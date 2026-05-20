“Mi plan hace un mes era probablemente que el TT fuera un día de descanso, pero ahora tenemos que hacer todo lo posible”, dice el líder general de la carrera antes de la segunda semana de carreras en Italia.

Hace un mes, Afonso Eulálio se estaba preparando para ofrecer sus servicios de apoyo a sus compañeros de equipo de Bahrain-Victorious y esperaba superar la contrarreloj de la etapa 10 que inicia la segunda semana de carreras en el Giro de Italia el martes.

Pero una primera semana de carreras llamativa significa que ahora está luchando con todo lo que tiene para permanecer en la maglia rosa, a pesar de que las probabilidades están en su contra en recorridos que llamó “el peor TT” para corredores como él.

“Hoy ha estado bastante ocupado. Empezamos a preparar todo para la contrarreloj: el casco y el mono. Mi plan hace un mes probablemente era que la contrarreloj fuera un día de descanso, pero ahora tenemos que darlo todo”, dijo Eulálio en una rueda de prensa celebrada el lunes, segundo día de descanso de las tres semanas del Gran Tour.

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“¿Estoy cómodo? No tanto. Intenté mejorar en esto porque no soy tan bueno en eso. Intenté mejorar y trabajar un poco en esto, pero no tanto, porque vine al Giro para ser un trabajador, un ayudante. Tuve mis oportunidades en las etapas duras en la montaña, y ahora las cosas cambian un poco, y tenemos que ir con todo”.

El ciclista portugués, de 24 años, ciertamente reconoció la contrarreloj como un área que necesitará mejorar si quiere ser un contendiente en el Gran Vuelta en el futuro. Pero cuando se le pidió que calificara en una escala del uno al diez sus capacidades en la disciplina en comparación con la ruta de 42 km de Viareggio a Massa, dijo: “Depende de la crono. En esta crono, es un número súper bajo, como dos o tres. Hay cronos (diferentes); algunos técnicos, algunas subidas, algunas subidas empinadas. Esta crono no tiene curvas, es completamente plana, todo gira en torno a la velocidad, y es la peor crono para los flacos”.

La contrarreloj de la etapa 10 seguirá un recorrido llano y rápido a lo largo de las playas de la costa toscana, con un circuito al sur de Viareggio y luego tierra adentro hasta Massa antes de terminar en el paseo marítimo. Muchos han sugerido que esta etapa se añadió al recorrido del Giro para tentar a contrarrelojistas como Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que optó por no competir en el Giro, pero que el perfil llano no sería suficiente para contrarrestar toda la escalada – 49.150 metros – y siete llegadas en alto en la edición de este año.

Eulálio espera que haya viento de la costa y que se adapte perfectamente a especialistas como Filippo Ganna (Netcompany Ineos) y que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), segundo en la general a 2:24 detrás de él en la clasificación general, tenga la oportunidad de situarse en cabeza de la general.

“Espero poder defenderlo y lucharé por ello, pero Jonas es súper bueno; es uno de los mejores corredores del mundo. Él es Jonas. Haré todo lo que tengo y lucharé por ello”, dijo.

Incluso si Eulálio pierde la maglia rosa en Massa, ha vivido una primera semana para recordar; una escapada de la etapa 5 hacia Potenza, que incluyó giros equivocados y choques, donde se puso por primera vez la maglia rosa, y luchó en las etapas posteriores que incluyeron finales en la cima de la montaña en Blockhaus y Corno alle Scale, ambas ganadas por Vingegaard.

“El día más duro fue el de la escapada, pero ahora, con la maglia rosa, probablemente Blockhaus, no sólo por la subida sino por el viento que sentimos en la subida”, Eulálio describió sus momentos más difíciles hasta el momento, pero destacó que se ha recuperado bien, teniendo en cuenta los desafíos que se han presentado a lo largo de las nueve primeras etapas de esta Gran Vuelta.

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“Creo que he respondido súper bien. Respondí bien después del día de descanso; estaba cansado, eran 200 km completos, ¿no? Ayer (etapa 9) ya tenía buenas piernas, pero en Blockhaus (etapa 7) me sentí fatigado. Ya veremos después de mañana”, dijo.

“No espero una buena crono. No sé qué más puedo hacer durante las próximas dos semanas, y la última semana también será muy dura. Tenemos un buen equipo y estamos trabajando muy bien”.

Cuando se le preguntó si prevé estar entre los 10 primeros en Roma, Eulálio dijo: “Cuando me vestí con la maglia rosa, me dio algo de poder. No sé qué pasará cuando lo pierda. Veremos, son dos semanas más y cualquier cosa puede pasar”.