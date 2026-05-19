El austriaco vuelve a impresionar en la cima de Corno alle Scale y ocupa el segundo puesto tras una actuación casi perfecta del equipo Decathlon
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Felix Gall dio un paso más en su búsqueda del podio en el Giro de Italia antes del segundo día de descanso, demostrando en el final de la etapa 9 en Corno alle Scale que es sin duda el segundo escalador más fuerte de la carrera detrás de Jonas Vingegaard.
Gall puso a trabajar a sus compañeros de Decathlon CMA CGM una vez que la escapada se formó a falta de 150 km, y ellos hicieron la mayor parte del camino hasta la subida final, donde su líder austriaco hizo su audaz apuesta por la gloria.
Gall ahora ocupa cómodamente el tercer lugar en la general detrás de Vingegaard y Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), con una ventaja de 1:33 sobre Hindley en cuarto lugar, y todos los demás persiguiendo el podio excepto Christian Scaroni (XDS Astana) con más de dos minutos de retraso.
Después de todo, fue su decisión de ir a la par durante todo el día con Tord Gudmenstad y Rasmus Søjberg Pedersen lo que contribuyó a que Pellizzari se distanciara temprano en la subida final, quien parecía ser el principal oponente de Gall para el podio.
Su personal sólo pudo describirlo como un plan que se desarrolló exactamente como lo elaboraron. Por supuesto, en un mundo ideal para el equipo francés, Vingegaard no habría podido dar la vuelta y ganar la etapa, pero el danés puede estar fuera de la vista en esta carrera de todos modos; dejar caer a todos los demás es enorme para las perspectivas de podio de Gall.
“Queríamos que el grupo de la general compitiera por la victoria de etapa hoy, para asegurarnos de que la última subida fuera dura y la final lo fuera”, dijo el DS Luke Roberts a Deportes TNT.
“Los muchachos trabajaron mucho al principio, tratando de controlar. Muchos equipos pensaban que iba a ser una etapa de escapada; probablemente éramos los únicos con una idea diferente. El plan salió bien y supe que Félix estaría bien en esa última subida.
“Tenemos que debilitar a los otros contendientes de la general, y algunos de ellos flaquearon un poco hoy y perdieron algunos segundos. Así que al final, valió la pena. Pudiéramos subir al escenario o no, obviamente iba a ser difícil vencer a Vingegaard, pero Félix estuvo cerca de nuevo, y apenas se acerca un poco más a los otros contendientes”.
Si bien Roberts también solo pudo admitir que la contrarreloj no será un día para recordar para Gall, se sintió animado por el conocimiento de que el ex ganador de etapa del Tour de Francia tiende a encontrar sus mejores piernas en las terceras semanas de las Grandes Vueltas. Es posible que Gall solo se haga más fuerte.
“Félix ha trabajado mucho en la bicicleta de contrarreloj, listo para esto. Va a ser difícil para él, una contrarreloj plana como ésta, pero lo hará lo mejor que pueda”, dijo Roberts.
“Habrá algunos muchachos que le tomarán un tiempo y tenemos que aceptarlo, pero contraatacaremos cuando tengamos nuestros momentos.
“Tenemos días en los que sabemos que podemos ganar tiempo y días en los que sabemos que vamos a perder tiempo. Félix generalmente es más fuerte en la última semana, así que si podemos estar a la par cuando lleguemos a la tercera semana, sabemos que tenemos buenas cartas. Pero tomaremos cada día como viene”.