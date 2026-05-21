Espere un cambio de calendario en 2028 a medida que los primeros eventos olímpicos impulsen el evento principal del ciclismo

El Tour de Francia comenzará en junio de 2028 para evitar un choque con los Juegos Olímpicos, y la Grand Départ regresará a Francia, en el corazón de la región de Champagne, en Reims.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles comienzan el viernes 14 de julio de 2028 y finalizan el domingo 30 de julio de 2028.

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La noticia se conoció el lunes en Reims, donde comenzará el Tour dentro de poco más de dos años. Después de la Grand Départ en Barcelona este verano y la del Reino Unido en 2027, esto marca un regreso a suelo francés y solo un segundo inicio en casa en siete ediciones.

En cualquier caso, Reims acoge su primera Gran Salida desde 1956, cuando André Darrigade se puso el maillot amarillo, aunque la ciudad y la región circundante del Gran Este han ocupado un lugar destacado en la ruta desde entonces.

La Gran Départ se dividirá en cuatro etapas, que abarcarán los departamentos de Marne, Ardenas, Mosa y Mosela, y seis ciudades serán las anfitrionas: Reims, Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville y Verdun.

Julian Alaphilippe inició su brillante Tour 2019 con una victoria sobre las empinadas colinas de Épernay, mientras que la grava se utilizó por última vez en 2024, cuando Anthony Turgis ganó una emocionante etapa inspirada en Strade Bianche.