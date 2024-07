Jonathan Vaughters se disculpa con el equipo por contratar a un italiano descubierto con hormonas de crecimiento

Jonathan Vaughters se disculpó con los ciclistas y el personal del equipo EF Education-EasyPost, asumiendo la responsabilidad de contratar a Andrea Piccolo, quien fue acusado de transportar hormona de crecimiento humano (hGH) cuando regresaba a Italia desde Colombia.

EF Education-EasyPost despidió inmediatamente a Piccolo cuando se confirmaron las acusaciones e hizo pública su decisión. La noticia fue una sorpresa para el mundo del ciclismo después de años de muy pocos escándalos de dopaje, y causó conmoción en el equipo WorldTour registrado en Estados Unidos que se enorgullece de su postura contra el dopaje.

Los patrocinadores del equipo EF Education-EasyPost parecen haber mantenido su apoyo al equipo, pero Vaughters quería asumir la responsabilidad de contratar a Piccolo en 2022 y darle una segunda oportunidad esta primavera cuando fue descubierto usando el medicamento para dormir no autorizado clonazepam.

“Soy la persona que le dio la oportunidad, quien lo trajo al equipo, y les pido disculpas por eso porque ahora les van a hacer preguntas sobre él y es algo con lo que tienen que lidiar”, dijo Vaughters a sus corredores en vísperas de la Gran Salida del Tour de Francia, según informó David Walsh del Times.

Vaughters confirmó todos los detalles y comentarios del artículo del Times a Noticias de ciclismo el domingo en Bolonia.

Vaughters pidió a sus corredores y al personal que compartieran sus opiniones sobre Piccolo y el impacto de sus acciones en el equipo. Hubo enojo en lugar de simpatía por Piccolo después de que decidió intentar traer hormonas de crecimiento de Colombia a Italia sin tener en cuenta la credibilidad e integridad del equipo.

“Cuando Piccolo llegó al equipo, me hice amigo de él porque era italiano como yo y traté de ayudarlo. Ahora lo veo como un idiota”, dijo Alberto Bettiol sobre su compatriota, según informó el Times.

El director deportivo Charly Wegelius destacó el daño más amplio que causó la acción de Piccolo.

“Lo que me enoja es que él haya podido hacer esto. Paso 150 días al año lejos de mi familia, trabajando con ustedes porque están haciendo las cosas bien. Si no lo hicieran, yo no estaría aquí”, aparentemente les dijo Wegelius a sus jinetes.

“Lo que realmente me molesta es que la gente vea lo que ha hecho Piccolo y acuse a Jonathan. Sé lo que Jonathan y este equipo representan, y por eso me duele”.

Vaughters se dopó durante su carrera en los años 90, pero desde entonces ha asumido un papel destacado en la limpieza del deporte y en garantizar que sus ciclistas no necesiten o quieran doparse. Desempeñó un papel estratégico en la caída de Lance Armstrong, pero trabajó duro para dirigir un equipo limpio. A menudo ha contratado a ciclistas y miembros del personal que han confesado haberse dopado y han prometido ayudar a combatir el problema.

“Los ciclistas de hoy no merecen la carga de nuestra generación”, dijo Vaughters.

“Lo que más me mata no es el odio que voy a recibir, como si dijera 'Ah, es un hipócrita cuando dice que el ciclismo está limpio'. Casi estoy inoculado contra eso. Lo que me pone triste es que los jóvenes de hoy no merecen nada de eso. Son buenos jóvenes que en su mayoría compiten de manera limpia y lo triste de este caso es que va a reavivar la duda, la sospecha, el cinismo”.

EF Education-EasyPost aspira a la victoria de etapa en el Tour de Francia 2024 con Bettiol, Richard Carapaz, Neilson Powless y Ben Healy. Carapaz pudo unirse a Tadej Pogacar, Jonas Vingegaad y Remco Evenepoel después de la empinada subida a San Luca en la etapa 2 y está al mismo tiempo que Pogacar.

Piccolo se ha escondido mientras espera que la policía italiana y las autoridades antidopaje italianas investiguen su caso. Se arriesga a ser acusado penalmente por importar hormona de crecimiento humano y a una posible suspensión de cuatro años del deporte.

Parecía consciente del daño que había creado en un mensaje enviado a Vaughters.

“Jonathan, te hablo con sinceridad porque ya lo perdí todo y estoy consciente de esto… traje cuatro medicamentos de Colombia que no quiero nombrar, quiero asumir mi responsabilidad por esto. Me los encontraron y me detuvieron. Me los confiscaron en el aeropuerto.

“Me hicieron pruebas y no salió nada, pero resulta que encontraron un medicamento que no se puede traer. Pido disculpas por esto. Perdónenme”.

Piccolo ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Contrarreloj Júnior en 2018 y luego en la prestigiosa carrera por etapas del Giro della Lunigiana. Se hizo profesional con el Astana a los 19 años, pero nunca compitió con ellos y regresó a las filas italianas sub-23 después de unos meses difíciles. Se unió a Gazprom, pero luego el equipo cerró, pero mantuvo viva su carrera profesional con una etapa en el equipo Drone Hopper de Gianni Savio.

EF Education-EasyPost fichó a Piccolo en agosto de 2022, llegando a un acuerdo con el agente de Piccolo, Giuseppe Acquadro, que representa a muchos otros ciclistas, incluidos Egan Bernal y Carapaz.

“Andrea tenía un VO2 Max de 97. Me quedé atónito. Nunca había visto algo así. El VO2 Max no lo es todo en el ciclismo, pero sí da una indicación de lo que hay”, dijo Vaughters al Times.

Piccolo parecía viajar entre Colombia e Italia entre los bloques de carreras de esta temporada. Lo que no sabía es que después de que EF Education-EasyPost informara a la UCI sobre su caso de medicación para dormir, la agencia antidopaje de ITA y la policía antidopaje de Italia comenzaron a rastrear sus movimientos.

A su regreso de Colombia, antes del campeonato nacional italiano, a mediados de junio, la policía aduanera italiana lo estaba esperando en el aeropuerto de Milán. Su carrera terminó en una fracción de segundo cuando se descubrió la hGH.