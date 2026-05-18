El australiano está a sólo 1:15 de Jonas Vingegaard y séptimo en la general tras su primer gran final en cumbre.

Fue hace dos años, en la primera semana del Giro de Italia, cuando Ben O'Connor perdió un minuto frente a Tadej Pogačar en la primera cima de la carrera en Oropa. Incluso después de haber bajado toda la subida, el ciclista de Jayco-AlUla seguía maldiciendo en voz alta y audiblemente mientras cruzaba el paddock del autobús del equipo, insatisfecho por su actuación.

Avance rápido hasta 2026, y aunque O'Connor una vez más perdió más de un minuto ante el ganador de etapa y máximo favorito Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en la cima inaugural de esta edición, el Blockhaus, los sentimientos en su equipo, al menos, sobre cómo se había desempeñado fueron abrumadoramente positivos.

La razón era simple: mientras que en Oropa, O'Connor había “hecho un Pellizzari” y había cometido el error de intentar seguir a Pogačar cuando atacó, en el mucho más duro y largo Blockhaus con Vingegaard, fue mucho menos impetuoso.

Últimos vídeos de

O'Connor es ahora séptimo en la general, a sólo 1:15 de Vingegaard, que sigue siendo el principal punto de referencia para la general a largo plazo, así como a 4:32 del actual líder Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), que no se espera que se mantenga en el primer puesto de la general más allá de la contrarreloj de Toscana del próximo martes.