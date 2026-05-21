Espere un cambio de calendario en 2028 a medida que los primeros eventos olímpicos impulsen el evento principal del ciclismo

El Tour de Francia comenzará en junio de 2028 para evitar un choque con los Juegos Olímpicos, y la Grand Départ regresará a Francia, en el corazón de la región de Champagne, en Reims.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles comienzan el viernes 14 de julio de 2028 y finalizan el domingo 30 de julio de 2028.

Ya se esperaba que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el verano de 2028 necesitaran un cambio en el calendario del Tour, y los organizadores ahora han confirmado que la 115ª edición de la carrera comenzará el sábado 24 de junio de 2028 y terminará el domingo 16 de julio.

Últimos vídeos de

te puede gustar



La primera contrarreloj por equipos en el Tour de Francia Femenino está programada para Londres en 2027 y “parecerá surrealista” para los ciclistas británicos, ya que se revelan los detalles del trío inicial de etapas en el Reino Unido.



'Un buen ensayo para el Tour': la contrarreloj por equipos París-Niza pondrá a prueba a los equipos antes del primer partido por equipos contrarreloj del Tour de Francia en Barcelona



Columna de Cat Ferguson: 'Eché un adelanto del recorrido y será increíblemente emocionante': por qué ya deberías estar haciendo la cuenta regresiva hasta el Tour de Francia femenino de 2027

La última etapa es solo tres días antes de que la contrarreloj olímpica se celebre con una diferencia horaria de nueve horas en California el 19 de julio, por lo que corredores como el doble campeón olímpico Remco Evenepoel pueden tener que elegir entre el Tour y los Juegos.

Sin embargo, el cambio de fecha no es el más temprano que se ha producido en el Tour de Francia en un año determinado. En 1966, los organizadores cambiaron el inicio al 21 de junio para evitar un choque con la Copa Mundial de la FIFA.

La noticia se conoció el lunes en Reims, donde comenzará el Tour dentro de poco más de dos años. Después de la Grand Départ en Barcelona este verano y la del Reino Unido en 2027, esto marca un regreso a suelo francés y solo un segundo inicio en casa en siete ediciones.

Las reglas de la UCI dictan que los Grandes Tours pueden contar con un día de descanso adicional una vez cada cuatro años para dar cabida a las largadas en el extranjero, aunque las recientes salidas del Tour en Italia en 2024 y España en 2023 y 2026 cruzaron directamente a Francia y no requirieron un día de descanso temprano, como será el caso con el Reino Unido el próximo año.

En cualquier caso, Reims acoge su primera Gran Salida desde 1956, cuando André Darrigade se puso el maillot amarillo, aunque la ciudad y la región circundante del Gran Este han ocupado un lugar destacado en la ruta desde entonces.

La Gran Départ se dividirá en cuatro etapas, que abarcarán los departamentos de Marne, Ardenas, Mosa y Mosela, y seis ciudades serán las anfitrionas: Reims, Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville y Verdun.

No se han revelado detalles de las rutas para ninguna de las etapas, pero podemos esperar mucho terreno ondulado para adaptarse a los puncheurs, y probablemente también tengamos algo de grava. La región de Grand Est, al este de París, es mejor conocida por su producción de champán, y el Tour ya ha visto etapas entre las onduladas pistas de grava de los viñedos en los últimos años.

Julian Alaphilippe inició su brillante Tour 2019 con una victoria sobre las empinadas colinas de Épernay, mientras que la grava se utilizó por última vez en 2024, cuando Anthony Turgis ganó una emocionante etapa inspirada en Strade Bianche.