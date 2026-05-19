Quinto en el segundo gran final en cumbre de la carrera, el corredor portugués probablemente perderá el maillot de líder en la contrarreloj del martes

Estar en cabeza de una Gran Vuelta es un escenario de ensueño para cualquier corredor. Una vez más, superando su peso en un importante final en cumbre el domingo en el Giro de Italia, Afonso Eúlalio (Bahrain Victorious) se mantuvo admirablemente realista sobre la rapidez con la que su control sobre la maglia rosa estaba disminuyendo.

Cuando se le preguntó si su familia ya había llegado a Italia para presenciar con sus propios ojos el punto culminante de su carrera hasta la fecha, Eulálio respondió simplemente: “Cuando llegue mi familia, no tendré la camiseta conmigo”.

Su pérdida de tiempo de 41 segundos frente a Jonas Vingegaard significó que su ventaja original en la general de más de seis minutos después de la escapada del miércoles se había reducido ahora a sólo 2:24. No obstante, Eulálio siguió impresionando enormemente con lo que estaba logrando.

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El domingo, por ejemplo, en la Corno delle Scale, su quinto puesto estaba muy por delante de casi todos los favoritos de la general, excepto Vingegaard, Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y Thymen Arensman (Netcompany Ineos). Como dijo después, llegar al día de descanso vestido de rosa tenía la sensación de “misión cumplida”.

“Es perfecto, mi Giro está hecho”, dijo, “he llegado al día de descanso en la maglia rosa. No sé cuáles son mis límites, pero terminar entre los cinco primeros es una locura para mí.

“Los últimos 50 kilómetros de esta etapa fueron un esfuerzo largo, así que intenté mantenerme alejado del viento y no luchar por posiciones, dejar todo lo posible para más adelante.

“Luego, los últimos tres kilómetros de la subida fueron empinados, muy empinados, súper duros, así que ahorré toda la energía que pude y luego, en la última parte, lo hice con todo”.

Si bien prometió que haría todo lo posible para defender el liderato en la contrarreloj del martes contra los contendientes generales más experimentados como Vingegaard, Eulálio reconoció que el solo hecho de estar con la maglia rosa lo había hecho subir de nivel.

Era, dijo, “un mejor piloto” por eso.

“Todos mis compañeros creen en mí, el personal, los directores del equipo, eso me ha dado más poder”, dijo. “Normalmente soy sólo un trabajador, pero esta maglia es increíble”.