Alpecin-Deceuninck gana en todos los frentes el viernes y Van der Poel gana E3 Harelbeke

El vigente campeón del mundo sub-23, Axel Laurance, consiguió el viernes su primera victoria a nivel WorldTour en la Volta a Catalunya, pero, como admitió después el francés, no supo con certeza que se había llevado la victoria hasta que sus compañeros empezaron a felicitarle.

La quinta etapa de la Volta a Catalunya fue un asunto rápido y furioso, se corrió a casi 50 km/h en la primera hora y sin ataques claros hasta que la accidentada etapa de 167,3 kilómetros se acercaba a su punto medio.

Como consecuencia, el profesional de primer año de 22 años dijo después que no tenía idea de si todavía había una o dos escapadas en el camino cuando corrió hacia la línea. Pero Laurance optó por hacerlo, por si acaso, y después de casi fallar en el Bretagne Classic-Ouest France el año pasado, su prudencia se vio recompensada con su primera victoria en el WorldTour.

“Obviamente estoy muy, muy contento con esto”, dijo Laurance, que ya ganó una etapa del CroTour en 2022 y en la Etoile de Bessèges a principios de este año. ciclismonoticias después. Hasta la fecha, sólo ha corrido una semana escasa en el nivel WorldTour: Bretaña el año pasado, Milán-San Remo el sábado pasado y ahora Catalunya, señaló Laurance, y “Por supuesto, no esperaba ganar de inmediato. Pero es bueno “Marque una primera victoria en el WorldTour”.

En un duro día de carrera descrito por Tadej Pogačar como el más duro de la carrera en términos de ataque, Laurance dijo que la clave del éxito era doble: superar la última subida de categoría 2, el Alt de la Creu d'Aragall con 30 kilómetros por recorrer, mantenernos bien colocados y por delante en el pelotón, y luego estar listos para ir a por todas en la final.

“No teníamos idea si la fuga del día” – finalmente formada por cinco corredores y atrapada en la subida de 2ª categoría – “podría llegar a la meta o no. Fueron dos horas de lucha por la fuga y todos estaban sintiendo el ritmo incluso antes de llegar a la última subida”.

“Pero siempre me fue bien, tuve un equipo que me apoyó bien y estuve al volante de Pogačar todo el tiempo, no tuve que retroceder, y eso me hizo pensar que estaba en buena forma para la victoria. “

Con sólo unos 40 corredores en el pelotón delantero una vez que pasaron la Creu d'Aragall, y prácticamente ninguno de ellos velocistas, Laurance dijo que su optimismo comenzó a aumentar rápidamente. A pesar de que un gran segundo grupo que incluía a hombres rápidos del calibre del ganador de la etapa 4, Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost), que finalmente quedó segundo detrás de Laurance, y Bryan Coquard (Cofidis), todavía se sentía confiado porque, como él mismo dijo, había consumido menos energía y por lo tanto tenía más en el tanque para la carrera final hacia la línea.

Y así resultó, con otra pieza del rompecabezas encajando para Laurance cuando descubrió que su compañero de equipo Edward Planckaert también estaba al frente.

“Le pedí que mantuviera un ritmo alto para estar en un buen lugar y que eso no cambiara tanto atrás”, explicó Laurance, “y funcionó perfectamente, estaba exactamente donde necesitaba estar”. para ir al sprint”.

“No estaba seguro si había ganado, si todavía quedaban algunos muchachos en el camino, pero cuando vi a mis compañeros levantar los brazos, supe con certeza que la victoria estaba en la bolsa”.

La victoria de Laurance continúa un día perfecto (y una semana perfecta) para el equipo senior masculino Alpecin-Deceuninck, que comenzó con las victorias de Jasper Philipsen en Milán-San Remo y la Clásica Brujas-De Panne y no dio señales de ceder el viernes con triunfos de Mathieu van der Poel en el E3 Saxo Classic y Laurance en Catalunya.

El número de veces en la historia del ciclismo en las que un campeón del mundo tanto en la categoría senior como en la sub 23 ha conseguido una victoria el mismo día también es seguramente extremadamente baja.

A partir de ahora, Laurance tendrá muchas más posibilidades de conseguir otra gran victoria, con sus próximas carreras en el Limbourg Tour en Holanda, el Brabantse Pijl y luego Amstel Gold y Fleche Wallonne.

“Así que abril también será un gran mes de carreras”, concluyó. Pero pase lo que pase, su primera victoria a nivel WorldTour está a salvo en el bolsillo.