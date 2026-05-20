El vicepresidente de producción de Warner Bros. Discovery insinúa fuertemente un 'producto en abierto' y aborda la pérdida de cobertura sin publicidad

Antes del Tour de Francia de este verano, muchos aficionados al ciclismo del Reino Unido se estaban preparando para la perspectiva de no poder seguir la acción por televisión, tras la desaparición de la cobertura gratuita de ITV el año pasado.

La emisora ​​decidió no renovar su acuerdo de derechos para la carrera de 2026 y más allá, dejando a Warner Bros. Discovery (WBD), empresa matriz de TNT Sports, como propietario exclusivo de los derechos en el Reino Unido para la principal carrera ciclista de tres semanas.

Sin embargo, para los fanáticos que no están dispuestos a gastar su dinero para ver la acción, ahora puede haber un rayo de esperanza.

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Hablando ante un grupo selecto de medios de comunicación, entre ellos ciclismonoticiasel vicepresidente ejecutivo de producción de WBD, Scott Young, casi confirmó que los fanáticos que no paguen podrán ver parte de la acción.

“Creo que es necesario tener un producto en abierto (para el Tour de Francia) y habrá un producto en abierto”, explicó.

“Podría implicar tener un socio que muestre partes del Tour de Francia a una audiencia gratuita, pero sólo estamos trabajando en cuánto (de la carrera), qué duración, frecuencia, estamos trabajando en todos los elementos de eso”, añadió Young cuando se le preguntó cómo podría verse realmente un producto gratuito para los espectadores.

WBD ya colabora con emisoras en abierto para otros eventos deportivos importantes, como los Juegos Olímpicos y la Copa FA (la principal competición eliminatoria nacional del fútbol inglés) con la BBC, y ha celebrado acuerdos similares con ITV para el rugby y MotoGP. WBD también tiene Quest, un canal de televisión en abierto dentro de su cartera que anteriormente ha transmitido lo más destacado del ciclismo.

Sin embargo, Young no se comprometió a dar más detalles sobre con qué emisora ​​TNT Sports podría terminar formando equipo para el Tour, ni los detalles de dicho acuerdo, como por ejemplo si implicaría cobertura en vivo o simplemente paquetes destacados.

La polémica subida de precios

La salida de ITV del panorama ciclista del Reino Unido en 2025 se consideró un duro golpe para el deporte, y se plantearon preocupaciones sobre el impacto que una reducción de la visibilidad podría tener en la salud a largo plazo del ciclismo en todos los niveles.

Coincidió con el cierre de Eurosport en el Reino Unido y un posterior aumento en el coste de la suscripción mensual (de £6,99 a £30,99 al mes, un aumento de precio del 343%) cuando el ciclismo pasó a TNT Sports.

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Refiriéndose a las críticas dirigidas a la emisora ​​ahora exclusiva del Tour de Francia del Reino Unido, Young dijo: “Hay muchas formas diferentes de conectarse con una audiencia más allá del muro de pago. Empresas como nosotros y Sky invertimos en deportes, y es por eso que deportes como la Premier League han estado detrás de un muro de pago desde el primer día. Claramente hay una audiencia en este mercado que acepta pagar por el deporte, y si pagas por tu licencia de televisión, efectivamente estás pagando por el deporte”.

“Necesitamos tener una relación con las emisoras de televisión abierta para hacer exactamente eso, para que podamos seguir obteniendo el valor de la suscripción para que podamos invertir en el deporte y tener un socio de televisión abierta para que una cierta cantidad de ese contenido también sea accesible para las personas que decidan no suscribirse”, continuó.

La emisora ​​enfrentó una segunda ola de críticas poco después de que la cobertura se trasladara a TNT Sports (y el consiguiente aumento de precios) cuando su transmisión sin publicidad desapareció antes del Tour de Francia del verano pasado.

En respuesta a este punto de controversia, Young fue clara sobre la postura de WBD.

“Creo que, como locutor deportivo comercial, un producto sin publicidad no tiene mucho sentido”.

Dicho esto, ciclismonoticias entiende que WBD está trabajando para encontrar una nueva solución para las pausas publicitarias durante su cobertura ciclista, y tiene la esperanza de restaurar alguna forma de opción de cobertura desde la bandera hasta la meta para las carreras más importantes en un futuro próximo.

Mientras los días cuentan atrás para el Tour de este verano, y el primero de TNT Sports como única emisora ​​en el Reino Unido, Young está motivado por la responsabilidad que conlleva.

“Creo que es realmente emocionante, porque sé que nos vamos a comprometer con ello. Sé que lo que vamos a lograr en el Tour de Francia será extraordinario”.

“Elevará nuestra cobertura del ciclismo”.