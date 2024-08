EF-Oatly-Cannondale anuncia su plantilla y la veterana Alison Jackson confirma que “estamos buscando victorias de etapa”

La nueva campeona olímpica de ciclismo en ruta, Kristen Faulkner, ha sido confirmada para competir en el próximo Tour de France Femmes, que comienza en Rotterdam el lunes. EF-Oatly-Cannondale anunció su equipo de siete ciclistas el miércoles, nombrando a sus compañeras olímpicas Alison Jackson, Noemi Rüegg y Kim Cadzow junto con Lotta Henttala, Magdeleine Vallieres y Clara Edmond.

Faulkner competirá en la persecución por equipos femenina el miércoles como su último evento de los Juegos Olímpicos de París antes de volver a concentrarse en su equipo de ruta profesional, que obtuvo su entrada al Tour de France Femmes como equipo comodín este año.

“La carrera olímpica en ruta me demostró que mi forma es realmente buena, quizás la mejor que he tenido nunca”, dijo Faulkner en el comunicado de prensa.

“Estoy emocionada por llevar esto al Tour de France Femmes e intentar ganar algunas etapas. He ganado etapas en la Vuelta y el Giro, así que el Tour es una de las que aún quiero tachar de la lista. También estoy emocionada por apoyar a mis compañeras de equipo. He estado tan concentrada en la pista y en la preparación olímpica que no he corrido con mis compañeras de equipo EF-Oatly-Cannondale desde junio. Estoy muy emocionada de reunirme con ellas. Ha pasado demasiado tiempo”.

Faulkner ha tenido mala suerte con el Tour de Francia Femenino, sufriendo dos accidentes en las primeras etapas de 2022 y no pudiendo competir en 2023 tras sufrir una lesión de rodilla tras ser atropellada por un conductor apenas unas semanas antes del Tour.

Cadzow, de 22 años, ha tenido una gran temporada, ubicándose entre los 10 primeros en la general del Tour de Suiza y la Vuelta a España Femenina, además de ganar el Trofeo Ponente UCI 2.2 en Rosa en marzo.

“Mi objetivo es meterme de lleno en la competición”, afirma Cadzow. “Quiero disfrutar de la experiencia y apoyar al equipo lo mejor posible. Espero que el equipo haga unas actuaciones estelares. Estoy deseando ver cómo es el ambiente en el Tour. Es un evento ciclista de primer nivel, así que ¿cómo no estar un poco emocionado?”.

Con motivo de los Juegos Olímpicos, el Tour de Francia Femenino comienza con tres etapas en los Países Bajos, incluida una corta contrarreloj individual de 6,3 km en la etapa 3, antes de avanzar a Bélgica para finalizar en Lieja.

Vallières correrá el Tour por tercera vez y espera con ilusión esa cuarta etapa.

“A nuestro equipo le viene muy bien. Es un poco similar a la Lieja-Bastonge-Lieja, donde lo hicimos bastante bien con Kim en la escapada. Creo que este equipo es muy fuerte. Tenemos muchos corredores que pueden hacerlo bien en esta etapa”.

La carrera finalmente llega a Francia en la etapa 5 antes de tres de las etapas más difíciles en la historia del Tour de France Femmes, incluida la enorme subida de Le Grand Bornand en la etapa 7 y la gran final en l'Alpe d'Huez en el último día.

“Si nos unimos como equipo, podemos lograr algo realmente grande, no solo en esta etapa, sino en la mayoría de las etapas. Será súper especial correr la última etapa en Alpe d'Huez, en un puerto tan especial y mítico. Será un Tour especial”, afirmó Vallières.

“Estamos buscando victorias de etapa. No veo la hora de tachar Alpe d'Huez de mi lista de objetivos”, dijo Jackson, quien participa por segunda vez en el Grand Tour.