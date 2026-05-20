No respetar las regulaciones de la UCI puede generar multas y descalificación, por lo que Dane no usará el traje Nimbl de Visma-Lease a Bike.

Jonas Vingegaard competirá en la contrarreloj de la etapa 10 del Giro de Italia del martes con un diseño de traje desarrollado originalmente para Remco Evenepoel, con el danés obligado a correr en la maglia azzurra como rey de las montañas en lugar del habitual uniforme amarillo y negro de Visma-Lease a Bike.

Ha habido confusión sobre las reglas relativas a la vestimenta de los líderes de carrera y se ha hablado de que Vingegaard preferiría competir con su traje de equipo creado por Nimbl y probado en el túnel de viento.

Sin embargo, las normas de la UCI son claras: “No llevar la camiseta del líder de la carrera, el mono o el signo distintivo puede provocar una multa de 1.000 francos suizos, la denegación de salida, la eliminación o la descalificación”.

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Además del uniforme Castelli de Vingegaard, el líder de la carrera Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) competirá con un mono maglia rosa creado por la empresa, Paul Magnier (Soudal-QuickStep) competirá con la maglia ciclamino como líder de puntos, y Mathys Rondel (Tudor) competirá con un mono blanco como segundo en la competición de mejor joven jinete detrás de Eulálio.