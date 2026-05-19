Visma-Lease a Bike coloca a tres corredores entre los 10 primeros en la final de Corno alle Scale

Después de conseguir su segunda victoria en la cima en tres días en el Giro de Italia y ganar aún más tiempo sobre todos sus oponentes, hubo un momento revelador en la conferencia de prensa posterior a la etapa de Jonas Vingegaard, cuando se le preguntó al ciclista de Visma-Lease a Bike si comenzaría a ahorrar energía para el Tour de Francia tan pronto como consiguiera la maglia rosa en la contrarreloj del martes.

Al responder, Vingegaard optó por ignorar la idea de que automáticamente estará en cabeza después de la única contrarreloj individual del Giro de 2026, aunque el actual maglia rosa Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) parecía haber aceptado que su tiempo de rosa tiene fecha de caducidad definitiva.

Pero como demostró esa pregunta sobre el Tour de Francia, la sensación abrumadora en el Giro de Italia fue que Vingegaard debía perder la carrera de 2026. Si su triunfo en el Blockhaus llegó con una ventaja algo menor sobre Felix Gall (Decathlon CMA CGM) de lo esperado, 48 horas más tarde en Corno delle Scale, el único tambaleo que experimentó Vingegaard durante todo el día fue cuando hizo un ligero gesto de victoria y su bicicleta se desvió debajo de él al cruzar la meta.

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Tampoco fue la victoria número 50 de su carrera, un hito para cualquier corredor, uno que Vingegaard estaba abrumadoramente interesado en lograr el domingo, dijo. Más bien, y es una señal más de lo cómodamente que él y Visma-Lease a Bike dominan el Giro, cuando el equipo se acercó a las laderas inferiores del Corno delle Scale, la brecha en la fuga era lo suficientemente pequeña como para hacer viable la lucha por el triunfo.

Indique una serie de aceleraciones ejecutadas clínicamente para destrozar al grupo cuando sea necesario, luego, después de que Gall hizo su ataque, Vingegaard pudo seguirlo fácilmente y luego dejarlo caer cuando quiso. El hecho de que los rivales de Red Bull-Bora-Hansgrohe estuvieran en un día libre y Giulio Pellizzari perdiera casi 1:30 fue otra gran ganancia. Pero en algunos aspectos, el dominio de Vingegaard en la general es tal que se sintió casi incidental.

“Hoy queríamos estar más defensivos, ya estamos con un hombre menos en carrera y el equipo gastó mucha energía en la etapa Blockhaus”, explicó Vingegaard, destacando el abandono de Wilco Kelderman por las lesiones.

“Pero luego Decathlon estuvo trabajando todo el día para recuperar la escapada, fuimos a un ritmo duro al inicio de la subida porque eso era mejor para mí, así que podíamos ir a por la victoria.

“Félix atacó, por suerte pude seguirlo y pude atacarlo más tarde”.

Indique el logro profesional de Vingegaard, algo que estuvo de acuerdo en que es un verdadero hito.

“Sin duda, 50 victorias es mucho para mí y es algo por lo que estoy muy feliz. También logré una segunda victoria de etapa en el Giro, así que fue un buen día para nosotros”.

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Las opciones de Vingegaard de ganar la tercera etapa son altas en la contrarreloj del martes, aunque tendrá que enfrentarse a especialistas absolutos en contrarreloj como Filippo Ganna (Netcompany Ineos) en un recorrido llano a lo largo de la costa toscana. Su principal objetivo, afirmó, sería sacar la mayor ventaja posible a sus rivales, y más que pensar en el Tour, “por ahora lo asumo en el día a día y me centro en el Giro”.

Con 42 kilómetros, la contrarreloj es inusualmente larga para un Gran Tour en estos días. De hecho, la última vez que Vingegaard corrió ese tipo de distancia contra el crono fue en el Tour de Francia en 2022, cuando le regaló la victoria de etapa a su compañero de equipo Wout van Aert.

Sin embargo, una vez más evitó cualquier comparación con el Tour diciendo: “Este es en realidad bastante diferente porque fue más sobre colinas y técnico, este es simplemente llano. Pero haré todo lo que pueda para hacerlo lo mejor que pueda”.

Mientras tanto, Vingegaard afronta la segunda parte del Giro de Italia a 2:24 de Eulálio y 35 segundos por delante de su más inmediato rival, Gall – que perdió otros 12 segundos en el terreno que más favorece al especialista en montaña austriaco – y con el resto de los participantes perdiendo tiempo progresivamente. Además, el joven compañero de equipo italiano de Vingegaard, Davide Piganzoli, consiguió un excelente tercer puesto en la etapa, Sepp Kuss llegó a casa octavo y dejó a Visma tres corredores entre los diez primeros.

“Estoy muy feliz de que Piganzoli haya quedado tercero, es un gran tipo”, dijo Vingegaard. “Y también tenemos una buena situación para la general. Por ahora, todo está donde queremos que esté”.

Pero a pesar de todo el diligente trote de Vingegaard con las respuestas 'día a día' cuando se trata de sus objetivos en el Giro, también fue revelador que cuando le preguntaron qué significaría para él la victoria en Roma dentro de dos semanas, Vingegaard también tenía su respuesta lista para eso.

“Si pudiera ganar el Giro, en mi opinión, para mí significaría una carrera completa, para ser honesto”, dijo Vingegaard, ya vencedor en la Vuelta a España y dos veces en el Tour de Francia. “Haber ganado las tres Grandes Vueltas sería un sueño para mí”.