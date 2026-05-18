DS Pömer dice que impedir que el italiano intentara seguir a Vingegaard en Blockhaus “habría sido un momento del que se arrepentiría toda su vida”

Red Bull-Bora-Hansgrohe ha defendido la decisión de Giulio Pellizzari de intentar seguir a Jonas Vingegaard en la cima del Blockhaus en el Giro de Italia, y el DS Christian Pömer dijo que si le hubieran ordenado simplemente seguir su propio ritmo en la etapa 7, podría “haber sido un momento del que se arrepentiría toda su vida”.

Con un día intenso hasta el final de Fermo sin los fuegos artificiales de la general que tal vez se esperaban en una etapa de Muri, Pellizzari ahora ocupa el sexto lugar en la general, un lugar detrás de su compañero de equipo y colíder Jai Hindley, antes de la etapa final de la primera semana y el próximo final en la cima de la montaña en la etapa 9 en Corno alle Scale.

Si nos basamos en Blockhaus, Red Bull ciertamente no frenará al más joven de sus dos líderes, a quien se le ha permitido la libertad de intentar igualar al favorito previo a la carrera, Vingegaard, en este Giro, a pesar de que terminó con una derrota de 1:15 ante el danés el viernes.

Últimos vídeos de

te puede gustar



¿Es el coliderazgo la única manera de desafiar a Vingegaard en el Giro de Italia? Jai Hindley compartirá el reinado de Red Bull con Pellizzari después de una temporada de deberes domésticos



Jai Hindley y Giulio Pellizzari se combinan como líderes de la general Red Bull-Bora-Hansgrohe para enfrentarse a Jonas Vingegaard en el Giro de Italia



'Cometí algunos errores al intentar seguirlo': la apuesta de Giulio Pellizzari por la general en el Giro de Italia recibe un golpe cuando Jonas Vingegaard le aprieta el tornillo a Blockhaus

“Creo que en realidad son las características de esos dos tipos. Quiero decir, Jai es un poco mayor y tal vez también un poco más sabio que Giulio”, dijo Pömer. ciclismonoticias antes de la etapa 8, explicando cómo el equipo informó después de Blockhaus.

“Simplemente utilizamos la fuerza individual de ambos tipos de corredores y, al final, queríamos ser un poco más conservadores con Giulio, pero llegamos tan lejos evitando el ataque de Vingegaard que Giulio lo intentó.

“Creo que para un equipo también es lo correcto dejar que un piloto joven corra lo más lejos posible, el mayor tiempo posible, por instinto. Por supuesto, si se mantuviera conservador y anduviera a su propio ritmo, tal vez habría perdido menos tiempo, pero aún así, nosotros, como equipo de alto rendimiento de Red Bull-Bora-Hansgrohe, pensamos que los muchachos deben tener el espacio para probarse a sí mismos y ponerse a prueba”.

“Creo que si lo hubiéramos detenido, habría sido un momento del que se arrepentiría toda su vida y, al final, terminó bastante bien para nosotros. Ahora tenemos a ambos muchachos capaces de competir por el podio, y solo tenemos a (Felix) Gall en el medio. Para nosotros, fue un buen día”.

Pömer advirtió que superar a Felix Gall de Decathlon CMA CGM no sería tarea fácil en las próximas semanas y días, especialmente después de la cuesta arriba que demostró para terminar segundo con Blockhaus, 13 segundos detrás de Vingegaard. Tiene una ventaja de poco menos de un minuto sobre Christian Scaroni (XDS Astana), ahora cuarto tras la etapa 8, y los líderes de Red Bull.

“No es una sorpresa ver cómo (Gall) subió en Cataluña a La Molina y lo que ya ha demostrado en su carrera”, dijo Pömer.

“Quiero decir, también es un ex campeón mundial juvenil, por lo que es un verdadero corredor de bicicletas, y respeto; fue una actuación fantástica por su parte, y me temo que nos dará algún dolor de cabeza”.

Qué leer a continuación



“Fue bastante largo, amigo”: el ex ganador del Blockhaus, Jai Hindley, recuerda su primera ascensión como aficionado antes de la prueba vital de la general del Giro de Italia.



'Nadie es imbatible': Giulio Pellizzari adelanta a Jonas Vingegaard en la general con un sprint de segundos extra antes del enfrentamiento en las montañas del Giro de Italia



“Al principio me molestó un poco no poder seguirlo”: Felix Gall marca el ritmo de Blockhaus a la perfección para emerger como el contendiente más cercano a Jonas Vingegaard en el Giro de Italia.

Si bien Gall fue superior en las carreteras cuesta arriba de Abruzzese el viernes, tiene una gran desventaja en comparación con Vingegaard y los líderes de Red Bull cuando se trata de contrarreloj, pero también de descenso, así que no se sorprenda si Hindley y Pellizzari intentan explotar cualquiera de las dos.

Pömer y sus corredores han seguido diciendo que el podio general en Roma es el objetivo del equipo, y el austriaco es el principal hombre que amenaza con interponerse en su camino. El coliderazgo les da más opciones sobre las etapas onduladas, y el ex campeón del Giro Hindley tiene una gran reputación por crecer hasta convertirse en una carrera de tres semanas.

Nunca subestimes a Hindley

Pellizzari recibió mucho entusiasmo antes de la carrera, y justo después ganó el Tour de los Alpes en general, pero realmente sigue siendo una asociación 50-50 en el orden jerárquico de Red Bull. Hindley incluso volvió a demostrarlo con un sprint en la etapa 8 que finalmente quedó en nada, pero demostró que está funcionando cerca de su mejor nivel.

“No sé qué piensan los demás sobre él. Sé que nunca subestimamos a Jai ​​y recibí muchas preguntas: '¿Cuándo dejará Jai el rol de co-líder?' o '¿Será el segundo líder?' y siempre dije que esto no sucederá”, dijo Pömer en Chieti.

“Realmente tenemos dos cartas que jugar, y Jai demostró que todavía las tiene, y cuando digo todavía, quiero decir, tiene 29 años, por lo que tampoco es un ciclista viejo. (El co-liderazgo) simplemente nos da más opciones tácticas, siempre tienes dos cartas para jugar en cualquier situación, y sí, en la etapa 7 no funcionó, pero tal vez funcione otro día”.

Aunque separadas por el primer día de descanso en Toscana, las dos próximas etapas serán vitales en la lucha por el podio general. El final en la cima del domingo es otro punto a favor de Gall y obviamente de Vingegaard, pero la contrarreloj de 42 km de Viareggio a Massa es posiblemente aún más vital para la lucha por el podio, y Red Bull claramente ha estado trabajando duro con sus dos líderes.

“Una contrarreloj larga como esta, especialmente si es en plano, es algo muy importante para la próxima semana, pero también creo que tenemos un nivel muy alto de preparación para esta disciplina especial”, dijo Pömer. “Lo diré con cuidado: creo que no será una desventaja para nosotros.

“Mañana es uno de los finales de montaña más largos del Giro de este año. También es muy interesante, porque después de dos días duros, especialmente por las condiciones climáticas, en una etapa plana con un final de montaña, también pueden ocurrir sorpresas. Algunos muchachos podrían perderse las piernas, así que estamos muy emocionados de saber quién será”.