Una nueva máquina gravel Specialized apareció en Gralloch durante el fin de semana

La carrera de gravel más popular del Reino Unido, la Gralloch, tuvo lugar el fin de semana, con Geerike Schreurs y Lukas Pöstlberger consiguiendo victorias en las carreras Elite femenina y masculina respectivamente.

Schreurs es parte del equipo Specialized Off-Road Racing y ganó el evento femenino con una bicicleta de gravel Specialized desconocida que no habíamos visto antes.

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Una bicicleta de gravel Specialized S-Works en blanco y negro en la carrera de gravel de Gralloch


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