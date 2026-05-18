Jhonatan Narváez completa un hat-trick en Fermo mientras el máximo equipo del ciclismo sigue recuperándose tras perder a tres corredores en la caída de la etapa 2

Cuando el UAE Team Emirates-XRG se quedó con cinco corredores tirados en el suelo de la etapa 2 del Giro de Italia de este año, parecía que podrían desempeñar un papel relativamente ausente en comparación con la máquina conquistadora que hemos visto operar como el mejor equipo del ciclismo en los últimos tiempos. Pero incluso cuando sus tres mejores escaladores abandonaron la carrera después de ese oscuro día en Bulgaria, se mantuvieron como el equipo con más victorias de etapa después de ocho días de carrera, capturando la mitad de las etapas en oferta ya que se redujeron a solo cinco corredores.

Jhonathan Narváez sumó este sábado su segundo y tercer triunfo del equipo tras una jornada a todo gas sobre el Muri en Le Marche en la octava etapa del Giro, con UAE impartiendo otra clase magistral desde la escapada para seguir salvando su carrera. Igor Arrieta fue el responsable de la otra victoria, tras su día de montaña rusa en Potenza.

Incluso sin Tadej Pogačar, Isaac del Toro o João Almeida, sus tres mejores corredores, la profundidad de los EAU todavía los ha dejado en posición de dominar las etapas del Grand Tour, a pesar de lo obstaculizados que deberían haber estado por esa caída masiva bajo la lluvia.

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Su cuenta de 97 victorias provenientes de 20 ciclistas diferentes en 2025 resalta exactamente por qué es así, pero realmente se trata de tener una actitud de nunca morir para gente como Narváez, quien ha demostrado ser uno de los mejores fichajes en el ciclismo desde que dejó Ineos por los Emiratos Árabes Unidos.

“Se trata de no tener nada que perder, que todos estén en buena forma y con ganas de pelear. Hay un buen ambiente. No nos rendimos. ¿Qué más quieres que te diga?”. El director deportivo de los Emiratos Árabes Unidos, Fabio Baldato, dijo ciclismonoticias en el autobús del equipo después de la etapa 8.

“En primer lugar, tenemos grandes corredores, pero no se trata sólo de eso; hay un gran ambiente y un gran espíritu. Estos muchachos pasaron tres semanas juntos en altitud en el campo de entrenamiento; todos saben lo duro que han trabajado y todavía están motivados para ir. Hoy fue fantástico”.





Narváez solo se encontró en el camino después de una lucha brutal de dos horas por la fuga saliendo de Chieti y la región de Abruzzo, con su compañero de equipo Mikkel Bjerg haciendo la mayor parte del trabajo para escapar, y Andreas Leknessund de Uno-X uniéndose a ellos en el viaje.

Naturalmente, Baldato elogió a Bjerg, quien se quedó con Narváez para guiarlo a través del viento en contra hasta que llegaron a los últimos 10 km y una sombría carrera cuesta arriba hacia Fermo, donde el campeón ecuatoriano superó a Leknessund y se abrió camino hacia una victoria en solitario.

“Hoy todo ha ido perfecto. En un momento pensábamos que el grupo iría junto a las subidas, pero luego pusimos a Bjerg delante y viste a Narváez a toda velocidad”, dijo Baldato, describiendo la formación de fuga sin aliento.

“Tienes que manejar esta situación con un compañero de equipo y luego darlo todo como Mikkel, que estuvo fantástico hoy. Corrió por la etapa, corrió por Jonny. Muchas felicidades para él, se sacrificó por el equipo”.

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El UAE Team Emirates-XRG se vio obligado a reducir el programa de carrera y cambiar las plantillas después de múltiples accidentes y Jhonatan Narváez y Tim Wellens entre los corredores que aún están fuera.



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La mala suerte de los Emiratos Árabes Unidos para el Giro comenzó incluso antes del inicio, con los abandonos del líder Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler después de que su testaferro planeado, João Almeida, se viera obligado a cancelar su participación antes de la Grande Partenza. Quiso la mala suerte que terminaran, eso sí, con sólo cinco corredores, pero liberados y capaces de sacar su máximo como despiadados cazadores de etapas.

“Somos un equipo; si no perdiéramos a los tres muchachos, lo haríamos de manera diferente. Lo sé, sabemos que tenemos un poco más de espacio”, dijo Baldato. “En la general, realmente no tenemos un jugador que se quede allí, y luego tienes un poco más de libertad, necesitas usar eso de la manera correcta”.

“Fue difícil perder a tres muchachos de nuestro equipo en la segunda etapa, pero aquí estamos peleando y todavía faltan dos semanas”, añadió Narváez, que podría ganar varias etapas en la segunda semana, con múltiples días de garra por delante y muchas oportunidades para intentar tomar escapadas.

No será el único, ya que Bjerg está claramente en plena forma, y ​​Arrieta, ganador de etapa, pero también el joven suizo Jan Christen. Dado que su otro corredor es Antonio Morgado, no sería demasiado sorprendente que los cinco terminaran con victorias de etapa cuando lleguen a Roma.

“Estábamos bromeando sobre la Vuelta del año pasado, (donde ganamos) 7 etapas, queremos superar eso, pero es una broma”, dijo Baldato, considerando que el límite parece interminable para los EAU en cualquier meta que no sea en la cima de una montaña.

“No, seguiremos disputando etapas y tendremos corredores que quieran hacer algo. Jan Christen, por ejemplo, realmente espera una etapa, ya veremos. Pero primero celebraremos hoy, es un gran resultado”.