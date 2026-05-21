No hay reconocimiento de la última etapa de montaña de la Vuelta a España 2026 prevista para la estrella eslovena

Incluso cuando su archirrival Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) está en pleno modo Giro de Italia, Tadej Pogačar ha comenzado su primera parte de la preparación para el Tour de Francia en un campamento de altitud, dijo la dirección del equipo.

Tras una exitosa campaña en las Clásicas y una aplastante victoria general en el Tour de Romandía, el líder del UAE Team Emirates-XRG se encuentra ahora en el sur de España, en Sierra Nevada.

El año pasado, Vingegaard y Pogačar se cruzaron en un campamento de altura en Sierra Nevada durante la cuenta atrás para el Tour de Francia. Esta vez, mientras que Vingegaard competirá en Italia hasta el 31 de mayo, el campamento de Pogačar comenzó un poco más tarde que en 2025, cuando entrenaba en el mismo lugar antes del Critérium du Dauphiné, ahora rebautizado como Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

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“Está ahí y en modo Tour de Francia”, dijo el director deportivo del UAE Team Emirates-XRG, Joxean Fernández Matxin. ciclismonoticias durante el Giro de Italia.

“Primero hará el Tour de Suiza y hará la primera parte de la participación para Suiza y el Tour”.

La participación de Pogačar en el Tour de Suiza, que comienza el 17 de junio, será la primera para el campeón esloveno, mientras que en el Tour de Francia, Pogačar buscará unirse a Eddy Merckx, Miguel Indurain, Jacques Anquetil y Bernard Hinault como cinco veces ganador de la carrera por etapas más dura del ciclismo.

Matxin rechazó cortés pero firmemente la sugerencia de que, mientras esté en Sierra Nevada, Pogačar podría hacer un reconocimiento de la etapa 20 de la Vuelta a España, que termina en las montañas del sur en la cima crucial del Collado del Alguacil.

“No, hará un reconocimiento del hecho de que todavía tiene un gran desafío por delante en el Tour de Francia”, dijo Matxin. ciclismonoticias.

Si bien se espera que Pogačar pase tres semanas en Sierra Nevada este mayo, el Collado del Alguacil de 16 kilómetros, con pendientes promedio constantes del 10% y más en sus últimos ocho kilómetros, hará su debut en el ciclismo profesional el 12 de septiembre en la Vuelta.

Por ahora, sin embargo, el programa de carreras de Pogačar para 2026 después del Tour no ha sido revelado, aunque se rumorea fuertemente que una apuesta por un tercer título consecutivo en ruta en el Campeonato Mundial es casi segura.