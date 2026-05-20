Lachlan Morton es tercero en la élite y el cuarto segmento cronometrado resulta decisivo
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Samara Sheppard se enfrentó a Flavia Oliveira Parks en la general femenina en Stetina's Paydirt el sábado en Nevada, y la neozelandesa logró la victoria élite en el cuarto y último tramo cronometrado.
Mientras tanto, el campeón defensor Justin Peck superó a Kyle Ward y Lachlan Morton en la victoria general masculina en Paydirt. El trío estaba separado por solo 35 segundos; la diferencia también se marcó en Clear Creek, una subida de 9,5 millas con 1,455 pies de desnivel.
“Lo que estamos haciendo aquí en el norte de Nevada es único y especial”, confirmó Stetina en las redes sociales. “Pregúntele a cualquier asistente y será muy diferente, pero simplemente funciona. Esta es mi carta de amor al deporte que me lo ha dado todo”.
Muchos de los ciclistas de élite hacen escala en Nevada antes de viajar a Flint Hills de Kansas para participar en Unbound Gravel dentro de dos semanas. En Paydirt están en juego derechos de fanfarronear, pero también lingotes de plata de una onza con un diseño personalizado fundido a mano, que rinde homenaje al Estado de la Plata. Las recompensas en Paydirt están relacionadas con los premios, pero también con tener una comunidad y un lugar para viajar.
Sheppard es uno de los corredores solo por invitación en el Life Time Grand Prix y ocupa el séptimo lugar en la clasificación de la serie en Unbound 200.
“El espíritu de la grava todavía está vivo y coleando con el Paydirt de Stetina. Me encantó correr en los sectores cronometrados, luego disfrutar de los caminos de grava y los senderos entre secciones con otros ciclistas y parar en las zonas de avituallamiento para repostar. Un verdadero país de vaqueros”, dijo Sheppard.
“Y un bonito medallón de plata grueso del Estado de Plata para llevar a casa también”.
También es importante para el evento un campo de aproximadamente 60 corredores jóvenes, que compiten de forma gratuita. Esto demuestra a Stetina que “el futuro de este deporte está en buenas manos”.
El piloto de 38 años está cerrando una carrera de 20 años en carreras de carretera y grava esta temporada. Con un calendario de gravel limitado para Canyon como privado, Stetina también es entrenadora de los corredores de la marca. Es un ex ganador de The Traka 360 y ha terminado varias veces entre los 10 primeros en Unbound 200. Terminó sexto en The Mid South esta temporada y entre los 30 primeros en otro Traka 360, pero desempeñará su función de entrenador en Unbound.