Un veterano belga sufre una conmoción grave al ser atropellado por un coche durante un entrenamiento en Kruishoutem

“Ahora mismo veo un poco el doble”, así describió Pieter Serry una de las varias consecuencias de su reciente accidente de entrenamiento. El Nieuwsbladuna caída que dejó al veterano belga sufriendo una conmoción cerebral grave y con cualquier posibilidad de comenzar el Tour de Francia junto a su compañero de equipo Remco Evenepoel en el humo.

Serry, un veterano trabajador del equipo de Soudal-QuickStep, fue atropellado por un automóvil mientras entrenaba el 3 de junio, lo que provocó que el jugador de 35 años perdiera el conocimiento.

Sólo se despertó cuando estaba en el hospital, siendo sometido a varios controles, por lo que no tiene idea de cómo ocurrió el accidente, sólo que su bicicleta se rompió en dos lugares y su casco quedó prácticamente destruido.

Afortunadamente, no sufrió ninguna fractura, pero Serry sufrió una conmoción cerebral grave y no puede entrenar.

Serry completó recientemente el Giro de Italia, en el que ha participado 10 veces, trabajando como capitán del equipo. Sin embargo, cualquier esperanza de respaldar esto con una largada en el Tour de Francia ha desaparecido, según El Nieuwsblad.

“Físicamente no está tan mal”, dijo Serry. “Tengo un poco de visión doble y no está claro cuándo mejorará. Mientras no vea con total claridad, obviamente no puedo empezar a entrenar”.

Serry dijo que su caso está siendo atendido por médicos del Hospital Universitario de Gante, así como por los propios médicos de Soudal-QuickStep.

Parte de la larga lista para ayudar a Remco Evenepoel en el Tour de Francia este verano, según El Nieuwsblady corredor de apoyo del Campeón del Mundo de Contrarreloj en todas las Grandes Vueltas en las que ha participado hasta la fecha, el belga dice que ahora tendrá que pasar a otros objetivos.

“Espero poder empezar a entrenar sobre rodillos esta semana y poder hacer un curso de entrenamiento en altura con el equipo”, concluyó, “luego correr las Clásicas de otoño o la Vuelta a España”.