El australiano está a sólo 1:15 de Jonas Vingegaard y séptimo en la general tras su primer gran final en cumbre.

Fue hace dos años, en la primera semana del Giro de Italia, cuando Ben O'Connor perdió un minuto frente a Tadej Pogačar en la primera cima de la carrera en Oropa. Incluso después de haber bajado toda la subida, el ciclista de Jayco-AlUla seguía maldiciendo en voz alta y audiblemente mientras cruzaba el paddock del autobús del equipo, insatisfecho por su actuación.

Avance rápido hasta 2026, y aunque O'Connor una vez más perdió más de un minuto ante el ganador de etapa y máximo favorito Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en la cima inaugural de esta edición, el Blockhaus, los sentimientos en su equipo, al menos, sobre cómo se había desempeñado fueron abrumadoramente positivos.

La razón era simple: mientras que en Oropa, O'Connor había “hecho un Pellizzari” y había cometido el error de intentar seguir a Pogačar cuando atacó, en el mucho más duro y largo Blockhaus con Vingegaard, fue mucho menos impetuoso.

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En cambio, O'Connor se mantuvo firme, e incluso si perdió 1:05 ante Vingegaard y terminó quinto en la etapa, mantener el ritmo en lugar de arriesgarlo todo rindió dividendos para el australiano de 30 años.

“Tendré que volver a verlo porque no vi todo en la televisión, estaba cubierto de árboles por lo que el satélite no podía mostrarlo todo, pero las partes que vi parecían que tácticamente (él) lo hizo muy bien”, dijo el director deportivo de Jayco-AIUla, Steve Cummings. ciclismonoticias en sábado.

“Lo único que hubo en la final fue que perdió unos segundos. Probablemente estaba al límite y no hizo la última curva tan bien como podría haberlo hecho, y eso es probablemente lo que causó la brecha”.

“Pero es bueno estar luchando por el tercer puesto en la etapa, y ciertamente desde una perspectiva física, lo sacó todo. Hizo lo máximo que pudo en el buen sentido, así que eso es genial”.

O'Connor es ahora séptimo en la general, a sólo 1:15 de Vingegaard, que sigue siendo el principal punto de referencia para la general a largo plazo, así como a 4:32 del actual líder Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), que no se espera que se mantenga en el primer puesto de la general más allá de la contrarreloj de Toscana del próximo martes.

A largo plazo, a pesar de un desempeño muy alentador en las montañas, Cummings insiste en que el equipo no mirará más allá de lo que O'Connor puede hacer día a día.

“El objetivo es simplemente hacer el máximo cada día y lo que sea que eso traiga, realmente no lo sabemos”, dijo.

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“Al principio me molestó un poco no poder seguirlo”: Felix Gall marca el ritmo de Blockhaus a la perfección para emerger como el contendiente más cercano a Jonas Vingegaard en el Giro de Italia.

“El Blockhaus es una subida adecuada y la etapa tenía 4.800 metros de desnivel positivo. Pero pueden pasar muchas cosas. Hay muchos buenos ciclistas y todavía es muy pronto, ¿no?”

Sin embargo, a pesar de toda su cautela, Cummings reconoce que en comparación con el Tour de los Alpes, donde O'Connor fue octavo en la general, y “probablemente estaba un poco por debajo, tal vez ahora esté viniendo realmente bien en el momento justo”.

El próximo gran final en cumbre se avecina rápidamente, en Corno alle Scale en la novena etapa del domingo, y será la próxima gran prueba para el australiano. También está clasificado como categoría uno como el Blockhaus, pero Cummings argumenta que “la parte difícil es simplemente la rampa empinada al final, así que también habrá que tener en cuenta el ritmo”.

“La escapada tiene una buena oportunidad, porque algunos corredores esencialmente habrán tenido dos días más fáciles, pero también es potencialmente otro día para que Jonas (Vingegaard) intente algo, porque la siguiente oportunidad en las montañas después de eso para él será la etapa 14.

“Así es como suele actuar el Visma. Dejan caer la camiseta de líder temprano si pueden y luego, en la primera etapa de montaña, ¡boom!”.

En conjunto, Jayco-AlUla ya ha perdido a dos corredores, Andrea Vendrame (por lesión) y Felix Engelhardt. Es un revés, dice Cummings, sobre todo porque la etapa 8 a través de la región de Las Marcas les habría convenido a ambos.

“Es difícil, pero no somos el único equipo que pierde uno o dos corredores, desafortunadamente es parte del deporte”, dijo. “Sobre todo porque todavía queremos disputar etapas además de la general. Queremos buscar oportunidades que creemos que sean realistas también allí”.

En cuanto a O'Connor, el plan de juego se centra más en el rendimiento general, pero como concluye Cummings, en lugar de fijar objetivos específicos, el equipo simplemente está haciendo todo bien y luego los resultados deberían depender de ellos.

“Se trata simplemente de concentrarse en hacer el máximo cada día y hacer bien lo básico. Es un cliché y parece fácil hacerlo, pero también es fácil estropearlo.

“Todas esas pequeñas cosas, como asegurarse de que tenga energía, asegurarse de que esté tranquilo y asegurarse de que en estas finales maneje su esfuerzo realmente bien. Eso traerá los mejores resultados”.