Milesi comete el segundo paso en falso de la equipación de Movistar en otras tantas semanas

Geraint Thomas una vez fue noticia por olvidarse de quitarse el chaleco antes de la contrarreloj de la etapa del Tour de Francia en Copenhague en 2022, en lo que se conoció cariñosamente como 'puerta del chaleco', pero en la contrarreloj del Giro de Italia del martes, Lorenzo Milesi pudo haberlo rematado con un momento de 'espera mi cerveza'.

El italiano bajó por la rampa de salida vistiendo un chaleco de hielo (que se utiliza para preenfriar la temperatura central del cuerpo en un intento por encontrar algunos vatios extra) sobre su traje de contrarreloj.

Pero en lugar de intentar llevar las ganancias marginales del “preenfriamiento” un paso más allá, dijo más tarde a los periodistas en una entrevista publicada en Ciclismo Pro Netque simplemente se olvidó de quitárselo antes de bajar por la rampa de salida.

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“Cuando empecé me di cuenta de que no podía quitármelo más”, dijo entre risas autocríticas el hombre de Movistar. “Lo noté desde el principio, pero ya era demasiado tarde. A partir de ese momento, sólo tuve que seguir mi ritmo y ver cómo iba”.

El patrocinador del equipo de Movistar, Gobik, sin duda habrá pasado innumerables horas perfeccionando el rendimiento aerodinámico de su traje de contrarreloj, por lo que es seguro asumir que el chaleco de hielo habría agregado algo de resistencia a la configuración del italiano.

Milesi también lo confirmó y agregó: “Habría ido mejor sin el chaleco refrigerante, así que es una lección que debo aprender”.

A pesar de esto, marcó un tiempo respetable de 48:33, quedando en el noveno lugar, 20 segundos por delante del favorito de la general, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Sin embargo, todavía estaba a 2:40 de su compatriota Filippo Ganna (Netcompany-Ineos), quien arrasó, ganando por 1:54 por delante de su propio compañero de equipo Thymen Arensman.

El desempeño de Milesi plantea una pregunta interesante que, sin duda, los equipos ya han reflexionado: ¿Los continuos efectos refrescantes del uso del chaleco ofrecieron un beneficio que anuló parte (o la totalidad) de la penalización aerodinámica?

Si en los próximos años empezamos a ver trajes de contrarreloj con chalecos refrigerantes integrados, sabremos la respuesta.

Curiosamente, este no es el primer paso en falso en la moda que vemos por parte del equipo español en este Giro. Enric Mas fue visto vistiendo una equipación del equipo femenino Movistar, su equipación adornada con el logo 'UCI WWT' del Women's WorldTour.

Lo descartó como un simple error y le dijo al periódico español AS: “Tal vez se equivocaron al distribuir la ropa, pero no importa. No me di cuenta, solo usé la ropa. Todo era de mi talla, y los pantalones cortos también; la única diferencia era el logo”.