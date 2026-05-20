No respetar las regulaciones de la UCI puede generar multas y descalificación, por lo que Dane no usará el traje Nimbl de Visma-Lease a Bike.

Jonas Vingegaard competirá en la contrarreloj de la etapa 10 del Giro de Italia del martes con un diseño de traje desarrollado originalmente para Remco Evenepoel, con el danés obligado a correr en la maglia azzurra como rey de las montañas en lugar del habitual uniforme amarillo y negro de Visma-Lease a Bike.

Ha habido confusión sobre las reglas relativas a la vestimenta de los líderes de carrera y se ha hablado de que Vingegaard preferiría competir con su traje de equipo creado por Nimbl y probado en el túnel de viento.

Sin embargo, las normas de la UCI son claras: “No llevar la camiseta del líder de la carrera, el mono o el signo distintivo puede provocar una multa de 1.000 francos suizos, la denegación de salida, la eliminación o la descalificación”.

Últimos vídeos de

te puede gustar



Avance de la etapa 10 del Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard es el favorito para tomar la delantera en la contrarreloj de Massa, aunque la ruta plana está hecha a medida para Filippo Ganna



Soudal-QuickStep presenta la camiseta color crema del Giro de Italia en homenaje a los 150 años de Castelli



Giro de Italia: Jonas Vingegaard envía una señal a sus rivales con una victoria en solitario en la etapa 9 en la cima de Corno alle Scale

Además del uniforme Castelli de Vingegaard, el líder de la carrera Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) competirá con un mono maglia rosa creado por la empresa, Paul Magnier (Soudal-QuickStep) competirá con la maglia ciclamino como líder de puntos, y Mathys Rondel (Tudor) competirá con un mono blanco como segundo en la competición de mejor joven jinete detrás de Eulálio.

Las camisetas de líderes del Giro de Italia están patrocinadas y suministradas por Castelli, y la marca italiana ha confirmado ciclismonoticias que Jonas Vingegaard y los demás líderes de la clasificación usarán un mono basado en un diseño creado para Remco Evenepoel en 2024 y 2025 cuando corrió para Soudal-QuickStep.

Castelli crea dos monos en cada talla para las diferentes clasificaciones de maillots, y representantes de la marca y una costurera visitan los hoteles de los ciclistas el lunes por la tarde para una prueba final y confección.

La marca italiana cree que el traje podría ser incluso más rápido que la ropa proporcionada por el equipo de Vingegaard debido a la intensa investigación y pruebas realizadas con Evenepoel y los corredores posteriores en equipos patrocinados por Castelli.

Las ambiciones de Evenepoel en la contrarreloj y el bajo CDA (coeficiente de resistencia aerodinámica) empujaron a Castelli a trabajar en el diseño de su mono, lo que provocó cambios en el diseño de los materiales y la distribución de las telas.

Los monos de contrarreloj tienen mangas cortas, y Castelli cree que los antebrazos juegan un papel pequeño en la aerodinámica de la contrarreloj debido a que los ciclistas usan barras aerodinámicas.