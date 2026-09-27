El británico sale del campo de entrenamiento de Colorado como colíder con Adam Yates

Tom Pidcock tiene siete títulos mundiales (tres en ciclocross, cuatro en bicicleta de montaña) y dos medallas de oro olímpicas en su colección, pero se dirige al Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal con la “mejor oportunidad hasta ahora en mi carrera” de reclamar una muy codiciada camiseta arcoíris en la carrera de élite masculina en ruta el domingo.

Pidcock, que ya es un ciclista altamente condecorado en el Mundial, tiene una colección completa de títulos mundiales de ciclocross junior, sub-23 y élite. En mountain bike, ha ganado la categoría sub-23, la e-MTB y dos oros de cross-country élite.

Las fortunas de Pidcock en la carretera no han sido tan lucrativas. Ganó la medalla de bronce como sub-23 en casa, en Yorkshire, siendo superado en sprint por Samuele Battistella (Italia) y Stefan Bissegger (Suiza) después de jugar al gato y al ratón en el último kilómetro. Su mejor resultado en la carrera de élite en ruta fue un sexto puesto en Lovaina en 2021.

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Desde entonces, Pidcock ha evolucionado como competidor de ruta, ganando una etapa del Tour de Francia en l'Alpe d'Huez en 2022, Strade Bianche en 2023 y la Amstel Gold Race en 2024, y se ha convertido en uno de los principales favoritos para ganar en Montreal el domingo.

“Creo que convertirme en Campeón del Mundo de Ruta sería algo realmente sorprendente en mi carrera, porque va a ser muy difícil ganar”, dijo Pidcock a un pequeño grupo de periodistas desde su campo de entrenamiento en Colorado a principios de esta semana. “Creo que esta es mi mejor oportunidad hasta ahora en mi carrera, eso es seguro”.

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Pidcock ganó algo de confianza para el Mundial después de correr el Gran Premio de Montreal a principios de este mes, donde terminó sexto, justo detrás de Remco Evenepoel y 36 segundos detrás del ganador Isaac del Toro.

La ruta del Mundial, sin embargo, sólo consta de 12 vueltas al circuito de Mont Royal, bastante potente, en lugar de las 16 del GP y podría convenir más al británico.

“Creo que será mejor”, dijo Pidcock. “Dieciséis (vueltas) fue mucho; lo hizo realmente difícil, pero no de una manera que mejorara la carrera. Creo que al principio pensé que, debido a que la carrera (del Mundial) es más larga, no iba a ser tan explosiva en la final, pero en realidad creo que lo será. Quizás más gente tendrá más explosividad en la final porque solo estamos haciendo 12 vueltas”.

Del Toro estará entre sus principales competidores junto a Paul Seixas (Francia), Remco Evenepoel y Wout van Aert (Bélgica), y Mathieu van der Poel (Países Bajos) el domingo. Al igual que Bélgica, Gran Bretaña tiene un corredor de las Clásicas, Pidcock, y el escalador Adam Yates como colíderes, con Oscar Onley, Fred Wright, Callum Thornley, James Shaw, Finlay Pickering y Mark Donovan como corredores de apoyo.

Si el campeón defensor Tadej Pogačar no hubiera resultado herido en un accidente durante la Vuelta a España, Pidcock dijo que habría apostado a que el esloveno ganaría un tercer título consecutivo. En ausencia de Pogačar, dijo: “Creo que los dos jugadores más destacados son Seixas y Del Toro.

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“Creo que Remco seguramente será bueno, y siempre es el tipo que, como viste en (el GP de) Montreal, no sé qué pasó, pero se cayó en la subida y luego regresó porque puede seguir adelante. Eso definitivamente será a su favor. Pero creo que los dos más destacados son Del Toro y Seixas. Creo que son los muchachos que pueden marcar la diferencia en la subida más que el resto de nosotros”.

Van der Poel prácticamente se dio por fuera de la competencia, diciendo que el recorrido era demasiado difícil para él si Seixas y Del Toro fallaban como lo hicieron en el GP de Montreal, y Pidcock dijo:

“Él no es un tipo que miente. Si le conviene, lo dice, y si no, también lo dice, y estoy de acuerdo con él. Pero seguro, no va a viajar hasta aquí, a Canadá, para no intentarlo. Así que estará al frente; no sé qué tan lejos del frente”.

Wout van Aert es considerado el favorito por la prensa belga, pero Pidcock dijo: “La cantidad de escalada, no se puede ocultar. Creo que no es su recorrido perfecto, pero aun así lo harán bien, no tengo ninguna duda al respecto”.

Más allá de sus rivales, Pidcock espera que el campo haga la mayor parte del trabajo para desgastar a la competencia.

Apenas un metro de carretera llana

Apenas hay un metro de carretera llana en la vuelta de 13,4 km, que tiene dos subidas importantes: la Voie Camillien-Houde de 1.600 metros con pendientes del 10% al inicio de la vuelta, y la subida del Ave du Parc hasta la meta, junto con muchas curvas técnicas y carreteras en mal estado.

“Fue un gran desgaste”, dijo Pidcock. En el GP de Montreal, “las primeras ocho vueltas parecieron una eternidad. Y luego, cuando empezamos a correr, todo fue rápido; fue difícil. La subida, había un poco de viento en contra en esa carrera – no sé si ese es el viento predominante o no – pero lo hizo difícil, pero también difícil marcar la diferencia”.

Tras conocer la ruta, Pidcock dijo que ahorraría más energía. “No monté de manera tan conservadora, y creo que es un camino que favorece el ahorro para un gran movimiento. Si lo manejas con desgaste y haces esfuerzos todo el tiempo, entonces creo que al final es difícil marcar la diferencia adecuada para sacar a la gente de tu rueda”.

Lo que aprendió del médico de cabecera fue que un movimiento de largo alcance puede no funcionar.

“Regresas rápidamente cuando empiezas a cansarte. Así que no favorece tanto (un ataque largo), pero sin duda así es como se correrá. Pero eso definitivamente favorece a equipos como nosotros, como Estados Unidos. Creo que Estados Unidos probablemente tiene la mayor profundidad de cualquier equipo”.

Mientras que corredores como Evenepoel y Del Toro han estado en Montreal toda la semana, Pidcock eligió específicamente llegar en el último minuto, incluso si eso significa cruzar algunas zonas horarias y lidiar con el desfase horario porque puede estar más relajado.

“Me gusta salir y estar en ese ambiente el menor tiempo posible”, explicó. “Campeonatos del Mundo u Juegos Olímpicos, lo que sea, si vas allí y llegas temprano con el equipo en un hotel, la espera es interminable.

“Es un mejor entrenamiento y un mejor clima aquí que quizás cerca de Montreal o Vermont, donde muchos de los ciclistas fueron (a entrenar)”.

Mientras estuvo en Colorado, Pidcock ha estado realizando esfuerzos específicos para la Voie Camillien-Houde, una subida de alrededor de 3,5 minutos y entrenamiento de alta intensidad en altitud.

“De hecho, me he sentido muy bien estas últimas semanas, incluso estando en altitud de entrenamiento. Hice algunos esfuerzos VAM a 2.500 metros por primera vez, y de hecho logré hacerlos, así que debe ser algo bastante bueno. Me siento muy, muy bien, para ser honesto. Pero sí, (en) las carreras de un día, puedes equivocarte, incluso si te sientes bien antes de comenzar”.