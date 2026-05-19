Visma-Lease a Bike coloca a tres corredores entre los 10 primeros en la final de Corno alle Scale

Después de conseguir su segunda victoria en la cima en tres días en el Giro de Italia y ganar aún más tiempo sobre todos sus oponentes, hubo un momento revelador en la conferencia de prensa posterior a la etapa de Jonas Vingegaard, cuando se le preguntó al ciclista de Visma-Lease a Bike si comenzaría a ahorrar energía para el Tour de Francia tan pronto como consiguiera la maglia rosa en la contrarreloj del martes.

Al responder, Vingegaard optó por ignorar la idea de que automáticamente estará en cabeza después de la única contrarreloj individual del Giro de 2026, aunque el actual maglia rosa Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) parecía haber aceptado que su tiempo de rosa tiene fecha de caducidad definitiva.

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Mientras tanto, Vingegaard afronta la segunda parte del Giro de Italia a 2:24 de Eulálio y 35 segundos por delante de su más inmediato rival, Gall – que perdió otros 12 segundos en el terreno que más favorece al especialista en montaña austriaco – y con el resto de los participantes perdiendo tiempo progresivamente. Además, el joven compañero de equipo italiano de Vingegaard, Davide Piganzoli, consiguió un excelente tercer puesto en la etapa, Sepp Kuss llegó a casa octavo y dejó a Visma tres corredores entre los diez primeros.

“Si pudiera ganar el Giro, en mi opinión, para mí significaría una carrera completa, para ser honesto”, dijo Vingegaard, ya vencedor en la Vuelta a España y dos veces en el Tour de Francia. “Haber ganado las tres Grandes Vueltas sería un sueño para mí”.