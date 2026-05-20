El holandés se sitúa nueve puestos y casi tres minutos por delante del colíder Egan Bernal tras nueve días de carrera

Netcompany Ineos llegó al Giro de Italia de este año con dos colíderes: el ex ganador Egan Bernal y Thymen Arensman, pero parece que el camino ya ha decidido a su líder principal después de los primeros nueve días.

Después de una lucha inicial en la etapa 4 en Cosenza, Bernal ha perdido mucho tiempo en las dos finales en cumbre de Blockhaus y Corno alle Scale hasta ahora, dejándolo en el puesto 15, a 6:49 del líder de la carrera.

Arensman, mientras tanto, parece estar mejorando a medida que avanza la carrera, con su cuarto puesto en la cima del domingo, lo que le permitió ascender al sexto lugar de la general, cinco minutos por detrás de la maglia rosa Afonso Eulálio.

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Hablando en el segundo día de descanso del Giro de Italia, Arensman, que terminó sexto en dos ocasiones en el pasado, dijo que la carrera va “bastante bien” hasta ahora.

“Creo que todo está bajo control y hemos tenido algunas etapas realmente agradables con los muchachos. Nos estamos divirtiendo y tratando de hacer las cosas correctas todos los días y creo que eso realmente me está ayudando”, dijo.

“Por supuesto, a veces hay estrés, pero tratamos de no estresarnos demasiado, hacer algunas bromas con los muchachos, mantener las cosas ligeras. Y simplemente intentamos ir lo más rápido posible de A a B en cada etapa”.

El joven de 26 años corrió hasta el décimo lugar en Blockhaus, a 1:44 del ganador de etapa y favorito general Jonas Vingegaard. Estaba satisfecho con su actuación en la primera prueba importante de la carrera, aunque aún mejor estaba por venir en Corno alle Scale, donde finalizó cuarto a 44 segundos de Vingegaard.

“Si soy honesto, esperaba una carrera un poco más dura”, dijo sobre la etapa Blockhaus. “Fue después de seis horas, así que no estás fresco en la parte inferior, pero todo el mundo todavía estaba bastante fresco y esperaba un poco más de fatiga”.

“Aun así hice una muy buena actuación, y realmente hice lo mejor que pude, y puedo estar muy orgulloso de la actuación que hice. Ese día, solo había algunos muchachos que eran un poco más fuertes, no puedo controlar a mis rivales”.

“Dudé demasiado cuando Félix (Gall) y Jonas fueron”, dijo sobre la ascensión a Corno alle Scale. “Porque tal vez, en retrospectiva, podría haberme unido, y estaba espaciándome demasiado, pero en retrospectiva es algo hermoso.

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“Todavía estoy orgulloso de mi desempeño. Aún así me esforcé lo más que pude. Es una carrera y es bueno”.





Arensman y Bernal permanecen oficialmente como colíderes de Netcompany Ineos mientras la carrera avanza hacia la contrarreloj de la etapa 10 durante una semana que finaliza en otra desafiante etapa de montaña hasta Pila.

Queda por ver cómo se desarrolla eso en las próximas pruebas, aunque Arensman parece el que tiene más probabilidades de competir en la cima de la general. Dijo que tener a su lado a Bernal, campeón del Giro y del Tour, ha sido de gran ayuda.

“Compartir el liderazgo con él es realmente agradable. Es un ganador del Giro, por lo que es un gran corredor. También aprendo de él, luchando por los primeros puestos en la general”, dijo.

“Es simplemente un verdadero guerrero en el grupo y en la bicicleta y súper relajado fuera de la bicicleta. Sabe dónde encender y apagar, y creo que esto es muy importante en un Gran Vuelta”.

“Él tiene esta experiencia, y casi me gustaría robar algo de eso, aprovechar su experiencia. Simplemente veo lo que está haciendo y trato de tomar lo que hace, como lo hice con G en el Giro del año pasado. Le doy mi propio toque y veo qué funciona para mí”.

La contrarreloj plana de 42 km entre Viareggio y Massa es la próxima prueba del Giro. Es una etapa en la que Arensman, el fuerte contrarrelojista, intentará ganar algo de tiempo entre los corredores que lo rodean en la clasificación: detrás de él, Mathys Rondel y Ben O'Connor, y delante de él, Jai Hindley y Cristian Scaroni.

“¡Creo que nunca esperas con ansias una contrarreloj porque sabes que te va a doler muchísimo!” Dijo Arensman. “Así que hoy trato de no pensar en eso, desconectarme y hacer una buena parada para tomar un café.

“Entonces mañana por la mañana intentaré hacer mi rutina normal como siempre lo hago y luego establecer el mejor tiempo posible. Creo que es bastante simple. Si puedo hacer todo este proceso correctamente, entonces es algo que puedes esperar, pero si la gente realmente se estresa por la contrarreloj, entonces no es algo que realmente esperes”.

“Pero creo que es genial hacer una contrarreloj en el Giro, ¿verdad? Creo que eso hace que sea divertido”.