El italiano pillado en las últimas subidas de Corno alle Scale tras acercarse a la escapada y dejar caer a todos sus compañeros

Con el querido maillot rosa por primera vez en su carrera en la etapa 5, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ciertamente no estaba teniendo un mal Giro de Italia, pero se sintió frustrado una vez más en la etapa 9 cuando su último intento de intentar ganar una etapa se vio nuevamente frustrado.

El italiano lideró en solitario los últimos kilómetros de la subida a Corno alle Scale después de estar en la fuga durante la mitad del día, pero fue destrozado al ser alcanzado a 1,7 km de la cima por los corredores de la general, que habían mantenido la fuga a poca distancia durante todo el día.

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Sin embargo, no se dio por vencido en la etapa favorable a las escapadas, atacó una vez más a 72 km del final y logró alcanzar el liderato, beneficiándose y luego frustrándose por el hecho de que el pelotón mantuvo la escapada en unos dos minutos durante todo el día.

Sin embargo, con poco más de un minuto y medio en el grupo de favoritos de la general (Visma-Lease a Bike había querido dejar pasar la fuga, pero Decathlon CMA CGM los mantuvo cerca), las esperanzas de Ciccone se desvanecieron rápidamente una vez que Jonas Vingegaard y Felix Gall pasaron al ataque.