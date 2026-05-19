La falta de un liderazgo claro frena al equipo francés en una carrera por etapas de tres días, sin alcanzar los objetivos generales ni de etapa
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En la cima de la subida final de la Itzulia Femenina, FDJ United-Suez se encontró con tres ciclistas en un grupo delantero de siete en los últimos 10 km. Fue una posición excelente en la subida a Mendizorrotz, y luego un descenso final para alcanzar los primeros puestos de etapa y general. Pero el posicionamiento no se prestó a contar la historia completa.
El equipo podría haber optado por apoyar a la novata del WorldTour femenino Lauren Dickson para una posible victoria en la general o apostar por la victoria de etapa, que hasta ahora se les había escapado este mes. Tratando de equilibrar ambos, se quedaron cortos ante Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ) en el escenario y vieron a Dickson terminar tercero en la general.
En la etapa 1, Dickson terminó en un grupo selecto de cinco, sorprendiendo a muchos y dándole tiempo a sus compañeras más experimentadas Évita Muzic y Juliette Berthet, quienes comenzaron la carrera por etapas vasca como las cartas más fuertes del equipo en el papel.
Bredewold había dicho después de la etapa 2 que “no se puede realmente concentrarse tanto en la general” como en las victorias de etapa, y esto también resultó cierto para el FDJ United-Suez, que salió de la carrera por etapas vasca con las manos vacías.
Junto a Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech), Włodarczyk y Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi), llegaron a la cima de la subida con una ventaja de 30 segundos sobre Bredewold, que se había quedado atrás desde el principio, subió a su propio ritmo y esperaba recuperar terreno en el descenso.
Teniendo en cuenta las bonificaciones de tiempo de los sprints intermedios, Bredewold había comenzado la subida 21 segundos por delante de Kastelijn y 25 segundos por delante de Dickson, lo que significa que con los segundos de bonificación que se ofrecían al final (10, 6 y 4 segundos para los tres primeros), arrebatarle el maillot amarillo a la holandesa no era imposible.
Así las cosas, Bredewold hizo todo lo posible cuesta abajo mientras no había nadie presionando el ritmo en el grupo delantero, y como resultado, el maillot amarillo estaba solo ocho segundos detrás después del descenso. Si el equipo se hubiera reunido alrededor de Dickson, esta brecha probablemente habría sido mayor, y con Muzic y Berthet llegando a la final, es casi seguro que Bredewold no habría regresado.
Nadie sabe si el grupo delantero habría mantenido la diferencia de 16 segundos que necesitaba Dickson para superar a Bredewold incluso con una victoria de etapa, pero el tercer puesto de la británica de 26 años en el sprint detrás de Włodarczyk y Muzic demuestra que incluso después de varios ataques, todavía era capaz de superar a Kastelijn (que terminó quinto) para obtener los segundos de bonificación necesarios.
El último movimiento de Dickson en el último kilómetro parecía el mejor, pero Niedermaier cerró la brecha como lo había hecho en la subida y, al final, Muzic no pudo superar a Włodarczyk en la etapa.