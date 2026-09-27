El británico sale del campo de entrenamiento de Colorado como colíder con Adam Yates

Tom Pidcock tiene siete títulos mundiales (tres en ciclocross, cuatro en bicicleta de montaña) y dos medallas de oro olímpicas en su colección, pero se dirige al Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal con la “mejor oportunidad hasta ahora en mi carrera” de reclamar una muy codiciada camiseta arcoíris en la carrera de élite masculina en ruta el domingo.

Pidcock, que ya es un ciclista altamente condecorado en el Mundial, tiene una colección completa de títulos mundiales de ciclocross junior, sub-23 y élite. En mountain bike, ha ganado la categoría sub-23, la e-MTB y dos oros de cross-country élite.

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