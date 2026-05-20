La ciclista española ha sido vista con un mono con el logo del Women's WorldTour durante la semana inaugural.

Enric Mas ha tenido un duro comienzo en el Giro de Italia, perdiendo mucho tiempo en Blockhaus y Corne alle Scale para caer al puesto 28, a casi 14 minutos del líder, después de nueve etapas.

El piloto español lidera el Movistar en la Gran Vuelta de Italia y hasta el momento no ha sido noticia por sus carreras. En cambio, es lo que ha estado usando lo que ha llamado la atención.

Los espectadores con ojos de águila han notado que Mas ha estado usando la equipación del equipo femenino de Movistar, y han visto el logotipo del UCI Women's WorldTour en su equipación fabricada por Gobik en lugar del logotipo habitual del WorldTour masculino.

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Sin embargo, esto no es el resultado de algún extraño hack tecnológico. Más bien se trata de un simple error, ha explicado Mas.

“Es un pequeño error, nada especial”, dijo Mas al periódico español. COMO de cara a la etapa 9 del domingo.

“Llevo una camiseta pequeña. Tal vez se equivocaron al distribuir la ropa, pero no importa. No me di cuenta, solo usé la ropa. Todo era de mi talla, y los pantalones cortos también; la única diferencia era el logo”.

Se lo señaló su compañero de Movistar, Iván García Cortina, tras la complicada etapa 8 hasta Fermo. “Fue Iván quien me lo señaló el sábado por la noche. ¡Nos reímos mucho cuando nos dimos cuenta!” Dijo Mas.

¿Qué está pasando realmente aquí?

Mas hace referencia a la camiseta y los pantalones cortos, pero de hecho ha estado usando monos en el Giro de Italia hasta ahora, donde la camiseta y los pantalones cortos están cosidos en una prenda de una sola pieza para lograr un beneficio aerodinámico.

Curiosamente, algunos días ha estado usando monos que llevan el logo correcto de 'UCI WorldTeam' masculino, mientras que otros, el pecho lleva el logo 'UCI Women's WorldTeam'.





Si bien las equipaciones masculinas y femeninas de Movistar son visualmente idénticas (salvo los logotipos de WorldTour), existen diferencias estructurales en la composición de las prendas.

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Con los monos, el principal punto de diferencia es la disposición alrededor de la entrepierna y la propia gamuza. Gobik utiliza en la mayoría de sus pantalones cortos de gama alta una badana específica para mujer, la badana K9 Graphene, que está “diseñada para adaptarse con precisión a la anatomía femenina”.

Entonces, si Mas ha estado andando con un mono adornado con WWT, ¿también ha estado sentado sobre una gamuza específica para mujeres, y no la versión masculina a la que está acostumbrado?

No exactamente. Una inspección más cercana muestra que, incluso en los días en que se le ha visto con el logo de WWT, Mas en realidad ha estado usando un traje de hombre, con doble cremallera y la capa de gamuza específica que vemos en los trajes de hombre, y no la que vemos en los trajes de mujer.





Hay dos posibles explicaciones para esto y ambas apuntan a un fallo en la línea de producción.

La primera, y la más sencilla, es un error de imprenta. Es posible que Gobik haya cometido un error al imprimir un determinado número de sus monos de hombre, dejándolos con el logo Women's WorldTour.

La segunda posibilidad es una mala construcción. Los monos se fabrican cosiendo una “superior” y una “inferior”, por lo que es posible que la parte inferior de un hombre haya sido cosida a la parte superior de una mujer.

Incluso en este escenario, puede que no haya una diferencia real en el rendimiento. Gobik fabrica una camiseta unisex como parte de su gama Movistar, por lo que, a diferencia de la 'inferior' que es específica de género, puede que no haya diferencia en el ajuste de la 'superior' lista para usar.

En cualquier caso, es un problema que probablemente se solucionará en la segunda semana del Giro que comienza el martes, y el uniforme femenino seguramente será retirado de la rotación de lavandería de Mas para evitar más errores no patrocinados.