Una nueva máquina gravel Specialized apareció en Gralloch durante el fin de semana

La carrera de gravel más popular del Reino Unido, la Gralloch, tuvo lugar el fin de semana, con Geerike Schreurs y Lukas Pöstlberger consiguiendo victorias en las carreras Elite femenina y masculina respectivamente.

Schreurs es parte del equipo Specialized Off-Road Racing y ganó el evento femenino con una bicicleta de gravel Specialized desconocida que no habíamos visto antes.

El corredor de gravel Ben Thomas tomó algunas imágenes de la bicicleta ganadora después de la carrera, que puedes ver aquí. También hay un video de Instagram de la página de Gralloch a continuación que muestra cómo se conduce la misteriosa bicicleta.

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Esta última bicicleta viene inmediatamente después de una serie de nuevas bicicletas y tecnología de gravel que vimos en Traka recientemente, y mantendremos los ojos bien abiertos para ver más en el período previo a Unbound Gravel, que tendrá lugar a finales de mes. Dada la proximidad a la carrera de grava más importante del año, es posible que esta bicicleta se lance en Unbound, aunque tendremos que esperar y ver para estar seguros.

Specialized ofrece actualmente dos bicicletas de gravel, la Crux y la Diverge. El último Diverge 4 se lanzó en septiembre de 2025. El Crux existe en su forma actual desde hace más tiempo, aunque recibió una actualización de compatibilidad de marco UDH hace un par de años.

Esta es sin duda una máquina más centrada en la aerodinámica y, a primera vista, nos parece un cuadro Tarmac SL7 de grava. ¿La Crux, considerada una de las mejores bicicletas de gravel que existen, se ha vuelto aerodinámica?

Aquí se pueden observar muchas características aerodinámicas, incluida la tija del sillín aerodinámica, los tirantes abatibles y el manillar y la potencia integrados. El Crux existente presenta una tija de sillín redonda, algo de cableado externo y un diseño de tubo de cuadro más tradicional. Esta podría ser una revisión importante si se trata de una versión nueva.























