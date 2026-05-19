El austriaco vuelve a impresionar en la cima de Corno alle Scale y ocupa el segundo puesto tras una actuación casi perfecta del equipo Decathlon

Felix Gall dio un paso más en su búsqueda del podio en el Giro de Italia antes del segundo día de descanso, demostrando en el final de la etapa 9 en Corno alle Scale que es sin duda el segundo escalador más fuerte de la carrera detrás de Jonas Vingegaard.

Gall puso a trabajar a sus compañeros de Decathlon CMA CGM una vez que la escapada se formó a falta de 150 km, y ellos hicieron la mayor parte del camino hasta la subida final, donde su líder austriaco hizo su audaz apuesta por la gloria.

En la sección más dura de la subida de 10,8 km, Gall atacó a 2,5 km de la cima y solo Vingegaard pudo mantenerse a su lado. Cuando llegaron a la meta, el danés lo había superado, pero Gall ganó mucho tiempo sobre todos sus otros rivales, especialmente los co-líderes de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Jai Hindley y Giulio Pellizzari.

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“Al principio me molestó un poco no poder seguirlo”: Felix Gall marca el ritmo de Blockhaus a la perfección para emerger como el contendiente más cercano a Jonas Vingegaard en el Giro de Italia.

“Estoy muy feliz de volver a mostrar un nivel tan alto y solo ser derrotado por Jonas. El equipo volvió a hacer un trabajo increíble durante todo el día. Seguro que es bueno tener un día de descanso mañana”, dijo Gall al final.

“Realmente no estaba planeando atacarme a mí mismo, pero luego la parte empinada me pareció un poco más larga de lo que es en el papel. Quería asegurarme de que fuera una final realmente difícil para todos, e intentarlo yo mismo. Al final, también funcionó, quiero decir, (fui) sólo derrotado por Jonas, creo que está bien”.

Gall ahora ocupa cómodamente el tercer lugar en la general detrás de Vingegaard y Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), con una ventaja de 1:33 sobre Hindley en cuarto lugar, y todos los demás persiguiendo el podio excepto Christian Scaroni (XDS Astana) con más de dos minutos de retraso.

Es comprensible por qué Decathlon tomó el ritmo dado que Gall parece estar en la mejor forma de su carrera al final de la primera semana del Giro, pero también fue porque su probablemente peor etapa de todo el recorrido llega en la contrarreloj de la etapa 10 del martes.

Con una contrarreloj individual plana de 42 km que enfrentará a los mejores corredores de la general desde Viareggio a Massa a medida que la segunda semana comienza a pleno, Gall sabe que será un día para limitar las pérdidas, pero gracias a su amortiguación y su clara superioridad en la escalada, puede confiar en su búsqueda de los tres primeros en la general.

“Creo que eso también está o estaba un poco en mi cabeza hoy, tener un poco de diferencia antes de la contrarreloj; no es exactamente mi punto fuerte”, dijo el austriaco.

“Estoy trabajando mucho en ello, pero creo que se trata más de gestionarlo. Espero perder tiempo con mis oponentes, pero espero que no sea demasiado”.

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Gall seguramente perderá tiempo ante Vingegaard y jugadores como Thymen Arensman (Netcompany Ineos), pero si su fuerza y ​​la de su equipo en la etapa del domingo sirven de algo, esta no será la última vez que Decathlon pase a todos sus rivales por la espada.

Después de todo, fue su decisión de ir a la par durante todo el día con Tord Gudmenstad y Rasmus Søjberg Pedersen lo que contribuyó a que Pellizzari se distanciara temprano en la subida final, quien parecía ser el principal oponente de Gall para el podio.





Su personal sólo pudo describirlo como un plan que se desarrolló exactamente como lo elaboraron. Por supuesto, en un mundo ideal para el equipo francés, Vingegaard no habría podido dar la vuelta y ganar la etapa, pero el danés puede estar fuera de la vista en esta carrera de todos modos; dejar caer a todos los demás es enorme para las perspectivas de podio de Gall.

“Queríamos que el grupo de la general compitiera por la victoria de etapa hoy, para asegurarnos de que la última subida fuera dura y la final lo fuera”, dijo el DS Luke Roberts a Deportes TNT.

“Los muchachos trabajaron mucho al principio, tratando de controlar. Muchos equipos pensaban que iba a ser una etapa de escapada; probablemente éramos los únicos con una idea diferente. El plan salió bien y supe que Félix estaría bien en esa última subida.

“Tenemos que debilitar a los otros contendientes de la general, y algunos de ellos flaquearon un poco hoy y perdieron algunos segundos. Así que al final, valió la pena. Pudiéramos subir al escenario o no, obviamente iba a ser difícil vencer a Vingegaard, pero Félix estuvo cerca de nuevo, y apenas se acerca un poco más a los otros contendientes”.

Si bien Roberts también solo pudo admitir que la contrarreloj no será un día para recordar para Gall, se sintió animado por el conocimiento de que el ex ganador de etapa del Tour de Francia tiende a encontrar sus mejores piernas en las terceras semanas de las Grandes Vueltas. Es posible que Gall solo se haga más fuerte.

“Félix ha trabajado mucho en la bicicleta de contrarreloj, listo para esto. Va a ser difícil para él, una contrarreloj plana como ésta, pero lo hará lo mejor que pueda”, dijo Roberts.

“Habrá algunos muchachos que le tomarán un tiempo y tenemos que aceptarlo, pero contraatacaremos cuando tengamos nuestros momentos.

“Tenemos días en los que sabemos que podemos ganar tiempo y días en los que sabemos que vamos a perder tiempo. Félix generalmente es más fuerte en la última semana, así que si podemos estar a la par cuando lleguemos a la tercera semana, sabemos que tenemos buenas cartas. Pero tomaremos cada día como viene”.