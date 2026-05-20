A falta de dos semanas y la contrarreloj a la vista, el piloto de Visma-Lease a Bike ya ocupa una posición claramente dominante en la general

Nunca nada es completamente nuevo en el deporte, y si bien Jonas Vingegaard actualmente está más que a la altura de su estatus previo a la carrera de favorito abrumador en el Giro de Italia, sus tácticas al hacerlo tienen ecos de las estrategias de los contendientes de carreras por etapas de la década de 1980, argumenta el ex participante del Grand Tour convertido en director de spot y comentarista de carreras Brian Holm.

Ex profesional y director deportivo y ahora comentarista de Eurosport, el propio Holm corrió su primer Gran Vuelta, de 10 en total, en el Giro de Italia de 1987. Y ahora, 40 años después, cuenta Holm ciclismonoticias que, en cierto modo, desde el punto de vista estratégico, Vingegaard y Visma-Lease a Bike están haciendo retroceder el tiempo.

Al llegar al primer día de descanso, Vingegaard ya ha ganado los dos finales en cumbre más difíciles de la primera semana del Giro de Italia y, aunque está a 2:24 de la maglia rosa Afonso Eulálio (Bahrein Victorious), se espera que le arrebate el liderato al corredor portugués en la contrarreloj de mañana en Toscana.

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Pero tal como lo ve Holm, la preferencia de su compatriota por mantenerse alejado del frente de la carrera y fuera de problemas, en lugar de gastar energía constantemente en el frente y con escapadas de larga distancia, es todo lo contrario de muchas estrategias generales más contemporáneas para victorias en Grandes Vueltas.

De hecho, le recuerda a Holm la época en la que él mismo se hizo profesional y mucho antes de que Dinamarca ganara su primer Tour de Francia en 1996 con Bjarne Riis, y mucho menos su segundo con Vingegaard en 2022.

“Está pilotando como lo hacían en los años 1980. Está haciendo la carrera desde atrás. A algunas personas no les gusta, pero no veo por qué debería tomar curvas en llano”, dijo Holm. ciclismonoticias a principios de la semana pasada.

“Él pertenece a las montañas, y ahí es donde corre mejor. (Tadej) Pogačar, Remco Evenepoel, atacan en el llano, pero Jonas, lo importante es no emocionarse demasiado, simplemente mantener la calma.

“Ellos (sus rivales) ponen al equipo a trabajar en llano y luego hacen escapadas largas, solo a 50 km del frente. No hay razón para que él haga eso. Así que estoy absolutamente de acuerdo: está pilotando muy inteligente, muy inteligente. A la gente no le gusta, pero se trata de ganar, ¿no?”

'No es necesario ganarlo por 15 minutos. Para mí es mejor si puede ganar por dos o tres'





De los principales favoritos de la general, el rival más cercano de Vingegaard, Felix Gall (Decathlon CGA CMM) está a 35 segundos, pero se espera que pierda mucho tiempo en la crono, mientras que el ex ganador del Giro de Italia, Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), está tercero, a 2:08. Aunque no es un objetivo importante, el liderato actual de Vingegaard en la clasificación de montaña también subraya su buen desempeño en general.

Sin embargo, Holm señala que el enfoque calculado y mesurado es lo que probablemente le dará al danés la victoria general sin agotarse excesivamente y que, dados sus objetivos en julio, no es una mala estrategia.

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“Pensé que tal vez le tomaría un poco más de tiempo a Gall en el Blockhaus” – su margen fue de sólo 13 segundos – “pero por otro lado, ya sabes, cuando tienes que hacer el Tour de Francia después, siempre dije que es bueno que las diferencias sean lo más cercanas posible mientras se sigue luchando por la victoria, porque de esa manera se usa menos energía”.

“No es necesario ganar por 15 minutos. Para mí, es mejor si puede ganar por dos o tres”.

La estrategia de Vingegaard de mantenerse alejado del frente no está exenta de riesgos, argumenta Holm, ya que eso significaba al principio que el auto del equipo estaba detrás del convoy del director de carrera. Sin embargo, ha superado esos posibles puntos conflictivos sin ningún problema y ahora está cosechando los beneficios.

“¿Qué día fue, etapa 1 o etapa 2, cuando se quedaron al final del grupo, ahorrando energía? Y ahorrar energía físicamente significa ahorrar energía mental también”, dijo Holm.

“No me gustó demasiado porque cuando lo haces y el día después de que tu equipo tiene el coche número 21, es un poco extraño para un piloto de la general. Digamos que las carreteras se han estrechado de repente en una etapa, podrías haberte encontrado luchando por algo que ya deberías tener”.

“Cuando alguien realmente no ha hecho eso antes o al menos no durante mucho tiempo, probablemente haya una muy buena razón para ello.

“Pero están probando algo nuevo en el ciclismo moderno, y eso me gusta y, por supuesto, en general, lo importante es que es increíblemente fuerte”.

Sin embargo, no todo va bien para Vingegaard, ya que perdió a Wilco Kelderman, ex finalista del podio del Giro y excelente corredor de apoyo a la escalada, por lesión. Pero si bien Holm cree que lo extrañarán, también cree que otros darán un paso al frente cuando puedan.

“Por supuesto, lo extrañará, sin duda, es un corredor fantástico y tiene mucha experiencia, así que es una gran pérdida. Pero también sabemos por el ciclismo que si pierdes a alguien, la mayoría de las veces otros darán un paso al frente, basta con mirar a (su compañero de equipo Davide) Piganzoli en el Blockhaus y también en la meta en la cima del domingo, y lo increíble que corrió. Así que es doloroso para el equipo, pero creo que sobrevivirán”.

En cuanto a la contrarreloj del martes, Vingegaard no contará con ningún apoyo del equipo, por supuesto, pero Holm cree que no habrá muchas posibilidades de que la estrella danesa sufra un revés.

“Creo que entonces debería demostrar que la carrera será para él”, dijo Holm.

“Si no venciera a Gall o Hindley, entonces sería bueno para la carrera, sería mucho más emocionante. Pero, lógicamente, debería ganarles varios minutos, aunque en Blockhaus pensé que ganaría por más de 15 segundos.

“Así que todavía hay un poco de discusión sobre sus estrategias y sus tácticas y es fácil decirlo desde el sofá, pero como todos los demás, creo que va a ganar el Giro de Italia”.