”, dijo. “La crono consiste simplemente en hacer mi mejor esfuerzo posible. Espero perder algo de tiempo frente a mis oponentes, pero espero que no sea demasiado”.

Gall ha modificado su posición en la contrarreloj incluso en las últimas semanas, buscando comodidad y aerodinámica sostenible en lugar de una velocidad dolorosa.

“Ahora tengo una buena posición en la que me siento bastante cómodo y, según las pruebas, también soy más rápido que antes”, dijo.

“Hemos ido un poco más inclinado con el ángulo del cockpit, en comparación con la posición en el UAE Tour al inicio de la temporada.

“Parecía que tenía una posición buena y rápida, pero luego, en la carrera, me costó mantener la cabeza gacha, y esa es una de las cosas que importa mucho. Tuve que trabajar demasiado para mantener esa posición y luché después de un esfuerzo de unos ocho minutos. Ahora se siente mucho más natural, y debería ser incluso un poco más rápido.

“Creo que es importante en una prueba de larga duración donde prácticamente no hay curvas y donde estás en posición durante mucho tiempo. Sé que me siento cómodo en esta posición y que voy a poder empujar”.

“Tengo mucha curiosidad sobre cómo irá todo. No espero ningún milagro, pero espero que todo vaya bien”.