“Por supuesto, no podemos ocultar la diferencia, esto está claro, pero tenemos que mantener la fe en alto”, dice DS Basso con el colombiano 15º en la general, a 6:18 del líder.

Egan Bernal (Netcompany Ineos) ha luchado por mantenerse fuera del centro de atención por todas las razones equivocadas durante las primeras ocho etapas del Giro de Italia, desde sus dificultades iniciales en una inofensiva subida de la etapa 4, hasta caer y perder mucho tiempo en el Blockhaus en la etapa 7. Aun así, su equipo dice que “nada ha cambiado” en la aspiración general de Bernal.

El ganador del Giro 2021 llegó a la salida en Bulgaria aparentemente redescubriendo sus mejores piernas y terminando segundo en el Tour de los Alpes en la preparación, pero no logró llevarlas a lo que ha sido una primera semana para olvidar.

Ocupa el puesto 15 en la general después de ocho etapas, pero con un déficit de 6:18 con respecto al líder general Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), y una diferencia de más de tres minutos con respecto al segundo clasificado, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), incluso después de solo un final en la cima de una montaña.

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En Blockhaus quedó claro que Bernal no tenía las piernas que prometió en abril. Parecía seguro que Thymen Arensman emergería como el único líder de la general del Ineos, después de haber perdido mucho menos tiempo frente a Vingegaard en el ascenso de 13,6 km. Pero según el Ineos, a falta de mucho camino hasta llegar a Roma, el papel de Bernal seguirá siendo el mismo.

“No, creo que nada ha cambiado. Quiero decir, por supuesto, no podemos ocultar la diferencia, esto está claro, pero tenemos que mantener nuestra confianza en alto, es sólo la primera subida larga en este Giro”, dijo el director deportivo Leonardo Basso. ciclismonoticias antes de la etapa 8.

“Cada etapa del Giro puede ser difícil, ya sabes, así que es sólo el primer paso, y tenemos muchas montañas por delante, así que diré que nada ha cambiado después de ayer”.

De hecho, Basso dijo que la revisión posterior a la etapa del equipo fue de satisfacción, por haber logrado posicionarse correctamente en la base y haber seguido su propio plan durante todo el esfuerzo de 40 minutos, incluso cuando el resultado no parecía espectacular de ninguna manera en el papel.

“En realidad, anoche revisamos la etapa y creo que el equipo estaba 10 de 10 porque estábamos en la posición perfecta en la larga bajada antes y hasta la base de Blockhaus, y ese fue nuestro punto clave como equipo”, dijo Basso.

“A partir de ahí, creo que los muchachos hicieron lo mejor que pudieron, sin ninguna duda al respecto. Thymen estaba peleando y Egan estuvo peleando hasta el final. Cuando Vingegaard atacó, por supuesto, planeamos no seguirlo de inmediato, porque él es el principal favorito de la carrera. Seguimos nuestro plan y, de hecho, estamos satisfechos con nuestro desempeño; es solo el primer paso en esta pelea por la general”.

Subestimar a un ganador del Tour de Francia y del Giro es algo que sólo se puede hacer con gran riesgo, pero Bernal simplemente no parece estar mejorando al mismo ritmo que lo hace el deporte. Sus comentarios del viernes hicieron eco de esa teoría, ya que incluso parecía sorprendido de que sus números no fueran suficientes.

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“No quiero hablar demasiado de los números, porque el hecho es que perdí tres minutos. Pero creo que al mismo tiempo estaba haciendo mis mejores 40 minutos”, dijo Bernal a los periodistas al final del Blockhaus, aparentemente estupefacto.

“Iba a 6 vatios por kilo, y para mí eso es bueno, 40 minutos así para mí son buenos números, y todavía estoy perdiendo mucho tiempo, pero ya sabes cómo es”.

Cuando Bernal cayó sorprendentemente en la etapa 4 y tuvo que ser rescatado por Ben Turner, reveló que había optado por retirarse del pelotón debido a su frecuencia cardíaca anormalmente alta. Sin embargo, Basso confirmó que este no era el caso en la etapa 7.

“Creo que el ritmo cardíaco, muchos muchachos estaban en la misma situación en la etapa 4; fue el primer esfuerzo realmente duro del Giro después de tres días relativamente fáciles en Bulgaria y después de un largo viaje”, dijo.

“No, en realidad, no lo mencionó ayer, así que no hay nada más que agregar; simplemente mantendremos la creencia, y hay muchas montañas por delante”.

Bernal lució mucho mejor en la contundente octava etapa hasta Fermo, pero si tiene otro día como lo tuvo ante Blockhaus en el final de la cima de la etapa 9 en Corno alle Scale y pasa más tiempo en la general, Ineos puede verse obligado a admitir que la situación ha cambiado para sus dos líderes.

Al mismo tiempo, Arensman ha superado silenciosamente varios días que no le convienen como un escalador más diésel y alguien que no ha impresionado en la primera semana de Grandes Vueltas. Dado que la contrarreloj de la etapa 10 será un gran impulso para su carrera general, podría emerger como el verdadero líder de Ineos y una gran esperanza para el podio en Roma.