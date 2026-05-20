“Mi plan hace un mes era probablemente que el TT fuera un día de descanso, pero ahora tenemos que hacer todo lo posible”, dice el líder general de la carrera antes de la segunda semana de carreras en Italia.

Hace un mes, Afonso Eulálio se estaba preparando para ofrecer sus servicios de apoyo a sus compañeros de equipo de Bahrain-Victorious y esperaba superar la contrarreloj de la etapa 10 que inicia la segunda semana de carreras en el Giro de Italia el martes.

Pero una primera semana de carreras llamativa significa que ahora está luchando con todo lo que tiene para permanecer en la maglia rosa, a pesar de que las probabilidades están en su contra en recorridos que llamó “el peor TT” para corredores como él.

“Hoy ha estado bastante ocupado. Empezamos a preparar todo para la contrarreloj: el casco y el mono. Mi plan hace un mes probablemente era que la contrarreloj fuera un día de descanso, pero ahora tenemos que darlo todo”, dijo Eulálio en una rueda de prensa celebrada el lunes, segundo día de descanso de las tres semanas del Gran Tour.

Últimos vídeos de

Eulálio espera que haya viento de la costa y que se adapte perfectamente a especialistas como Filippo Ganna (Netcompany Ineos) y que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), segundo en la general a 2:24 detrás de él en la clasificación general, tenga la oportunidad de situarse en cabeza de la general.

Incluso si Eulálio pierde la maglia rosa en Massa, ha vivido una primera semana para recordar; una escapada de la etapa 5 hacia Potenza, que incluyó giros equivocados y choques, donde se puso por primera vez la maglia rosa, y luchó en las etapas posteriores que incluyeron finales en la cima de la montaña en Blockhaus y Corno alle Scale, ambas ganadas por Vingegaard.

“El día más duro fue el de la escapada, pero ahora, con la maglia rosa, probablemente Blockhaus, no sólo por la subida sino por el viento que sentimos en la subida”, Eulálio describió sus momentos más difíciles hasta el momento, pero destacó que se ha recuperado bien, teniendo en cuenta los desafíos que se han presentado a lo largo de las nueve primeras etapas de esta Gran Vuelta.

Cuando se le preguntó si prevé estar entre los 10 primeros en Roma, Eulálio dijo: “Cuando me vestí con la maglia rosa, me dio algo de poder. No sé qué pasará cuando lo pierda. Veremos, son dos semanas más y cualquier cosa puede pasar”.