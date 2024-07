Lo hemos probado y es más rápido que todos (bueno, excluyendo uno, pero tenemos una buena razón), y ahora también es más barato.

A veces, en nuestra búsqueda de ofertas, nos topamos con algo que no solo hemos probado, sino que podemos respaldar con pruebas contundentes. Recientemente, tomamos todas las Los cascos más rápidos del mercado para el túnel de viento y el más rápido de todos (si ignoramos el POC Procen Air, que he decidido que es un casco de contrarreloj, me temo) fue el Specialized S-Works Evade 3.

Por suerte para ti, en Sigma Sports, el descuento es del 20 % en el Reino Unido. No sabemos por cuánto tiempo, pero aun así vale la pena anunciarlo.

¿Qué tan rápido es? Bueno, te ahorrará casi cuatro vatios completos a velocidades normales de conducción (30 km/h) en comparación con el casco más lento de la prueba. Además de ser rápido, también es bastante ligero, como se describe en la reseña del casco Specialized Evade III de Josh, donde recibió 5 estrellas.

