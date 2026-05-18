DS Pömer dice que impedir que el italiano intentara seguir a Vingegaard en Blockhaus “habría sido un momento del que se arrepentiría toda su vida”
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Red Bull-Bora-Hansgrohe ha defendido la decisión de Giulio Pellizzari de intentar seguir a Jonas Vingegaard en la cima del Blockhaus en el Giro de Italia, y el DS Christian Pömer dijo que si le hubieran ordenado simplemente seguir su propio ritmo en la etapa 7, podría “haber sido un momento del que se arrepentiría toda su vida”.
Con un día intenso hasta el final de Fermo sin los fuegos artificiales de la general que tal vez se esperaban en una etapa de Muri, Pellizzari ahora ocupa el sexto lugar en la general, un lugar detrás de su compañero de equipo y colíder Jai Hindley, antes de la etapa final de la primera semana y el próximo final en la cima de la montaña en la etapa 9 en Corno alle Scale.
“Creo que en realidad son las características de esos dos tipos. Quiero decir, Jai es un poco mayor y tal vez también un poco más sabio que Giulio”, dijo Pömer. ciclismonoticias antes de la etapa 8, explicando cómo el equipo informó después de Blockhaus.
Pömer advirtió que superar a Felix Gall de Decathlon CMA CGM no sería tarea fácil en las próximas semanas y días, especialmente después de la cuesta arriba que demostró para terminar segundo con Blockhaus, 13 segundos detrás de Vingegaard. Tiene una ventaja de poco menos de un minuto sobre Christian Scaroni (XDS Astana), ahora cuarto tras la etapa 8, y los líderes de Red Bull.
“No es una sorpresa ver cómo (Gall) subió en Cataluña a La Molina y lo que ya ha demostrado en su carrera”, dijo Pömer.
Pömer y sus corredores han seguido diciendo que el podio general en Roma es el objetivo del equipo, y el austriaco es el principal hombre que amenaza con interponerse en su camino. El coliderazgo les da más opciones sobre las etapas onduladas, y el ex campeón del Giro Hindley tiene una gran reputación por crecer hasta convertirse en una carrera de tres semanas.
Nunca subestimes a Hindley
Pellizzari recibió mucho entusiasmo antes de la carrera, y justo después ganó el Tour de los Alpes en general, pero realmente sigue siendo una asociación 50-50 en el orden jerárquico de Red Bull. Hindley incluso volvió a demostrarlo con un sprint en la etapa 8 que finalmente quedó en nada, pero demostró que está funcionando cerca de su mejor nivel.
“No sé qué piensan los demás sobre él. Sé que nunca subestimamos a Jai y recibí muchas preguntas: '¿Cuándo dejará Jai el rol de co-líder?' o '¿Será el segundo líder?' y siempre dije que esto no sucederá”, dijo Pömer en Chieti.
“Realmente tenemos dos cartas que jugar, y Jai demostró que todavía las tiene, y cuando digo todavía, quiero decir, tiene 29 años, por lo que tampoco es un ciclista viejo. (El co-liderazgo) simplemente nos da más opciones tácticas, siempre tienes dos cartas para jugar en cualquier situación, y sí, en la etapa 7 no funcionó, pero tal vez funcione otro día”.
Aunque separadas por el primer día de descanso en Toscana, las dos próximas etapas serán vitales en la lucha por el podio general. El final en la cima del domingo es otro punto a favor de Gall y obviamente de Vingegaard, pero la contrarreloj de 42 km de Viareggio a Massa es posiblemente aún más vital para la lucha por el podio, y Red Bull claramente ha estado trabajando duro con sus dos líderes.
“Una contrarreloj larga como esta, especialmente si es en plano, es algo muy importante para la próxima semana, pero también creo que tenemos un nivel muy alto de preparación para esta disciplina especial”, dijo Pömer. “Lo diré con cuidado: creo que no será una desventaja para nosotros.
“Mañana es uno de los finales de montaña más largos del Giro de este año. También es muy interesante, porque después de dos días duros, especialmente por las condiciones climáticas, en una etapa plana con un final de montaña, también pueden ocurrir sorpresas. Algunos muchachos podrían perderse las piernas, así que estamos muy emocionados de saber quién será”.