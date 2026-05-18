“Por supuesto, no podemos ocultar la diferencia, esto está claro, pero tenemos que mantener la fe en alto”, dice DS Basso con el colombiano 15º en la general, a 6:18 del líder.

Egan Bernal (Netcompany Ineos) ha luchado por mantenerse fuera del centro de atención por todas las razones equivocadas durante las primeras ocho etapas del Giro de Italia, desde sus dificultades iniciales en una inofensiva subida de la etapa 4, hasta caer y perder mucho tiempo en el Blockhaus en la etapa 7. Aun así, su equipo dice que “nada ha cambiado” en la aspiración general de Bernal.

El ganador del Giro 2021 llegó a la salida en Bulgaria aparentemente redescubriendo sus mejores piernas y terminando segundo en el Tour de los Alpes en la preparación, pero no logró llevarlas a lo que ha sido una primera semana para olvidar.

Ocupa el puesto 15 en la general después de ocho etapas, pero con un déficit de 6:18 con respecto al líder general Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), y una diferencia de más de tres minutos con respecto al segundo clasificado, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), incluso después de solo un final en la cima de una montaña.

Últimos vídeos de