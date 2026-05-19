El italiano cae al noveno puesto de la general tras ceder 1:28 al ganador de etapa Jonas Vingegaard

Un comienzo enormemente prometedor en el Giro de Italia 2026 para Giulio Pellizzarri se volvió amargo el domingo cuando el corredor italiano luchó por mantener el contacto con los otros favoritos generales en la cima de Corno alle Scale y, como resultado, cayó del sexto al noveno lugar en la general.

A 3,3 kilómetros de la meta, justo cuando la ascensión de categoría 1 alcanzaba sus pendientes más pronunciadas y donde Visma-Lease a Bike y Decathlon CMA CGM elevaban el ritmo a nuevas alturas al frente de un grupo reducido de la general, se podía ver a Pellizzari agitándose ligeramente en la parte trasera.

Un nuevo aumento de ritmo le hizo retroceder por completo, y ni siquiera una asistencia oportuna de su compañero italiano Giovanni Aleotti pudo evitar que su compatriota perdiera el contacto.

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Mientras que el colíder Jai Hindley, que no estaba en su mejor día, se acercó un poco más a la cumbre, pero limitó sus pérdidas a 50 segundos sobre el ganador de la etapa Vingegaard y 16 segundos sobre Thymen Arensman (Netcompany Ineos), Pellizzari cruzó la meta en el puesto 22, 1:28 detrás.

Pellizzari no habló con los periodistas en la línea, pero el equipo publicó más tarde en las redes sociales que el italiano se había enfermado y luchó lo mejor que pudo hasta el final.

“Un día difícil, pero una lucha fuerte. A pesar de los problemas estomacales, Giulio se esforzó hasta la línea de meta, limitó sus pérdidas y ahora ocupa el noveno lugar en la general después de la novena etapa de hoy”, afirmó el equipo.

Hindley pasó al cuarto puesto de la general, a 4:32 del líder de la general, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) y a 2:08 de Vingegaard, la referencia clave a largo plazo para la general. Pellizzari descendió al noveno puesto y se situó a 5:15 de Eulálio, 2:51 menos que el danés.

Sexto el año pasado y hace apenas unos días en una forma impresionante en el Blockhaus con todos los aspirantes a la general, aguantó por más tiempo la rueda trasera de Vingegard cuando el danés atacó, durando casi un kilómetro antes de romperse. Para Pellizzari, los problemas en la difícil pero mucho más fácil ascensión final del domingo constituyen una gran decepción.

Sin embargo, como su pérdida se limita a poco menos de 90 segundos, bien podría cambiar las cosas si supera su malestar estomacal relativamente rápido. Teniendo en cuenta esa perspectiva, el día de descanso no podría ser más oportuno para darle al joven corredor italiano una oportunidad de recuperarse.