El italiano cae al noveno puesto de la general tras ceder 1:28 al ganador de etapa Jonas Vingegaard

Un comienzo enormemente prometedor en el Giro de Italia 2026 para Giulio Pellizzarri se volvió amargo el domingo cuando el corredor italiano luchó por mantener el contacto con los otros favoritos generales en la cima de Corno alle Scale y, como resultado, cayó del sexto al noveno lugar en la general.

A 3,3 kilómetros de la meta, justo cuando la ascensión de categoría 1 alcanzaba sus pendientes más pronunciadas y donde Visma-Lease a Bike y Decathlon CMA CGM elevaban el ritmo a nuevas alturas al frente de un grupo reducido de la general, se podía ver a Pellizzari agitándose ligeramente en la parte trasera.

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Hindley pasó al cuarto puesto de la general, a 4:32 del líder de la general, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) y a 2:08 de Vingegaard, la referencia clave a largo plazo para la general. Pellizzari descendió al noveno puesto y se situó a 5:15 de Eulálio, 2:51 menos que el danés.