Milesi comete el segundo paso en falso de la equipación de Movistar en otras tantas semanas

Geraint Thomas una vez fue noticia por olvidarse de quitarse el chaleco antes de la contrarreloj de la etapa del Tour de Francia en Copenhague en 2022, en lo que se conoció cariñosamente como 'puerta del chaleco', pero en la contrarreloj del Giro de Italia del martes, Lorenzo Milesi pudo haberlo rematado con un momento de 'espera mi cerveza'.

El italiano bajó por la rampa de salida vistiendo un chaleco de hielo (que se utiliza para preenfriar la temperatura central del cuerpo en un intento por encontrar algunos vatios extra) sobre su traje de contrarreloj.

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Milesi también lo confirmó y agregó: “Habría ido mejor sin el chaleco refrigerante, así que es una lección que debo aprender”.

El desempeño de Milesi plantea una pregunta interesante que, sin duda, los equipos ya han reflexionado: ¿Los continuos efectos refrescantes del uso del chaleco ofrecieron un beneficio que anuló parte (o la totalidad) de la penalización aerodinámica?

Lo descartó como un simple error y le dijo al periódico español AS: “Tal vez se equivocaron al distribuir la ropa, pero no importa. No me di cuenta, solo usé la ropa. Todo era de mi talla, y los pantalones cortos también; la única diferencia era el logo”.