El austriaco teme perder la contrarreloj, pero opta por una aerodinámica sostenible en lugar de una velocidad dolorosa

Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) es la revelación del Giro de Italia y el primer corredor austriaco tan bien situado en una Gran Vuelta tras una semana de carrera. Apunta a la luna, al podio del Giro de 2026, con la esperanza de aterrizar en algún lugar de las estrellas.

El joven de 28 años se está desempeñando mejor que muchos de los contendientes generales esperados y mejor de lo que esperaba, pero también mantiene los pies en la tierra, sabiendo que todavía hay muchas carreras por delante, incluida la contrarreloj plana de 42 km del martes, donde podría perder mucho tiempo frente a su mayor Jonas Vingegaard.

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Gall está a 2:59 del líder de la carrera, Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), pero a sólo 35 segundos de Vingegaard.

“Jonas ha demostrado una y otra vez en los últimos años que es el mejor piloto de Grandes Vueltas junto a Tadej Pogačar. No diría que tiene ninguna debilidad. Tiene un equipo realmente fuerte; tiene garra en comparación con los otros muchachos de la general. Es realmente un corredor completo.

Gall claramente ha disfrutado del Giro hasta ahora, pero el martes se enfrenta a una carrera de la verdad a lo largo de la costa toscana. Vingegaard es un reconocido contrarrelojista y, por lo tanto, podría quitarle la maglia rosa a Eulálio y ganar un tiempo significativo sobre Gall y los demás corredores de la general.