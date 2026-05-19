El italiano pillado en las últimas subidas de Corno alle Scale tras acercarse a la escapada y dejar caer a todos sus compañeros

Con el querido maillot rosa por primera vez en su carrera en la etapa 5, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ciertamente no estaba teniendo un mal Giro de Italia, pero se sintió frustrado una vez más en la etapa 9 cuando su último intento de intentar ganar una etapa se vio nuevamente frustrado.

El italiano lideró en solitario los últimos kilómetros de la subida a Corno alle Scale después de estar en la fuga durante la mitad del día, pero fue destrozado al ser alcanzado a 1,7 km de la cima por los corredores de la general, que habían mantenido la fuga a poca distancia durante todo el día.

Ciccone, que se encuentra en lo alto de la general, hasta ahora se le había negado la oportunidad de realizar escapadas durante la primera semana, y la mayoría de sus intentos fueron frustrados, lo que le llevó a perder tiempo deliberadamente en la etapa 8 y a abandonar por completo el top 10.

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Con más de nueve minutos de desventaja, Ciccone esperaba que los equipos de la general le dieran una oportunidad en la etapa 9, pero aun así intentó y no logró entrar en la escapada inicial del día, que se produjo en la primera hora de carrera.

“Aún hoy no me quieren ahí arriba desde el principio”, se lamentó Ciccone al final, hablando con Eurosport. “Gasté bastante para intentarlo, lo intenté muchas veces”.

Sin embargo, no se dio por vencido en la etapa favorable a las escapadas, atacó una vez más a 72 km del final y logró alcanzar el liderato, beneficiándose y luego frustrándose por el hecho de que el pelotón mantuvo la escapada en unos dos minutos durante todo el día.

“Era simplemente molesto el ritmo del grupo, y no tenía nada que perder, así que en la pequeña patada intenté saltar porque la escapada estaba cerca. Incluso allí gasté bastante para cerrar la brecha”, dijo.

A pesar de sus múltiples esfuerzos, fue Ciccone quien siguió presionando el ritmo en las dos últimas subidas, reduciendo el grupo a cinco, luego solo él y Einer Rubio (Movistar) y luego yendo solo a 7,5 km del final.

Sin embargo, con poco más de un minuto y medio en el grupo de favoritos de la general (Visma-Lease a Bike había querido dejar pasar la fuga, pero Decathlon CMA CGM los mantuvo cerca), las esperanzas de Ciccone se desvanecieron rápidamente una vez que Jonas Vingegaard y Felix Gall pasaron al ataque.

“Me sentí bastante bien en la última subida, así que traté de darlo todo, pero no fue suficiente, la diferencia no era grande y los esfuerzos de antes seguramente todavía estaban en las piernas”, dijo.

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A pesar de la decepción de Ciccone en la cima de Corno alle Scale, que también deja a Lidl-Trek todavía esperando una victoria de etapa en esta carrera, fue un día positivo para sus esperanzas de general, con Derek Gee-West manteniéndose firme en un día en el que varios rivales perdieron tiempo, terminando sexto.

Y para su golpeador italiano, las posibilidades de ganar seguramente aún no se han acabado.

“Al final fue un buen intento, y seguramente tal vez en las próximas etapas, cuando tengamos una etapa con algo de subida al inicio, será mucho mejor para mí, y seguramente será más difícil de controlar para los demás, así que será mejor”, dijo Ciccone.